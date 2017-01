Inför: Liverpool - Wolverhampton

En knapp vinst mot ett divisionfyralag är Liverpools enda seger på sju matcher under 2017 när Wolverhampton Wanderers och 8 300 av deras supportrar väntar på Anfield i FA-cupen. Det väntas inget finlir från Paul Lamberts lag som utmärkt sig som hårt tacklande och starka i luftspelet.

IN

UT

Lån IN

Lån UT

”Spelarna måste gå ut och njuta av situationen, men det enda sättet att göra det på är att visa upp sig från sin bästa sida och att inte låta den här möjligheten passera.De här matcherna kommer inte alltför ofta om du inte spelar i Premier League, så gå ut och njut, omfamna tillfället och du kommer inte att ångra någonting oavsett hur gammal du är.”, Wolverhamptons managerAndy Lonergan, målvakt, Fulham, fri transferSílvio, ytterback, Atlético Madrid, fri transferJón Daði Böðvarsson, högerytter/anfallare, Kaiserslautern, £2,7mPrince Oniangué, mittfältare, Reims, £2mPaul Gladon, anfallare, Heracles Almelo, £1mJack Ruddy, målvakt, Bury, okänd summaRomain Saïss, försvarare/defensiv mittfältare, Angers, £3mIvan Cavaleiro, ytter/anfallare, Monaco, £7mDuckens Nazon, anfallare, Kerala Blasters, fri transferRajiv van La Parra, ytter, Huddersfield Town, £0,75mRazak Boukari, högerytter, frisläpptZeli Ismail, offensiv mittfältare/anfallare, Bury, fri transferLiam McAlinden, anfallare, Exeter City, fri transferAaron McCarey, målvakt, Ross County, fri transferTommy Rowe, mittfältare/ytter, Doncaster Rovers, fri transferBjörn Bergmann Sigurðarson, ytter/anfallare, frisläppt, fri transferKevin McDonald, mittfältare, Fulham, £1,25mNathan Byrne, ytterback/ytter Wigan Ath., £0,5mConnor Hunte, ytter, frisläppt, fri transferHélder Costa, ytter, Benfica, säsongslånJoão Teixera, offensiv mittfältare, säsongslånCameron Borthwick-Jackson, försvarare, Manchester United, säsongslånOla John, ytter, Benfica, säsongslånRichard Stearman, försvarare, Fulham, säsongslånAndreas Weimann, ytter/anfallare, Derby County, säsongslånEthan Ebanks-Landell, försvarare, Sheffield United, säsongslånJames Henry, mittfältare, Bolton Wanderers, säsongslånOla John, ytter, Deportivo de La Coruña, säsongslånPrince Oniangué, mittfältare, Bastia, säsongslånJed Wallace, offensiv mittfältare/ytter, Millwall, säsongslånFyra vinster och två förluster på de första nio omgångarna gav Wolverhampton Wanderers en åttondeplacering i slutet av september och ett poängsnitt som hade motsvarat den sista playoffplatsen om det hade hållit i sig. Det höll inte i sig.På tolv ligamatcher under oktober-december vann Wolves bara en match och förlorade sju stycken. De föll hela tretton platser i tabellen och landade som tjugoförsta lag alldeles ovanför nedflyttningsstrecket. Walter Zenga, som hade ersatt Kenny Jackett som manager i slutet av juli 2016, fick bara tre månader på posten innan klubben fick nog och ersatte honom med Paul Lambert den 5 november i fjol.Tiden kring årsskiftet blev gynnsam för Wolves som plockade 10 poäng på fem matcher och skapade sig lite utrymme ner till streckstriden. Dessutom besegrade de Stoke City med 2-0 på bet365 Stadium och avancerade i FA-cupen. Nu senast i helgen blev det en 1-3-förlust borta mot Norwich City.När 27 av 46 omgångar är spelade är Wolverhampton vidare öde den här säsongen fortfarande oklart. Några klena resultat till och de blir inblandade i nedflyttningsstriden, där de i nuläget har 7 poäng ner till strecket, en rad trepoängare och de kan snabbt klättra sex pinnhål upp till en tolfteplats som bara är 5 poäng bort, varefter de skulle kunna surfa in i sommaren från en trygg mittenplacering.Någon form av stabilitet hittas ändå i Wolves prestationer på hemma- och bortaplan. De har tagit 15 poäng med målskillnad 18-22 hemma och 17 poäng med 16-15 borta. Deras bortafacit är helt i linje med Sheffield Wednesday på sjätteplats och bara 2 poäng från lagen på plats tre och fyra i tabellen. Det är dock bara Wigan (12 poäng) som har gått sämre på den egna arenan under säsongen. Kanske var de till och med nöjda över att få möta Liverpool på Anfield?Bästa målskyttar i Championship är David Edwards och Hélder Costa med 7 mål vardera. Costa har dessutom adderat två mål i cuperna och leder den interna skytteligan.Lagstatistik från Championship visar att Wolverhampton är ett av de lagen som drag på sig flest frisparkar och kort. På den positiva sidan utmärker de sig genom att vara det tredje mest tacklande laget och vara ett av de lagen som vinner flest dueller i luftrummet.Högeryttern Michal Zyro drabbades av en allvarlig knäskada i april förra året och är inte tillbaka igen förrän om tre månader.Målvakten Carl Ikeme ådrog sig ett rött kort i den senaste ligamatchen och missar lördagens FA-cupmatch samt den följande ligamatchen mot Barnsley.Av Wolverhamptons 26 besök på Anfield mellan 1950 och 2011 har de kryssat tre matcher och bara vunnit två.1984 stod vargarna för en jätteskräll när Steve Mardenborughs först och sista mål i klubben såg till att ligaledaren Liverpool föll hemma mot tabelljumbon med 1-0. 2010 låg Wolves återigen sist i högstadivisionen och ånyo vann de borta med 1-0 med en oväntad målskytt i form av Stephen Ward. Liverpool låg dock inte i topp utan harvade i mitten med en Roy Hodgson som tappat allt mer av riktning för laget.När Liverpool och Wolverhampton senast ställdes mot varandra stod Andy Carroll, Craig Bellamy och Dirk Kuyt för målen i en 3-0-seger på Molineux i januari 2012. Senaste mötet på Anfield vann Liverpool med 2-1 i september 2011.Wolves har inte slagit ett lag från högstadivisionen i FA-cupen sedan Newcastle besegrades med 3-2 hemma på Molineux 2003. Senast det skedde på bortaplan var 1998 när ett sent mål av Don Goodman slog ut Leeds United på Elland Road i kvartsfinalen.Vad gäller möten mellan lagen i FA-cupen leder Wolverhampton med tre vinster mot Liverpools två. Då ska tilläggas att alla tre vinster för Wolves togs på Molineux och den senaste skedde 1949.João Teixeria och Conor Coady har förflutet i Liverpool.Vi kan med tanke på motståndet och semifinalen mot Southampton i onsdags kväll samt inte minst matchen mot Chelsea på Anfield på tisdagskvällen räkna med att Jürgen Klopp gör en hel del förändringar i startelvan när han tar ut spelarna som ska möta Wolverhampton.Nathaniel Clyne missade matchen mot Southampton på grund av en revbensskada, men om inte Klopp vill ge honom matchträning efter skadan för att vara hundra mot Chelsea förväntar jag mig att Trent Alexander-Arnold fortsätter som högerback. En som jag tror dock spelar just för att komma igång fullt ut efter skador och avstängning är Joël Matip. I vänsterdelen av försvaret startar sannolikt Alberto Moreno och Ragnar Klavan som första alternativ bakom förstafyran.Med Matip tillbaka kan Lucas Leiva slippa backlinjen och starta på en mer naturlig position på mittfältet och jag tror han kan göra minst ett lika bra jobb som Emre Can framför backlinjen. Kevin Stewart överglänste Evia Ejaria i båda matcherna mot Plymouth, med detta sagt var Stewart en bra bit från lysande, och jag tror att 23-åringen ligger bättre till för att få behålla sin plats jämfört med Ejaria.Sheyi Ojo tillbringade ett halvår på lån i Wolves förra säsongen med 3 mål på nitton framträdanden innan han återkallades i förväg till följd av Liverpools skadekris. Ojo nätade mot Leeds i Ligacupen och kan bli den där ingrediensen av oförutsägbarhet som Liverpool har saknat i offensiven sedan Sadio Mané lämnade.Ben Woodburn, Divock Origi och Ojo startade i offensiven i den första matchen mot Plymouth och till den andra växlade Klopp Ojo mot Sturridge. Liverpools fronttrea var svaga framåt i det första mötet och om möjligt ännu sämre i returen på bortaplan. Det är lite hackat som malet vem som väljs av Sturridge och Origi med tanke på spelarnas nuvarande form och prestation. Jag tror att det blir Origi som får inleda på bänken.Woodburn Sturridge OjoCan Lucas StewartMoreno Klavan Matip Alexander-ArnoldKariusKällor: liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com, skysports.com