Inför: Liverpool - Tottenham

Med fem raka matcher i ligan utan vinst kantat av misslyckanden i cuperna har Liverpool slagits ur FA-cupen, missat en final på Wembley, skurits av från titelkampen och befinner sig nära att även förlora greppet om fjärdeplatsen. En hemmamatch mot andraplacerade Tottenham är dock en utmärkt match att använda för att ta avstamp mot en ljusare vår och sett till resultaten mot topplagen sedan Jürgen Klopp tog över samt historiskt hemmafacit mot Spurs i ligan är förutsättningarna goda för ett bra resultat.

Maximus Tainio, mittfältare, HJK Helsinki, okänd summa---Tom Carroll, mittfältare, Swansea City, £4,5mRyan Loft, anfallare, Stevenage, säsongslånShayon Harrison, anfallare, Yeovil Town, säsongslånConnor Ogilvie, försvarare, Stevenage, säsongslånAnton Walkes, mittfältare, Atlanta United, säsongslånLuke Amos, mittfältare, Southaend United, säsongslånEtt gäng 19-20-åringar gick på lån i januari och i övrigt genomfördes bara en affär i endera riktningen. Efter att under säsongen ha spelat så få som tre matcher lämnade Tom Carroll för Swansea och nästa nio år efter att hans pappa Tainio lämnade klubben skrev 15-årige Maximus Tainio på för Spurs.Efter 17 av 21 möjliga poäng i säsongsstarten gick Tottenham in i det närmaste en svacka vi kan hitta när de på åtta matcher vann två, kryssade fyra och förlorade två. Det såg dem falla från plats två till fem och med tanke på oavgjort mot Arsenal samt förluster mot Chelsea och Manchester United syntes en tendens till att Spurs kanske skulle falla på att de inte matchade de bästa lagen. Med det sagt var samtliga av de tre nyss nämnda matcherna på bortaplan och de vann hemma mot Manchester City före sviten av fyra raka oavgjorda.Under de första elva omgångarna släppt Tottenham inte in fler än 1 mål och det såg till att de plockade poäng även när målskyttet tröt framåt mot ett svagare motstånd. I åtta av de elva matcherna gjorde de nämligen själva max 1 mål. Omslaget kom i slutet av matchen mot West Ham i omgång tolv när Tottenham låg under med 1-2, men två täta mål av Harry Kane när klockan slog om till stopptid säkrade 3 poäng och markerade starten på ett mer målglatt Londonlag.Det blev alltså 0 poäng på Stamford Bridge och Old Trafford, med 5-0 hemma mot Swansea City inklämt emellan, men därefter har Tottenham tagit 23 av 29 poäng med 22-5 i målskillnad. Undantaget 0-0 borta mot Sunderland har Spurs plockat samtliga av de förväntade poängen i tillägg till att ha fixat 2-2 borta mot Manchester City och som kronan på verket hemmaslog de den 4 januari Chelsea med 2-0.De starka resultaten från mitten av december och framåt har återinstallerat Tottenham på andraplatsen och med 5 poäng upp till Chelsea är de nu förste utmanare om titeln. På hemmaplan har Spurs bara tappat poäng till Liverpool (1-1) och Leicester (1-1) medan de på bortaplan har varit mer medgörliga med fyra vinster, sex oavgjorda och två förluster. Laget är ytterst svårbesegrat, något som ett hårt arbetande centralt mittfält, en solid backlinje (trots Jan Vertongens skada) och en alert målvakt sett till.Sedan Premier League grundades har Tottenham bara vid ett tillfälle (2011-12) haft så många som 50 poäng efter tjugofyra matcher. Den enda säsongen de historiskt har legat bättre till vid den här tiden på året var när de vann titeln 1960-61.Tottenham har bara släppt in 7 mål från öppet spel under hela säsongen, minst antal av alla lag.Harry Kane leder den interna skytteligan med 14 mål följt av Dele Alli (11) och Son Heung-Min (7). Flest assist har Christian Eriksen (8) och Kyle Walker (5).Trots en hanterbar grupp i Champions League med Monaco, Bayer Leverkusen och CSKA Moskva lyckades Tottenham inte ta sig vidare. De enda matcherna Spurs vann var de två mot CSKA som slutade sist i gruppen och inte van en enda match. Med en oavgjord och tre förluster mot huvudkonkurrenterna om de två platserna säger det sig självt att det inte blev bättre än en plats i Europa Leagues sextondelsfinal.Motståndet i sextondelsfinalen utgörs av belgiska Gent och matcherna spelas den 16 respektive 23 februari. Detta tillsammans med FA-cupspel och ligamatcher gör att Tottenham har ett klart mer hektiskt matchande under februari och ska man peka på en faktor som talar till deras nackdel jämfört med Liverpool är det just att återhämtningen blir mycket kortare och att Mauricio Pochettino knappast kan klara sig utan att rotera startelvan.11 feb Liverpool (b) - PL16 feb Gent (b) - EL19 feb Fulham (b) - FA23 feb Gent (h) - EL26 feb Stoke (h) - PLDanny Rose förväntas tillbaka i början av mars och Jan Vertongen i slutet av februari. Kieran Trippier kan vara tillbaka till helgen och även om han normalt sett inte är en spelare för startelvan kan skadorna göra att han ges speltid.Det är tveksamt om Eric Lamela och Georges-Kévin N'Koudou hinner bli spelklara.(i Liverpools favör)Totalt i ligan: 68 vinster, 38 oavgjorda och 41 förlusterTotalt Premier League: 22 vinster, 14 oavgjord och 13 förlusterPå Anfield: 46 vinster, 21 oavgjorda och 7 förlusterPremier League på Anfield: 15 vinster, 7 oavgjorda och 2 förlusterEfter 3-0 på White Hart Lane siste augusti 2014 blev matchen på Anfield i februari 2015 klart jämnare där Tottenham kvitterade två gånger om innan Mario Balotelli med ett sällsynt ligamål avgjorde i den 83:e minuten.Säsongen 2015-16 slutade båda matcherna oavgjort, 0-0 på White Hart Lane och 1-1 på Anfield. 1-1 slutade även matchen mellan lagen i London i slutet av augusti 2016.Tottenham har inte vunnit någon av de åtta senaste matcherna mot Liverpool och läckt hela 19 mål på vägen. Till detta kan vi lägga 2-1-segern i Ligacupen i höstas för nio raka utan nederlag mot Spurs.Liverpool har bara förlorat en av de tjugoen senaste hemmamatcherna i ligan mot Tottenham.Efter en längre period med match var tredje till fjärde dag är det nu omvända världen som gäller. Liverpool hade en veckas vila efter matchen borta mot Hull City och nästa ligamatch efter mötet med Tottenham är schemalagt först måndagen den 27 februari. Glappet kan dock bli ännu större än 16 dagar.På onsdagskvällen gick Leicester vidare i FA-cupen genom att slå ut Derby County efter förlängning, något som placerade dem i åttondelsfinalen borta mot Millwall den 18 februari, och fyra dagar senare ställs de mot Sevilla i Champions League. Förmodligen kommer Claudio Ranieri att prioritera Champions League, något som ökar sannolikheten att det kan bli omspel mot Millwall. Om så skulle bli fallet kommer matchen mot Liverpool den 27 februari att flyttas eftersom omspelen för åttondelsfinalerna i FA-cupen spelas just den veckan. Under dessa omständigheter blir Liverpools nästa match efter hemmamötet med Tottenham matchen på Anfield mot Arsenal den 4 mars.Hemmastarka Burnley tar emot Nation League-laget Lincoln i FA-cupen och om Burnley som väntat tar sig vidare kommer med största sannolikhet ligamötet med Liverpool den 12 mars att flyttas. Det kan alltså bli så att Liverpool mellan matchen mot Tottenham den 11 februari och mötet med Manchester City på Etihad den 19 mars bara spelar två matcher. Efter den matchen väntar ett landslagsuppehåll till den 1 april när Everton kommer på besök till Anfield.För att undvika fler än de sex matcher som redan är schemalagda i april och en ny januarisituation med överdrivet hopträngda matcher får vi hålla några tummar för Millwall och Lincoln.Så här såg tabelltoppen ut när omgång 19 var komplett, en omgång där Liverpool hemmabesegrade Manchester City med 1-0.1 Chelsea 49 p2 Liverpool 43 p3 Arsenal 40 p4 Tottenham 39 p5 Man City 39 p6 Man Utd 36 pDärefter har följt en kräftgång med följande resultat: Sunderland (b) 2-2, Manchester United (b) 1-1, Swansea City (h) 2-3, Chelsea (h) 1-1 och Hull City (b) 0-2. Efter att ha tappat bara 9 poäng på sexton omgångar förlorade Liverpool 12 poäng på fem matcher och vad som borde ha landat på 9-11 poäng sett till förutsättningarna stannade vid pinsamma 3 poäng, något som gör att tabelltoppen fått ett klart mindre tilltalande utseende sju veckor senare.1 Chelsea 59 p (+10 p)2 Tottenham 50 p (+11 p)3 Man City 49 p (+10 p)4 Arsenal 47 p (+7 p)5 Liverpool 46 p (+3 p)6 Man Utd 45 p (+9 p)Med Chelsea som riktmärke har Tottenham och de båda Manchesterlagen gått mer eller mindre i samma tempo. Arsenal har tappat ytterligare 3 poäng och Liverpool är den stora förloraren med hela 7 poäng större gap upp till serieledaren samt 6-8 poäng tappade till samtliga konkurrenter utom Arsenal.Jämför vi deras första 54 matcher som manager i klubben har Brendan Rodgers och Jürgen Klopp exakt samma facit: 26 vinster, 16 oavgjorda och 12 förluster.Chelsea kan vi redan räkna som utom räckhåll för Liverpool och skulle Tottenham vinna på Anfield ser jag dem som ett andra lag att lägga till den skaran. Nu finns det dock ingen anledning att förvänta sig det utan snarare se möjligheten i en sexpoängsmatch och med vetskap om hur Liverpool hittills har presterat i matcherna mot topplagen.Sedan Jürgen Klopp kom till klubben har Liverpool exempelvis vunnit åtta och bara förlorat en match av de nitton matcherna mot lagen som ligger på nuvarande topp sex. Hittills den här säsongen har de elva matcherna mot lag som ligger på den övre halvan slutat med fem vinster för Liverpool och sex oavgjorda.Fyra av de sju matcherna i Premier League mot ”Big Five” den här säsongen har dock slutat oavgjort och det är ett resultat som egentligen inte är tillräckligt bra för Liverpool i nuläget. Flera av toppkonkurrenterna har på pappret lätt motstånd i helgen och medan ett lag som Manchester City verkar ha vänt formen, Tottenham och framför allt Chelsea aldrig dippat riktigt, och Manchester United verkar kunna spela lite hur de vill och ändå gnaga fram poängen, har Liverpool inte råd att öka lutningen på backen fram till topp fyra i maj. Dessutom behöver laget något enormt en positiv injektion att bygga vidare på och ytterligare en 1-1-match med mersmak duger inte.Sedan Giordini Wijnaldum nickade in ledningsmålet mot Manchester City har Liverpool spelar 487 förstahalvleksminuter utan att näta från öppet spel. De målen som har gjorts har kommit på straff respektive två hörnor. Det första målet i en match är viktigt och under förutsättningarna där motståndarna redan från början backar hem rejält är det nästan avgörande för ett lag vars nycklar till att dyrka upp stillastående och kompakta lag är få och där den kanske viktigaste kuggen fortfarande jobbar sig tillbaka efter skada.Sett till de tio matcherna efter nyår har Liverpool snittat 70 % i bollinnehav och sexton avslut per match, så det är inte så att laget har blivit tillbakatryckt eller haft svårt att ta sig fram till offensiv tredjedel eller motståndarnas straffområde. Problemet är snarare att spelet har förts så mycket i maklig lunk och där bollen sällan förts till en mer gynnsam position än den var i samt att motståndarna stått organiserade och sett till att av de där sexton avsluten har ett, max två, varit egentliga målchanser.Den svaga starten i matcherna är det jag anser har varit den stora gemensamma nämnaren för Liverpool efter nyår oavsett startelva och motstånd, och kontrasterar starkt mot i höstas. När laget väl vaknar till har det redan ramlat in ett mål bakåt, ofta efter en fast situation som uppstår genom onödigt slarv följt av mycket svagt defensivt jobb när bollen slås in, och efter en utdragen period av belägring tappas boll och så kontrar motståndarna in ett andra mål.Trots slutresultaten 2-3 och 0-2 påminner matcherna mot Swansea och Hull väldigt mycket om varandra. Framför allt 0-1-målen är kusligt lika. Oskärpa av Dejan Lovren respektive Emre Can fipplar ut bollen över kortlinjen och ger bort en hörna. På den samma misslyckas i ena läget två Liverpoolspelare att vinna en duell mot en Swanseaspelare respektive att Simon Mignolet bommar totalt när han ska greppa bollen i halvhöjd. Det är få lag i Premier League som inte är tillräckligt bra för att det ska vara en rejäl ansträngning att på beställning inom en timme göra 2 mål på dem.Källor: BBC Sports, en.wikipedia.org, premierleague.com, whoscored.com