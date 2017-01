Inför: Sunderland - Liverpool

Snabba bud för Liverpool som byter titeljagande Manchester City på Anfield mot nedflyttningskämpande Sunderland inom mindre än ett dygn. Black Cats har genomgående slitit på bortaplan, men på sistone hittat hemmaformen. Den stora frågan är dock vilket lag som lyckas ladda om bäst efter nyårsaftonens match.

För mer bakgrundsinformation som hur laget presterade förra säsongen samt hur sommarens transferfönster såg ut hänvisar jag tillunder säsongen.Sunderland har tagit sammanlagt 14 poäng på nitton matcher och ligger med det på artonde plats, 2 poäng under Crystal Palace över strecket. Till nästa lag, Middlesbrough, är det ytterligare 2 poäng och upp till Leciester City på plats femton kan 2 poäng till läggas på. Under sig har Sunderland Hull City med 13 poäng och i botten Swansea City med 12 poäng.Bortaspelet har genomgående varit ett problem och Sunderland har på tio matcher bara plockat 4 poäng. Laget spelade 1-1 på St Mary's i augusti och besegrade Bournemouth på Vitality Stadium i början av november. I övrigt har de åtta förluster på bortaplan med 3-18 i målskillnad. Du som såg insatsen mot Liverpool på Anfield kan förstå varför.Sunderland ställde upp med en av de mest defensiva matchplaner jag sett Liverpool möta i Premier League (och då hade José Mourinho ändå varit där någon vecka tidigare...) och problemet med en sådan, förutom att du i praktiken i bästa fall kan resa hem med 0-0, är att den sliter så både fysiskt och mentalt att om, vilket oftast är en fråga om när, du tappar ett baklängesmål har du redan tappat kraft och energi och ska slå om till en ny matchplan. Typiskt för ett sådant lag är att de till synes är med länge i matcherna och sällan åker på utskåpningar, men att de i realiteten väldigt sällan är nära att vinna eller ens ta poäng. Kanske har laget försökt sig på ett mer äventyrligt spel på bortaplan på sistone eller så har de blivit sönderlästa alternativt har inte truppen att hantera ett tätare matchande för deras tre senaste bortamatcher har de släppt in 10 mål.Nej, ska Sunderland rädda kontraktet verkar det vara hemma på Stadium of Light det ska ske och i så fall krävs en uppryckning även där och en ljusning går att skymta. Säsongen inleddes med att laget endast tog 1 poäng framför sina hemmafans på de första fem matcherna. Middlesbrough, Everton, Crystal Palace, West Bromwich och Arsenal stod för motståndet. Hemmanederlagen mot Boro och Palace är särskilt betungande när vi kikar på tabellen tre månader senare.Med start i mitten av november har dock Sunderland börja få till resultat på Stadium of Light med tre vinster mot Hull City, Leicester City och Watford där två av dessa är direkt sexpoängare i streckstriden. Det enda nederlaget hemma sedan den 29 oktober är 0-1 mot Chelsea och det är väl en förlust som vare sig överraskar eller är något att skämmas för.Formen för Sunderland är inte jättebra med en vinst och fyra förluster på de fem senaste, men förklaras av matchen mot Chelsea samt att tre av fem matcher har varit på bortaplan.Sunderland har bara hållit nollan i två matcher den här säsongen. En av dem kom i den senaste hemmamatchen och håller de nätet fritt från påhälsning på måndag blir det första gången sedan maj 2014 som laget håller nollan i två raka hemmamatcher.Överlägste bäste målskytt är Defoe med åtta fullträffar i Premier League följt av Victor Anichebe och Patrick van Aanholt som har hittat rätt tre gånger.Sammanlagt har Sunderland den här säsongen redan tappat 6 poäng från matchminut 85 och framåt."Vi måste försvara oss mycket bättre än mot Burnley.Det kommer att bli en annan typ av match, men vi måste snabbt göra oss i ordning och förbereda oss för det.Ibland dyker det upp märkliga resultat inom fotbollen och vi hoppas att det sker den här veckan."hoppas på underAnichebe och Lamine Koné skadade hamstringmuskeln respektive höften mot Burnley och det är mycket tveksamt om någon av dem kan spela mot Liverpool.Jason Denayer har även han en hamstringskada som kan hålla honom borta.Billy Jones avtjänar en match avstängning.(i Liverpools favör)Totalt i ligan: 72 vinster, 36 oavgjorda, 50 förlusterTotalt Premier League: 18 vinster, 10 oavgjorda, 3 förlusterBorta mot Sunderland: 31 vinster, 14 oavgjorda, 32 förlusterPremier League borta mot Sunderland: 10 vinster, 2 oavgjorda, 3 förluster2-0-segern i höstan var den artonde raka hemmamatchen mot Sunderland utan nederlag sedan den 1 oktober 1983, men oavsett arena har Liverpool trivts bra mot Black Cats och är obesegrat i de senaste nio matcherna.Utökar vi spannet till 62 ligamatcher både hemma och borta hittar vi bara fem vinster för Sunderland och samtliga med uddamålet.Fabio Borini gjorde 2 mål på tjugofem matcher för Liverpool åren 2012-2015."Jag har uttalat mig tillräckligt om spelschemat och vi accepterade det för länge sedan. Det finns inga ursäkter för någon, det är så alla vill ha det. Vi måste leverera - och vi kommer att leverera.Det var mycket viktigt att vinna mot Manchester City. Det hade varit riktigt tufft att resa till Sunderland utan något från den matchen så vi åker dit för att spela så bra vi kan."Är det så här det är att skriva om hockey? Du hinner knappt landa föregående match innan du är på väg in i nästa. Strax före halv åtta klev Liverpoolspelarna av Anfields gräsmatta för att bege sig in till omklädningsrummet och mindre än två dygn senare tågar de ut på Stadium of Light för nästa match mot Sunderland.Kontrasterna blir stora. Från en hemmamatch mot en av titelaspiranterna med spelarköp för 3 miljarder bara de senaste två åren och en manager som förespråkar bollägande och succussivt kortpassningsspel från straffområde till straffområde till en bortamatch mot en nedflyttningskandidat där det långtifrån kryllar av internationella världsstjärnor, kortpassningsspelet knappast är prioritet och huvudmålet för andra halvan av säsongen blir att hänga kvar.1-0-segern mot Manchester City var en av de tyngsta vinsterna under säsongen så här långt och en markering att Liverpool tagit ytterligare steg i utvecklingen under Klopp, men i rena siffror var det den sämsta insatsen Liverpool gjort säsongen 2016/17. 43 % i bollinnehav och 1 avslut på mål - hemma! 70 % i passningssäkerhet varav låga 60 % på offensiv planhalva samt 44 % i vunna luftdueller och 68 % i vunna tacklingar.Sådan tur är, är helheten större än summan av delarna och en riktig slitinsats med hög noggrannhet i framför allt backlinjen lade grunden till en väldigt tung trepoängare. Jo förresten, en siffra var imponerande. Sergio Agüero, som gjort 27 mål i Premier League under 2016, hade inte ett enda bolltillslag i Liverpools straffområde på hela matchen.Nästa match efter den mot Sunderland spelas i FA-cupen hemma mot Plymouth. Ett på pappret perfekt upplägg efter ett hårt matchande och inför mötet med Manchester United på Old Trafford helgen efteråt. På Anfield har Liverpool råd att lufta truppen mot ett lag från League Two, så till ärkerivalmötet med United ser jag ingen risk med att förstaelvan inte skulle vara utvilad.Utmaningen, och vad som redan när spelschemat släpptes stod uppenbart, är det potentiella bananskalet som måndagseftermiddagsmatchen utgör. Vi ska dock ha med oss att Sunderland inte har rullat tummarna under nyårshelgen utan spelade bara två och en halv timme före Liverpool och fick sig en holmgång borta mot Burnley. När Defoe nätade för bortalaget i minut 71 stod det redan 4-0 på resultattavlan efter vad Moyes beskrev som en kaotisk prestation av Sunderland. Vi kan ju gissa vilket lag som är mest laddat mentalt och har axlarna mest sträckta inför 2017 års första match och mycket tror jag kommer att handla om vilket lag som bäst lyckas ladda om och vara inne i matchen direkt från avspark. Det kanske säger mer om mig i och för sig, men det här är den typen av förutsättningar inför en match som gör att jag lika gärna kan se Sunderland leda med 2-0 efter tjugo minuter som att Liverpool leder med 3-0 i halvtid efter en utrullning.Källor: BBC Sports, Opta, liverpool.no, whoscored.com, en.wikipedia.org