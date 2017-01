Inför: Plymouth Argyle - Liverpool

Nu ska det avgöras vilket lag som ställs mot Wolverhampton Wanderers på hemmaplan den 28 januari. Liverpool reser till sydost för match mot Plymouth Argyle på Home Park.

"Vi blir tvungna att försvara oss mycket väl igen. Vi visade i den första matchen att vi klarar av det och vi måste göra exakt samma sak igen. Jag kan inte se att vi kommer att vara alltför övermodiga i vår taktik. Vi måste visa respekt för ett lag från Premier League. De är trea i toppdivisionen och vi måste vara på vår vakt.Liverpools laguppställning kan komma att ändra sig något även om jag inte tror på alltför många förändringar. Det kan hända att de adderar något mer erfarenhet till laget, men det blir inte alltför stor skillnad.Den enda skillnaden för dem jämfört med den förra matchen blir att omklädningsrummen inte är lika lyxiga som på Anfield, men gräsmattan är i utmärkt skick och det är en fin stadion så jag ser inga problem där. Det blir mildare klimat än i Liverpool så från det perspektivet blir det som att spela vid Medelhavet för dem.Vår plan B är att värva Fellaini och slå långbollar mot honom.", Plymouthmanager på skämthumörPlymouth fick precis som de ville, ett omspel med ännu en tv-sänd match och fullt hus på Home Park.I helgens match i Championship hemmabesegrade Plymouth Stevenage med 4-2. Bortalaget tog ledningen redan efter två minuter och kvitterade till 2-2 på stopptid i första halvlek efter att Plymouth vänt 0-1 till 2-1, men i andra halvlek var det hemmalaget som vägde tyngst och kunde addera ytterligare 2 mål framåt. Det gör att Pilgrims ligger kvar på andra plats, 4 poäng bakom Doncaster Rovers med en match tillgodo.Strax över 8 000 åskådare såg den senaste ligamatchen, men vi kan räkna med att betydligt fler löser biljett till mötet med Liverpool och vallfärdar till Home Park för att ge sitt lag stöd i hopp om en skräll. 17 441 åskådare sväljer arenan som invigdes redan 1893 och har varit Plymouths hem sedan 1901.Publikrekordet hittar vi i FA-cupmötet med Huddersfield Town i januari 1934 när 44 526 supportrar såg matchen. Då hade förstås Home Park ett annat utseende och en annan konstruktion.Gräsmattan mäter 105x70 meter att jämföra med Anfields 101x68 meter.Anfallaren David Goodwillie kommer inte att spela eftersom han är inblandad i ett civilrättsligt mål i Skottland.Mittfältaren Connor Smith skadade sig i helgens ligamatch och kan inte spela mot Liverpool."Det fanns goda skäl till att vi ställde upp med det laget vi gjorde i den första matchen. Det finns också goda skäl till den elvan jag tar ut till matchen i morgon, ett lag som troligen blir något annorlunda än senast vi mötte Plymouth.Vi är tvungna att se till att vi har alternativ till vad vi kan göra och Harry Wilson finns med i planerna inför matchen. Det är en härlig ung spelare som har imponerat på mig några gånger.Jag har inte tagit ut laget ännu, men i det läget vi befinner oss var vi tvungna att hålla några spelare från matchen i går. Jag var givetvis inte till hjälp för dem och jag beklagar för U23-laget. Det är mitt fel."Den vänsterfotade mittfältaren Harry Wilson är i vanliga fall lagkapten för Liverpools U23-lag, men fanns inte med när Liverpool på måndagskvällen förlorade hemma mot Manchester United. Matchens enda mål föll tre minuter in på stopptiden efter en billig frispark.Orsaken till att Wilson inte spelade var att han under de senaste dagarna har tränat med a-laget och 19-åringen kan nu alltså bli aktuell för spel mot Plymouth.Nathaniel Clyne (revben) och Lucas Leiva (knä) missade båda matchen mot Manchester United och är sannolikt inte tillbaka redan på onsdagskvällen. Problematiken med Joël Matip är välkänd vid det här laget och det är ännu oklart huruvida Jürgen Klopp kommer att ta en chansning och ta ut mittbacken i laget.Till det förra mötet tog Klopp ut en rekordung (21 år och 296 dagar) elva som gjorde det mesta förutom att vaska fram heta målchanser och näta. Bollinnehavet var 77-23, avsluten på mål 28-4 (4-1 på mål), antalet inlägg 52-4 och hörnstatistiken 18-0. Med en så förkrossande överlägsenhet i matchbild är det svårt att peka mot någon taktisk detalj som inte fungerade från det förra mötet utan Liverpool hade helt enkelt inte tillräckligt hög individuell teknisk kvalitet och kreativtet hos den unga elvan för att bryta ner ett så defensivt lag. Att bara fyra av 28 avslut träffade mål pekar också mot att många skott togs från svåra eller blockerade lägen.Trots hela 18 hörnor kan jag inte dra mig till minnes en enda som resulterade i ens en halvchans och utan att förvänta sig att ens varannan hörna blir till en glödhet målchans var det extraordinärt svagt slagna hörnor från Alberto Moreno som av outgrundlig anledning fick fortsatt förtroende även när det misslyckade antalet nått tvåsiffrigt.Klopp förväntas hålla fast vid en liknande grundelva som mötte Plymouth den 8 januari, men några ändringar kommer vi att få se på grund av skadesituationen och till följd av vad Liverpoolmanager antyder inför matchen.Lucas ser ut att missa matchen och då behöver mittlåset kompletteras, något jag tror att Ragnar Klavan gör om inte Matip dyker upp trots allt. I övrigt förväntar jag mig att Moreno, Joe Gomez och Trent Alexander-Arnold behåller sina platser. Loris Karius gjorde en stark insats mot Southampton och får sannolikt fortsatt förtroende i cupmatcherna trots Simon Mignolets fina prestation mot Manchester United.Kevin Stewart, Emre Can och Ovie Ejaria utgjorde mittfältet mot Plymouth i det första mötet och är för statiska och icke-kreativa för att fungera som helhet ens mot ett lag från division fyra. Gissningsvis gör Klopp någon justering där jag tror att Can i alla fall får fortsatt förtroende efter att tysken lyfte sig efter flera bedrövliga insatser och överraskade med en riktigt bra insats mot Manchester United. Kanske är det just Wilson som ges chansen. Jordan Henderson är tillbaka efter skada, men såg inte ut att behöva nötas in i matchform mot United och snarare sparas han till ligamatchen mot Swansea tidigt på lördag.I anfallet är frågan om inte Daniel Sturridge, som lyfte offensiven när han byttes in efter en dryg timme i det första mötet spelar från start. I så fall gissar jag att Divock Origi snarare än Sheyi Ojo får lämna plats i laget och detta för att Liverpool kommer att ställas mot två djupt liggande backlinjer. Under de omständigheterna blir Origis styrka att i fart driva på med bollen på omställningar inte lika utslagsgivande. Ben Woodburn behåller dock nog sin plats.Philippe Coutinho gavs en halvtimme mot Southampton och lika mycket speltid på Old Trafford. Eventuellt kan brasilianaren starta mot Plymouth för att ta ytterligare ett steg mot matchformen, men ett inhopp lär det väl bli i alla fall.Woodburn Sturridge OrigiWilson Can StewartMoreno Gomez Klavan Alexander-ArnoldKariusKällor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org