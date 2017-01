Inför: Liverpool - Swansea City

Swansea City ligger sist i Premier League, har redan bytt manager två gånger under säsongen, har vunnit endast en av sina nio senaste bortamatcher och 30 % av deras mål har gjorts i två matcher mot Crystal Palace. Om ingen vändning sker snart ser detta ut att bli Paul Clement och hans lags svanesång.

IN

Lån UT

Swansea City är ett av fem lag i botten som inte har vunnit fler än fyra av tjugoen matcher så här långt och eftersom de bara har lyckats kryssa tre befinner de sig sist med 15 poäng.Waleslagets säsong inleddes med en 1-0-seger borta mot Burnley efter ett sent mål av Leroy Fer. Sett till Burnleys poängplockande därefter skulle det ha kunnat markera ett tidigt styrkebesked, men de följande matcherna visade att så inte var fallet. Swansfansen fick vänta ända till den 26 november på nästa vinst i ligan och då hade laget bara tagit 2 poäng på elva omgångar efter premiärsegern på Turf Moor.I början av oktober hade klubben fått nog och på hans 61:a födelsedag sparkat den dåvarande managern Francesco Guidolin (en av förra säsongens härligaste historier är hur lagkaptenen Ashley Williams var tvungen att googla sin nya manager för att ta reda på vem det var...) varefter USA:s förbundskapten Bob Bradley tog över. Tillsättandet blev kritiserat av fans och experter som sa att de amerikanska ägarna valde honom för hans nationalitet.På Selhurst Park spelades den 26 november vad som lär framstå som en av säsongens mest underhållande andrahalvlekar när 38 omgångar ska sammanfattas. Det började med att Swansea på 0-1-underläge till 3-2-ledning genom kvittering i första halvlek och två snabba mål av Fer i mitten av den andra. Tre mål av Crystal Palace inom loppet av sju minuter vände helt på steken och när matchen gick in på stopptid såg Swansea ut att ha kastat bort tre säkra poäng till noll. Då klev Fernado Llorente in i handlingarna och med mål i 91:a respektive 93:e minuten vred han tillbaka övertaget och Swansea kunde ta mycket viktiga poäng efter en riktig holmgång.Efter en överkörning med 0-5 på White Hart Lane slog Swansea bottenkollegan Sunderland med 3-0 hemma. Två vinster på tre matcher var inte starten på en formtopp utan laget är tillbaka i gamla synder med sex förluster på de sju senaste matcherna. Den enda segern under den perioden har kommit borta mot Crystal Palace.Efter 87 dagar som manager fick Bradley sparken den 27 december och den nye ersättaren blev Paul Clement, närmast som assisterande manager i Bayern München jämte Claudio Ancelotti. Clement fick sällskap av Claudio Makélélé som han jobbat ihop med i PSG säsongen 2012-13.Swansea har visserligen tagit sina treor i rätt matcher, mot en nykomling och lag från tabellens nedre regioner, men de har inte presterat tillräckligt bra i fler sådana matcher. Bara sedan mitten av december har de ställts mot Middlesbrough, Bournemouth och Hull utan att få med sig en enda poäng från de matcherna. När nu Liverpool, Southampton, Manchester City, Leicester och Chelsea väntar fram till februaris slut är risken stor att Swansea snarare fjärmar än närmar sig nedflyttningsstrecket.Det ska till en rejäl uppryckning för att Swansea ska kunna matcha sina tidigare sex säsonger i Premier League då de har snittat 47 poäng och slutat på plats 8-12.Swans har släppt in 3 mål eller fler i nio av de tolv senaste ligamatcherna. Det ger dem totalt 49 insläppta på tjugoen matcher, näst sämst av alla lag i Premier League undantaget Barnsley som läckte 51 mål säsongen 1997-98.Sammanlagt har Swansea varit i underläge i 731 minuter under innevarande ligasäsong. Endast Sunderland med 744 minuter är sämre i det avseendet.Luciano Narsingh, 26 år, yttermittfältare, PSV Eindhoven, £4mTom Carroll, 24 år, mittfältare, Tottenham, okänd summaMartin Olsson, 28 år, vänsterback, Norwich City, okänd summaAlex Samuel, anfallare, Newport County, säsongslånNyförvärvet Luciano Narsingh dras med ett lättare vadproblem och kommer sannolikt inte till spel.Sedan tidigare står Neil Taylor, Modou Barrow och Jefferson Montero på skadelistan.Totalt i ligan: 16 vinster, 7 oavgjorda och 8 förlusterTotalt Premier League: 6 vinster, 3 oavgjorda och 2 förlusterHemma mot Swansea: 12 vinster, 3 oavgjorda och 0 förlusterPremier League hemma mot Swansea: 4 vinster, 1 oavgjord och 0 förlusterLiverpools övertag på Swansea i Premier League bottnar framför allt i hemmaspelet med tolv vinster och noll förluster på femton möten. I Wales har det bara blivit två segrar på sex besök och även om vi räknar in alla resultat genom historien hittar vi bara fyra vinster för Liverpool på sexton bortamatcher.Förlusten med 1-3 på Liberty Stadium våren 2016 var å andra sidan den första matchen på nio som Liverpool förlorade mot Swansea efter sex segrar och två oavgjorda på de åtta föregående, och i höstas blev det 2-1 på samma arena, så Liverpool brukar trots allt inte ha så svårt för Waleslaget.I mötet på Anfield i november 2015 säkrade en straff av James Milner segern med matchens enda mål.Swanseas andra trepoängare mot Liverpool i Premier League kom när Brendan Rodgers ledde laget till 1-0 hemma i maj 2012.I cupsammanhang har Swansea vunnit två gånger på Anfield. 2-1 i FA-cupens kvartsfinal 1964 och 3-1 i Ligacupens fjärde runda i oktober 2012.Med Jürgen Klopp som manager har Liverpool bara misslyckats att näta i två av tjugofyra hemmamatcher. Vid båda tillfällena stod Manchester United som motståndare.Om Liverpool besegrar Swansea går laget upp på 48 poäng. Inte under någon tidigare säsong i Premier League har laget haft lika många poäng efter tjugotvå omgångar. Rekordet hittills är 47 poäng från säsongen 2008-09.Den sena kvitteringen av Zlatan senast innebär att Liverpool har tappat 11 poäng från ledning och särskilt frustrerande känns det väldigt sena poängtappen kring minut 85 och framåt mot Bournemouth, Sunderland och Manchester United.Totalt under hela ligasäsongen har Liverpool bara varit i underläge under 180 minuter, kortast tid av alla lag. 88 av de 180 minuterna hittar vi den 26 augusti på Turf Moor efter att Sam Vokes nätat i den andra minuten.Tjugoen omgångar in på ligasäsongen har de flesta lag av förklarliga skäl spelat tio matcher hemma och elva borta - eller vice versa. Burnley hör till ett av två undantag med sina tolv hemmamatcher och nio bortamatcher. Med tanke på att nykomlingen har tagit 25 av sina 26 poäng på Turf Moor finns det stor risk att de faller från den övre halvan när hemma/borta-balansen jämnas ut framöver.Det andra undantaget är Liverpool som, på grund av att Anfields ombyggnad förhindrade hemmamatcher i början av säsongen, fortfarande har en obalans i spelschemat. Liverpool har redan klarat av tolv av sina nitton bortamatcher, men har bara spelat nio av nitton på Anfield.Nu väntar två raka matcher inför The Kop och motståndet kunde inte vara mer annorlunda. Först väntar tabelljumbon Swansea City och tio dagar senare på andra sidan Ligacupen och FA-cupen kommer ligaettan Chelsea på besök. Det kommer på det stora hela att bli täta matcher på hemmaplan framöver då hela tio av tretton inplanerade matcher fram till den 5 april spelas på Anfield.Mot Manchester United valde Roberto Firmino att ta avslut i desperata lägen som bara riskerade att skapa kontringstillfällen. Utmärkande för en spelare som försöker alltför mycket för att bryta en svag trend och visst var det ett tag sedan brasilianaren nätade. Exakt hur djup hans svacka är blev jag varse när jag kollade utdelningen för honom under säsongen.Sedan han spelade fram Sadio Mané till 5-0-målet hemma mot Watford den 6 november har Firmino spelat 1014 minuter (varav 916 i ligan) och bara noterats för 1 mål (0 assist). Det kan jämföras med 5 mål och 3 assist på de föregående 656 minuterna. Hans poängproduktion har minskat drygt tolv gånger om vi jämför de två perioderna med varandra.Divock Origi har också påtagligt tappat stinget framför motståndarmålet. Efter 5 mål och 1 assist på 353 minuter från slutet av november till mitten av december har belgaren spelat 465 minuter utan vare sig mål eller assist.Till och med Adam Lallana har tappat farten och har endast noterats för 1 mål och 1 assist de senaste 548 minuterna.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org