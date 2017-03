Inför: Manchester City - Liverpool

Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.

2017-03-18 17:58:00

Gabriel Jesus, anfallare, Palmeiras, £27m---Stevan Jovetic, anfallare, Milan, £12,2mPablo Maffeo, försvarare, GironoaAngeliño, försvarare, RCD Mallorca, säsongslånTill förra sommarens investeringar på 147 miljoner pund adderades inför den här säsongen ytterligare 150 miljoner pund, vilket för summan för spelarköp för de två senaste sommarfönstren till 3,4 miljarder kronor. Då har de samtidigt bara sålt spelare för en halv miljard kronor.Sex matcher in på säsongen stod Manchester City på maximala 18 poäng med 18-5 i målskillnad och hade bland annat besegrat stadsrivalen United på Old Trafford. En tidig titelkandidat alltså och trots 0-2 på White Hart Lane före landslagsuppehållet i oktober ledde Peps Manchester City Premier League och såg ut att fortsatt bära favoritskapet om ligaguldet.Nederlaget mot Tottenham visade sig dock innebära början till en form dipp och i de följande fyra matcherna efter kvaluppehållet vann City bara borta mot West Bromwich. De övriga tre matcherna, och anmärkningsvärt var samtliga hemma på Etihad, slutade 1-1 mot Everton, Southampton och Middlesbrough. När det i november var dags för nästa landslagsuppehåll hade Manchester City halkat ner till andra plats bakom Liverpool och hade bara en vinst på de fem senaste.Laget imponerande inte, men fixade när ligaspelet återupptogs 2-1-vinster borta mot Crystal Palace och Burnley. Därnäst väntade ligans formlag Chelsea och trots 1-0-ledning och hemmaplan föll City med 1-3 mot Antonio Contes lag. Ett nyckelögonblick i matchen var när Manchester City, efter en stark förstahalvlek och i ledningen 1-0 sköt i ribban. 2-0 där och de 3 poängen hade sannolikt stannat i Manchester. I stället kunde Chelsea via 2 mål inom loppet av tio minuter vända matchen och på stopptid öka på till 3-1.Manchester City var nere på fjärde plats i tabellen och förblev där efter att Leicester City kört över dem på King Power Stadium. Hemmalaget gick upp till 4-0 innan Guardiolas mannar snyggade till siffrorna på slutet till 4-2. Förlust mot en toppkonkurrent samt fjolårets ligavinnare och 7 mål insläppta på två matcher. Lägg till två oavgjorda i Champions League och Manchester Citys styrka samt Peps spelidé fick några stora frågetecken efter sig.Tillbaka på hemmaplan fick Manchester City tillfälligt andrum efter 2-0 hemma mot Watford och de kunde för första gången på länge visa styrka när de vände 0-1 till 2-1 hemma mot Arsenal. Det resultatet tog dem upp som trea bakom Chelsea och Liverpool, ett läge som var oförändrat efter annandagens stabila 3-0-vinst borta mot Hull City.Under en tvåveckorsperiod genomförde Pep och hans lag två resor till Liverpool och vid båda tillfällena återvände de tomhänta utan att ha nätat. Däremellan vann de visserligen hemma mot Burnley, men de hade nu halkat ner till en femteplats när ligatvåan Tottenham kom på besök i slutet av januari. Två täta mål i början av andra halvlek satte City i förarsätet, men en snabb replik av Dele Alli inom fyra minuter gav Spurs häng och med en knapp kvar kvitterade Son Heung-min för ett bittert poängtapp i sexpoängsmatchen.Motståndet under februari och mars lättade och det blev fyra raka segrar mot West Ham, Swansea, Bournemouth och Sunderland innan segertåget tog stopp hemma mot Stoke den 8 mars i en mycket ljummen insats av Manchester City.Efter tjugosju spelade matcher har laget tagit 26 poäng hemma och 30 poäng borta, vilket totalt ger dem den tredjeplats på samma poäng som Tottenham och 1 poäng före Liverpool.Enda förlusten på hemmaplan kom mot Chelsea och i övrigt har Manchester City sju vinster och fem oavgjorda med 22-10 i målskillnad. Det är framför allt målskyttet som inte har stämt på Etihad och efter 9 mål på de tre första hemmamatcherna har det bara blivit 14 mål på de följande tio. City har inte nätat fler än 2 mål hemma sedan den 17 september.Bortaspelet är mer imponerande med tio vinster på fjorton matcher och 30-16 i målskillnad. Det är bäst poängmässigt jämte Chelsea med Liverpool på 22 poäng som jämförelse. Tottenham, Leicester, Liverpool och Everton är de enda lagen som har stulit poäng från Manchester City på deras bortaresor.Bäste målskytt i Premier League är Sergio Agüero med 12 mål följt av Raheem Sterling på 6 mål. Agüero har den här säsongen inte nätat mot ett enda av de lag som innehar de sju översta platserna i tabellen. Kevin De Bruyne har spelat fram till 9 mål, David Silva och Sterling till 5 mål.För Manchester Citys del väntar en rad tuffa matcher där de efter mötet med Liverpool ställs mot Arsenal och Chelsea borta i Premier League innan de den näst sista helgen i april spelar semifinal i FA-cupen mot Arsenal på Wembley. Tottenham och Chelsea möts i den andra semin.I Champions League lottades City mot Barcelona, Borussia Mönchengladbach och Celtic. Etihad var enda arenan där Barcelona tappade poäng i gruppspelet, men de gick rent i övrigt och vann gruppen hela 6 poäng före Manchester City som vid sidan av segern mot katalanerna bara lyckades ta en till trea. Celtic och Borussia vann dock bara en match sammanlagt och hotade aldrig på allvar.I åttondelsfinalen föll lotten på den franska ligaledaren Monaco som med en målskillnad på 84-26 efter tjugonio omgångar skvallrade om att det kunde bli målrikt. I den första matchen på Etihad tappade City 1-0 till 1-2 i första halvlek för att sedan kvittera och återigen hamna i underläge i andra. Tjugo minuter från slutet kvitterade Sergio Agüero och inom fem minuter med knappa kvarten kvar kunde John Stones och Leroy Sané ge Manchester City ett mer gynnsamt överläge inför returen.Det andra mötet bjöd på hälften så många mål, men oförändrad spänning om avancemanget in i det sista. De avslutande tjugo minuterna på Etihad såg ut att bli tungan på vågen för Guardiolas lag, men när domaren blåste av matchen på Stade Louis II kunde vi konstatera att den första halvleken i Monaco fällde Manchester City. Laget uppträdde tandlöst utan kontroll på defensiven eller kreativitet i offensiven och med 0-2 på resultattavlan i pausvilan var övertaget borta. I andra halvlek startade City klart bättre och reduceringen, som innebar att laget nu var vidare till kvartsfinal, av Sané med tjugo minuter kvar kom inte helt oväntat. Sex minuter senare ökade Tiemoué Bakyoko på till 3-1 för Monaco och det lyckades City aldrig riktigt ladda om från mentalt. Champions League var över för den här gången.Pep får fortsatt klara sig utan långtidsskadade Jesus och Ilkay Gundogan. Yaya Touré och Nicolas Otamendi satt på bänken mot Monaco men kan komma att återkallas till laget.Totalt i ligan: 80 vinster, 40 oavgjorda och 41 förlusterTotalt Premier League: 18 vinster, 12 oavgjorda och 7 förlusterBorta mot Man City: 30 vinster, 23 oavgjorda och 28 förlusterPremier League borta mot Man City: 4 vinster, 9 oavgjorda och 6 förlustDe senaste sexton mötena räknat både hemma och borta har slutat med sex Liverpoolvinster, sex kryss och fyra vinster för Manchester City, där samtliga blå vinster har tagits på Etihad Stadium. Det är under hela Premier Leagueeran stor skillnad på resultaten hemma och borta mot Manchester City för Liverpools del. 45 poäng har plockats på Anfield med endast en förlust medan det har blivit 21 poäng borta med bara fyra vinster. Liverpools 4-1-seger på Etihad förra säsongen är den enda vinsten borta mot Manchester City på de sju senaste besöken.Totalt sett sju förluster mot City under Premier Leaguerean och åtta nederlag på fyrtiofem möten i ligan räknat både hemma och borta.Det blev målsnålt på nyårsafton, men de tio mötena lagen emellan i liga eller cup dessförinnan hade producerat 37 mål och det enda laget att hålla nollan under den perioden var Liverpool i 3-0-segern på Anfield i mars 2016. Liverpool har nätat i tjugotre raka ligamatcher hemma mot Manchester City och tolv raka oavsett arena och turnering.Vinner Liverpool på söndag blir det första gången ett ligalag lyckas göra dubbeln mot en klubb i högstadivisionen tränad av Pep Guardiola. Det skulle också innebära att Pep förlorar sex matcher under en säsong för första gången som manager.Joe Corrigan mötte som Cityspelare Liverpool vid 28 tillfällen 1968-82 innan han blev målvaktstränare på Anfield. Ingen annan spelare i City har mött Liverpool lika många gånger.Jürgen Klopp och Pep Gurardiola möttes vid åtta tillfällen i Bundesliga med fyra vinster vardera (en på straffsparkar för Klopp) och 11-11 i målskillnad. Jämt så det förslår alltså.Jürgen Klopp och hans mannar reser till Etihad med ett starkt psykologisk stöd i ryggen vad gäller matcher mot topplagen i Premier League. Den här säsongen har det blivit fem segrar och fyra oavgjorda på nio möten och sedan Klopp tillträdde som manager har Liverpool tio vinster, tio oavgjorda och bara en förlust mot Arsenal, Chelsea, Tottenham och de båda Manchesterlagen.Philippe Coutinho har gjort 4 mål på fem ligamatcher mot Manchester City, fler än mot något annat lag, medan Sadio Mané har legat bakom 4 mål på de tre senaste ligamötena mot Peps lag.Liverpool (117,3 km) och Manchester City (114,8 km) är de lag som har sprungit längst i ligan den här säsongen.Manchester United, Tottenham, Liverpool och Manchester City spelar alla under söndagen med en tabell som ser ut enligt följande efter Arsenals 1-3-förlust borta mot West Bromwich och Evertons hemmaseger mot Hull City. Obsevera dock att Everton har 2-3 matcher fler spelade än Arsenal och Manchester United.2 Tottenham 27 16 8 3 53-20 563 Man City 27 17 5 5 53-29 564 Liverpool 28 16 7 5 60-35 555 Arsenal 27 15 5 7 56-34 506 Everton 29 13 8 7 51-30 507 Man United 26 13 10 3 39-22 49I mötet på Anfield för två och en halv månad sedan vann Liverpool tack vare Georginio Wijnaldums tidiga språngnick redan i den åttonde minuten. Det var hemmalagets enda avslut på mål i matchen som i övrigt inte var någon höjdare från de rödas sida med bara 43 % i bollinnehav och 70 % i passningsprocent trots hemmaplan.Samtidigt tilläts Citys speluppbyggare väldigt lite utrymme och det var den typen av match där motståndarna skapade så lite och lyckades etablera press under så få perioder att kritiken mot att Liverpool sjönk tillbaka blir något orättvis. Liverpool tog ledningen tidigt och sa sedan till Manchester City "varsågod och att visa vad ni kan och att göra något åt resultat". Bortalaget förblev utan svar resten av matchen.Jag föredrar helt klart att möta ett lag som nyss kastat bort ett avancemang i Champons League från ett som tog sig vidare, även om jag inte tror att det blir alltför avgörande för Manchester Citys fokus och energinivå i söndagens ligamatch.Efter fem raka matcher utan seger i ligan har Liverpool vunnit tre av fyra även om det handlade mer om kamp och vilja mot Burnley än den fart och finess som knäckte Tottenham och Arsenal. Insatserna under början av året och pinsamheten på King Power Stadium sitter dock för nära i minnesarkivet för att helt vara övertygad om att Liverpool hittat tillbaka till nivån från oktober och november.Efter matchen mot Manchester City väntar ett landslagsuppehåll innan ligaspelet återupptas den 1 april med derbyt på Anfield mot Everton. Resterande matcher är mot lag i mitten eller botten av tabellen, något som trots Liverpools snedvridning av prestationer mot toppen kontra botten den här säsongen ändå måste ses som en fördel.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.comTionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.Dietmar Hamann härjade själv på mittfältet i Liverpool och i Gini Wijnaldum ser han något som inte har funnits sedan Steven Gerrard spelade för klubben.Ja, The Kop ska faktiskt byggas om i sommar. Men det gäller inte någon omfattande utbyggnad som den som gjordes på Main stand förra sommaren, utan utvidgning för att ge bättre plats åt rörelsehindrade supportrar.Liverpools skadedrabbade Balkanduo var tillbaka i spel igår kväll när Liverpools u23-lag slog Chelseas dito. Det var framför allt Lovren som hade chansen att imponera när Jürgen Klopp och Pep Lijnders tittade på.Emre Can har länge brottats med en vadskada som har påverkat hans säsong och mittfältaren hoppas nu att det matchvinnande målet mot Burnley kan fungera som en språngbräda inför framtiden.