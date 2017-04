Inför: Stoke City - Liverpool

Hemma har Liverpool spelat Stoke City av planen sedan 50-talet, men på bortaplan har det gått sämre och bara i två av de åtta matcherna i Premier League har Liverpool rest hem med samtliga poäng. Insatsen mot Bournemouth visar att Liverpool fortfarande har svårt att hantera matcherna mot lag på den undre halvan.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

Lee Grant, målvakt, Derby County, £1,3mSaido Berahino, West Bromwich, anfallare, £12m---Dionatan Teixeira, försvarare, Sheriff Tiraspol, fri transferSergio Molina, mittfältare, Abacete, okänd summaJakob Haugaard, målvakt, Wigan, säsongslånOllie Shenton, mittfältare, Wrexham, säsongslånRyan Sweeney, försvarare, Bristol Rovers, säsongslånJoel Taylor, försvarare, Rochdale, säsongslånMoha El Ouriachi, mittfältare, Hearts, säsongslånBojan, anfallare, Mainz 05, säsongslånGeorge Waring, anfallare, Carlisle United, säsongslån8 W Bromwich 31 12 8 11 39-40 449 Southampton 29 10 7 12 36-37 3710 Watford 30 10 7 13 36-48 3711 Leicester 30 10 6 14 37-47 3612 Stoke 31 9 9 13 33-45 3613 Bournemouth 31 9 8 14 44-56 3514 Burnley 31 10 5 16 32-44 3515 West Ham 31 9 6 16 41-57 3316 Crystal P 30 9 4 17 39-50 31Situationen inför säsongsavslutningen är för Stoke City väldigt lik den för Bournemouth. Niondeplatsen är klart inom räckhåll och som högsta rimliga slutplacering eftersom West Bromwich trots förlusten senast ligger 8 poäng före. Flera lag ligger tätt sammantryckta längst upp på den undre halvan vilket gör att två omgångar kan kasta om ordningen helt och se ett lag falla eller hoppa upp sex placeringar. Slutligen riskerar knappast Stoke att åka ur då de har 8 poäng ner till Swansea under strecket och överlägsen målskillnad jämfört med Waleslaget.Skulle jag lägga mina pengar på ett lag att sluta just nia är det Stoke som har prenumererat på den positionen de senaste tre åren. 2013-14 blev de nia med 50 poäng, 2014-15 blev de nia med 54 poäng och 2015-16 blev de nia med 51 poäng. Dessutom är deras spelschema efter mötet med Liverpool rätt behagligt och med flera möten med lag som ligger nära dem i tabellen.Swansea (b)Bournemouth (b)Southampton (b)Stoke inledde säsongen svagt med tre oavgjorda och fyra förluster på de första sju matcherna innan de vann fem och bara förlorade en av de följande sju ligamatcherna. December bjöd på fem matcher utan seger inklusive 1-4 på Anfield medan 2017 inleddes med vinster mot Watford och Sunderland.Trenden under det här året är att Stoke gör bra ifrån sig på hemmaplan, men sliter på resorna, något som gör att det har varit svårt att trä ihop längre sekvenser av positiva resultat. De tio senaste matcherna har bara bjudit på två trepoängare.Sedan 0-1 hemma mot Bournemouth den 19 november har Stoke vunnit fyra (Burnley, Watford, Crystal Palace och Middlesbrough) samt kryssat fyra (Southampton, Leicester, Manchester United och Everton) av nio matcher på bet365 Stadium. Enda förlusten kom mot Chelsea, vilket var i den senaste hemmamatchen.Stokes vinster under säsongen har kommit mot lag som ligger på plats 20, 17, 18, 10, 14, 10, 20, 16 och 19, vilket säger en hel del om deras begränsade kapacitet. Sedan har de spelat 1-1 två gånger mot Manchester United samt 1-1 hemma mot Everton, men det är knappast monsterresultat den här säsongen. 0-0 borta mot Manchester City den 8 mars är det enda som egentligen är värt att lyfta fram.För allt vad "nya Stoke" och vägen fram efter Tony Pulis heter har Stoke i prestation och spel nått väldigt kort och de är raka motsatsen till Liverpool så till vida att de endast lyckas besegra bottenlagen (och Watford), men på sin höjd kan nå oavgjort hemma mot lag 5-10.Stokefansen inledde med att hemma tvingas se sitt lag åka på rejält med däng i form av 1-4 mot Manchester City och 0-4 mot Tottenham, men därefter är målskillnaden på tretton matcher 18-9, vilket skvallrar om målsnåla historier med ett lätt övertag för Stoke.Bland de bästa målskyttarna i klubben hittar vi två före detta Liverpoolspelare. Joe Allen har nätat sex gånger och Peter Crouch vid fyra tillfällen. Tvåa på listan är Mark Arnautovic med 5 mål. Flest framspelningar har Arnautovic samt Charlie Adam, ytterligare en bekanting, med tre stycken. Adam, som en gång i tiden var ett hett byte för just sina hörnor, slog eni den senaste matchen mot Burnley.Steven Ireland missar resten av säsongen och matchen kommer även några veckor för tidigt för Jack Butland. Ramadan Sobhi är inte allvarligt skadad, men verkar inte hinna tillbaka till mötet med Liverpool.Marc Muniesa och Mame Diouf åkte på smällar i veckomatchen, men bör vara okej för spel.Mark Hughes hoppas ha tillbaka Jon Walters medan Xherdan Shaqiri har tränat och finns med i planerna.Totalt i ligan: 61 vinster, 32 oavgjorda och 30 förlusterTotalt Premier League: 8 vinster, 5 oavgjorda och 4 förlusterBorta i ligan mot Stoke: 16 vinster, 19 oavgjorda och 27 förlusterPremier League hemma mot Stoke: 2 vinster, 2 oavgjorda och 4 förlusterNär Liverpool vann med 1-0 i premiären förrförra säsongen var det den blott andra bortavinsten mot Stoke i Premier League. På vad som tidigare hette Britannia Stadium hittar vi annars ett av de senaste årens mest pinsamma framträdande när Liverpool föll med hela 1-6 i Steven Gerrards sista Liverpoolmatch.Hemma har det gått klart bättre, även historiskt. Stoke har bara lyckats vinna på Anfield vid tre tillfällen genom historien och aldrig i Premier League eller gamla Division 1. Senast det skedde var 1959 och sedan dess har Liverpool vunnit 28 av 32 hemmamöten med Stoke. Favoritmotståndarnas favoritmotståndare på Anfield.Jag var väldigt orolig inför matchen mot Bournemouth, ännu mer så än de vanliga matchdagsnerverna. Efter att ha byggt upp självförtroende, stärkt tabellpositionen och markerat mot övriga lag i toppen väntade nu ett bottenlag med svag bortaform. Allt var liksom upplagt för platt fall och tillbaka på ruta två och det gick nästan lika illa som jag hade befarat.Albert Einstein definierade galenskap som att, fritt uttryckt, göra samma sak om och om igen och ändå förvänta sig annorlunda resultat. Med det som referens beter sig Liverpool väldigt galet som inte drar lärdom av tidigare insatser under säsongen.Inledningen på matchen mot Bournemouth var inte alls som mot Tottenham, Arsenal och Everton utan präglad av en försiktighet och ett riskminimerande som något motsägelsefullt slog över och kulminerade i när Georginio Wijnaldum skickade iväg en helt onödig bakåtpassning till egen målvakt. Gini har varit riktigt bra under lång tid och revanscherade sig till stor del med en ypperlig framspelning till 2-1-målet, men att innan tio minuter tickat upp på klockan slå en fega-hem-en-uddamålsledning-på-stopptid-passning är ett symtom på att det var en annan inställning hemma mot Bournemouth än när topplagen besökt.När Philippe Coutinho kliver av efter 65 minuter, och var han sjuk eller skadad ska han givetvis tas av, väljer Jürgen Klopp en omformering av laget som bjöd upp Bournemouth i planen och in i matchen. Det tog visserligen tjugo minuter innan de förstod det, vilket säger en del om vilken kontroll Liverpool hade på händelserna, men det var som att det plötsligt gick upp för bortalaget att ”hej, om vi skulle testa att gå till anfall” och när de väl gör det ligger bollen i nät. Det blir också lätt parodiskt att målet kommer efter ett långt inkast, där Liverpool har tre chanser att avvärja utan att lyckas, när Klopp bytt in en mittback på 195 cm.1-1 borta mot Manchesterlagen samt samma resultat hemma mot Chelsea handlar inte om dålig inställning och fel fokus utan att det är svårspelat motstånd och tuffa arenor att resa till. I övrigt har Liverpools förluster kommit mot Bournemouth, Swansea, Hull och Leicester och de oavgjorda mot West Ham, Sunderland och Bournemouth.Jag vill verkligen tro att Klopp och laget nu verkligen tar till sig och lär av den här matchen, men det har funnits så många tillfällen att göra det tidigare under säsongen att jag ställer mig frågan vad som är annorlunda nu. Blev det här den sista käftsmällen som slutligen väckte spelare och manager?Bortaspelet på sistone är ingen munter läsning och senast Liverpool tog 3 poäng hem till Merseyside var den 19 december i derbyt mot Everton. Sedan oktober har Liverpool bara vunnit en ligamatch utanför staden Liverpool och det var 3-0 mot nästjumbon Middlesbrough. På 30 bortamatcher i Premier League under Klopps ledning har Liverpool bara hållit nollan sex gånger.Vi ska dock inte utlysa katastrofläge och Liverpool har fortfarande en bra utgångsposition för att säkra en toppfyraplacering samtidigt som vi räknar med att Jordan Henderson, Adam Lallana och kanske till och med Daniel Sturridge förstärker laget på slutrakan, men den avgörande faktorn för hur Liverpool lyckas kommer att handla om mentaliteten hos ledare och lag, och det skulle verkligen vara hemskt att falla på något sådant. Det om något vore galet.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com