Inför: Southampton - Liverpool

Liverpool har gått segrande ur semifinalspelet i Ligacupen vid tolv av sexton tillfällen och var i final så sent som i fjol. För Southampton blir det tredje gången laget är i semifinal och första tillfället sedan 1987 då de blev utslagna av just Liverpool. Skadeläget har ljusnat på Melwood och Jürgen Klopp har lovat en stark elva.

Tidigare Ligacupmatcher

Ronald Koeman lämnade för Everton och Claude Puel tog över managerrollen på St. Mary's under sommaren. Det tog till den femte ligaomgången innan Southampton plockade sin första 3-poängare efter att ha spelat 1-1 hemma mot Watford och Sunderland samt förlorat borta mot Manchester United och Arsenal. Två hemmamatcher mot förväntade bortalag måste resultera i mer än 2 poäng för ett lag som siktar mot tätskiktet strax bakom toppen och 1-0 mot Swansea den 17 september var därför välbehövligt.Första vinsten följdes upp av flera bra insatser där West Ham besegrades med 3-0 borta och Burnley med 3-1 hemma. Däremellan höll Southampton 0-0 borta mot Leicester och 1-1 borta mot Manchester City. Saints hade lyft från 18 till 8 i tabellen och det såg ljusare ut på Stadium of Light.I omgång tio kom första hemmaförlusten för säsongen när Chelsea vann tämligen komfortabelt med 2-0 och före landslagsuppehållet tappade Southampton en tidig ledning borta mot Hull till förlust efter två snabba mål i mitten av andra halvlek. Två matcher mot Merseysidelagen i slutet av november säkrade 4 poäng innan det blev förlust med 0-3 borta mot Crystal Palace.December fortsatte sedan uppåt med 7 poäng mot Middlesbrough, Stoke City och Bournemouth, något som tog Southampton upp till sjundeplatsen i tabellen, deras högsta position hittills den här säsongen.Efter fyra vinster och tre oavgjorda på åtta hemmamatcher samt bara åtta insläppta under samma period har det rasat ihop på St Mary's för Southampton, vilket säkert beror på att laget hade i särklass kortast vila från Boxing Day fram till efter nyår av samtliga lag i ligan. Det blev 1-4 mot Tottenham och 1-2 mot West Bromwich, trots att laget tog ledningen i båda matcherna, innan Everton besegrade dem med 3-0 på Goodison Park. Saints kom alltså ur jul- och nyårsprogrammet med 0 poäng och 2-9 i målskillnad. På det såg ett stopptidsmål på Carrow Road till att Norwich City fixade omspel i FA-cupen i lördags. Precis som för Liverpool väntar en returmatch nästa vecka.Man skulle kunna tänka sig att de nio cupmatcherna i Europa League och Ligacupen 15 sept-8 dec är förklaringen till varför Southampton inte har lyckats bättre i Premier League, men det är just under den perioden som Southampton har gått som bäst. På de tretton ligamatcher som spelades parellelt med cuperna snittade de 1,7 poäng/match, där utöver 0,3 poäng/match.Southampton har stora problem med målskyttet och endast Middlesbrough och Hull med sina 17 mål har gjort färre i ligan efter tjugo omgångar.Bäste målskytt är Charlie Austin med 9 mål totalt, varav 6 mål i Premier League.Den 3 november hade Southampton kunnat fira en av sina finaste skalper i Europa någonsin när Internazionale besegrades med 2-1 efter underläge 0-1. Det kan läggas till 3-0-vinsten mot Sparta Prague på Stadium of Light i mitten av september samt 0-0 borta mot Hapoel Be'er Sheva för att ge Southampton ett bra utgångsläge i Europa League, Grupp K, med två matcher kvar.0-1 borta mot Sparta Prag och 1-1 hemma mot Hapoel Be'er Sheva innebar dock att Southampton slutade trea i sin grupp, utslagna på målskillnad jämfört med israelerna som nätade på sitt enda avslut på mål på St. Mary's. Maya Yoshida var nära att ta Saints vidare med en nick på stopptid, men det ville sig inte för Claude Puel och hans lag.Tre segrar utan att släppa in ett mål har tagit Southampton fram till semifinalmötet med Liverpool.Crystal Palace (2-0) och Sunderland (1-0), båda bottenlag i Premier League, besegrades hemma innan ett starkt (Coquelin, Ramsey, Elneny, Xhaka, Perez) om än inte toppat Arsenal föll med 0-2 hemma på Emirates.Det här blir första gången sedan 1987 som Southampton når semifinalen i Ligacupen och det blir den tredje gången någonsin.Till kvartsfinalmatchen mot Arsenal hade Puel gjort åtta ändringar i startelvan jämfört med den föregående ligamatchen mot Everton och sammanlagt har Southampton nyttjat 25 olika spelare i turneringen, fler än något annat lag den här säsongen.Lagkaptenen José Fonte har öppet meddelat att han söker sig bort från Southampton och lämnade för några dagar sedan in en transferbegäran. Som en följd kommer Fonte inte att spela mot Liverpool. Virgil van Dijl tar över kaptensbindeln i Fontes frånvaro.I övrigt tvingas Puel klara sig utan axelskadade anfallaren Charlie Austin och Sofiane Boufal vars knäskada håller honom borta från Africa Cup of Nations.Matt Targett och Jeremy Pied missar också matchen till följd av skada. Cedric Soares ådrog sig en huvudskada i matchen mot Everton och är osäker på spel.(i Liverpools favör)Totalt i liga och cup: 51 vinster, 24 oavgjorda och 28 förlusterBorta mot Southampton: 13 vinster, 13 oavgjorda och 22 förlusterLiverpool hade inför säsongen 2012-13 inte mött Southampton på åtta år sedan säsongen 2004-05 då Liverpool vann hemma med 1-0 efter ett mål av Florent Sinama-Pongolle och Saints vann hemma med 2-0. I december 2012 vann Liverpool med 1-0 efter mål av Daniel Agger strax före halvtidsvilan i en match dominerad av hemmalaget med flera målchanser men svag effektivitet.I september 2013 blev Southampton det enda laget jämte Chelsea som bortabesegrade Liverpool i ligan och det tack vare ett nickmål av Dejan Lovren i minut 53 i en match där Luis Suarez var avstängd och Liverpool slet med att skapa något framåt och för en sekund tappade koncentrationen på en hörna.Därefter hittar vi tre raka segrar mot Southampton. 3-0 på St Mary’s i mars 2014, 2-1 på Anfield i säsongspremiären 2014 och så 2-0 borta i februari 2015. För ett drygt år sedan slutade det 1-1 på Anfield efter sen kvittering av Southampton och än värre gick det i returen på St. Mary's när Liverpool tappade en 2-0-ledning i halvtid till 2-3-förlust efter full tid.I mitten av november 2016 spelade lagen 0-0 på St. Mary's i en match där Southampton inte skapade någonting och Liverpool ytterst lite. Det vara bara den tredje gången på 83 matcher i Premier League som en match lagen emellan slutade mållöst.När lagen möttes i Ligacupen på St Mary’s den 2 december 2015 gav Sadio Mané (då i Southampton) hemmalaget ledningen redan i den första minuten, men därefter var det Liverpool för hela slanten som gjorde tre mål i vardera halvleken och krossade helgonen med 6-1.1960-61Liverpool 1-2 Southampton1971-72Liverpool 1-0 Southampton1986-87Southampton 0-0 LiverpoolLiverpool 3-0 Southampton1999-2000Southampton 2-1 Liverpool2002-03Liverpool 3-1 Southampton2015-16Southampton 1-6 Liverpool"På onsdag ställer vi upp med det bästa laget vi kan mönstra. Ber ni mig rangordna de inhemska turneringarna kommer Ligacupen på tredje plats, men så länge du är kvar i turneringen är det likväl en viktig turnering.Båda de här cupmatcherna är väldigt viktiga för oss och jag gör ingen skillnad när jag utvärderar de två. jag har inget problem med kritiken som jag mottar, men det handlar inte om att undervärdera motståndaren. Det handlar om att hitta den laguppställning som verkar mest förnuftig utifrån skadesituationen vi befinner oss i samt tidpunkten för matchen. Det handlar om när vi möter vem."Liverpoolmanagern mottog som väntat frågor och kritik efter att ett rekordungt lag inte lyckades få hål på division fyralaget Plymouth i FA-cupen. Omspel innebär ytterligare en match, en match som kommer att spelas tre dagar efter mötet med Manchester United på Old Trafford och fyra dagar före hemmamatchen mot Swansea City.Klopp befinner sig i en allt ljusare skadesituation där nu alla spelare utom Danny Ings och Adam Bogdan åtminstone är tillbaka i träning. En del behöver ytterligare några dagar för att bli spelklara, men det är oavsett mycket positivt att kunna ha vettiga alternativ när det kan bli två matcher i veckan ett tag om resultaten i cuperna går som de ska.På presskonferensen meddelade Klopp att Philippe Coutinho är redo att tas med i truppen till matchen mot Southampton och att brasilianaren nu behöver spelminuter både på träning och under match. Under tisdagen kommer Coutinho genomföra sitt fjärde fulla träningspass med laget och det är klart att om han ska vara redo att starta mot Manchester United på söndag behöver han få sig en genomkörare mot Southampton för att få upp tempo och se att han håller.James Milner och Joël Matip är båda friska och tränar för fullt.Jag tror inte att Coutinho startar på tisdagskvällen och med Sadio Mané iväg på landslagsuppdrag kan det bli Adam Lallana, Daniel Sturridge och Roberto Firmino som utgör anfallslinjen. Divock Origi utgjorde en slät figur mot Plymouth, men kan möjligtvis ta en plats i startelvan om Lallana ges en plats på mittfältet.Emre Can var en annan som inte lyckades i FA-cupmatchen mot Pilgrims, men om det är som jag förväntar att Henderson inte är tillbaka förrän på söndag kan Can ändå komma att inkluderas från start.Firmino Sturridge OrigiLallana Can WijnaldumMilner Matip Lovren ClyneKariusKällor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org