Inför: Watford - Liverpool

Tre hemmasegrar utan insläppt mål har tagit Watford upp på 40 poäng och i säkerhet från nedflyttning. Den typen av segersviter är dock inget som präglat en säsong utan konsistens och kontinuitet. Söndagens resultat innebär att Liverpool återigen har avgörandet i egna händer vad gäller en toppfyraplacering.

WATFORD FC



Januarivärvningar 2017



IN

Mauro Zárate, anfallare/offensiv mittfältare, Fiorentina, okänd summa



Lån IN

Tom Cleverley, mittfältare, Everton, säsongslån

M'Baye Niang, anfallare, AC Milan, säsongslån



UT

Adlène Guedioura, mittfältare, Middlesbrough, £3,5m

Odion Ighalo, anfallare/ytter, Changchun Yatai, £20m



Lån UT

Alex Jakubiak, anfallare, Wycombe Wanderers, säsongslån

Michael Folivi, anfallare, Coventry City, säsongslån

Juan Carlos Paredes, ytterback/yttermittfältare, Olympiakos, säsongslån

Jerome Sinclair, anfallare, Birmingham City, säsongslån



Säsongen 2016/17



Efter 1 poäng på de inledande tre matcherna hittade Watford formen i omgång 4-10 i vilka de tog 14 poäng och bara förlorade borta mot Burnley. En 1-6-utklassning på Anfield följdes upp med 2-1 hemma mot Leicester City och sedan väntade en period av tio matcher som gav bara en seger, men väl sju förluster.



Med 6 poäng från tio ligaomgångar och just utslagna ur FA-cupen borta mot League One-laget Millwall reste Watford till Emirates den siste januari i år. Vad vi i efterhand kan konstatera var början till Arsenals förfall och formsvacka 2017 inleddes med mål av Younes Kaboul och Troy Deeney innan en kvart var spelad. Gunners reducerade i andra, men kom inte längre.



Skrällen på Emirates följdes upp av mindre överraskande 2-1 hemma mot Bunley, men så blev det bara en pinne på fyra omgångar före landslagsuppehållet i mars. Kontraktet var fortfarande inte i närheten av säkrat när april tydligt framstod som månaden då den fortsatta tillvaron i Premier League skulle avgöras med möten med Sunderland, West Bromwich, Swansea City och Hull City. Lag som till och med Watford förväntas kunna besegra och inte minst direkta sexpoängare i nedflyttningsstriden. Det blev visserligen 0-2 borta mot Hull förra helgen, men full pott mot Sunderland, WBA och Swansea dessförinnan flyttade upp Watford på 40 poäng och i säkerhet från relegering på en tiondeplats.



Watford ligger i mitten av åtta lag separerade av endast 3 poäng, men notera att antalet spelade matcher skiljer.



9 Southampton 33 11 8 14 39-44 41

10 Bournemouth 35 11 8 16 50-63 41

11 Leicester 34 11 7 16 42-54 40

12 Stoke 35 10 10 15 37-50 40

13 Watford 33 11 7 15 37-54 40

14 Burnley 35 11 6 18 35-49 39

15 West Ham 35 10 9 16 44-59 39

16 Crystal P 35 11 5 19 46-56 38



Troy Deeney (10) och Etienne Capoué (6) har legat bakom drygt 40 % av Watfords 37 mål framåt. Deeney har spelat fram till ytterligare 4 mål och är bäst i laget med det jämte José Holebas. Holebas är även i topp när det gäller antalet varningar, hela tolv stycken har det blivit på trettio matcher.

På hemmaplan är det 7-1 i Watfords favör vad gäller mål på fasta situationer.



En seger mot Liverpool skulle innebära att Watford vinner fyra raka hemmamatcher i toppdivisionen för första gången sedan december 1986, den gången åstadkoms det mot just Liverpool, och att de går upp på tolv 3-poängare under säsongen, vilket skulle vara tangerat rekord för klubben i Premier League.



Skador och avstängningar



Försvararen Craig Cathcart har problem med knät och är tveksam till spel på måndagskvällen.



Younes Kaboul, Roberto Pereyra och Mauro Zarate liksom Ben Watson är borträknade från spel.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 14 vinster, 1 oavgjord och 4 förluster

Totalt Premier League: 5 vinster, 0 oavgjorda och 2 förluster



Borta mot Watford: 5 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster

Premier League borta mot Watford: 2 vinster, 0 oavgjorda och 1 förlust



Den 23 december 2006 möttes Liverpool och Watford på Anfield och Craig Bellamy skickade in 1-0-målet tidigt i den andra halvleken. Det dröjde sedan till två minuter före full tid innan Xabi Alonso med sitt 2-0-mål definitivt kunde avgöra matchen.



Ännu större siffror blev det på Vicarage Road så nära inpå som tre veckor senare. Återigen var det Bellamy som öppnade målskyttet och en dubbel av Peter Crouch fem minuter före respektive tre minuter efter pausvilan punkterade effektivt den matchen.



Vid sidan av ovanstående täta ligadrabbningar hade lagen före fjolårssäsongen endast mötts i Premier League säsongen 1999/2000 då Watford chockvann på Anfield med 1-0 efter mål av Tommy Mooney och Liverpool sedan med nöd och näppe bärgade 3 poäng borta med 3-2. Det är Hornets enda poäng på Anfield på tio försök.



I förra säsongens första möte på Vicarage Road vann Watford avsluten på mål med 5-4, men matchen med hela 3-0 i ett möte som Liverpool ville glömma snabbt och är Jürgen Klopps största förlust sedan han tog över managerrollen i klubben. Snabbt gick det också i början när Aké nätade inom tre minuter efter en målvaktstabbe av vikarierande Adam Bogdan och Ighalo ökade på till 2-0 efter en kvart. Liverpool var redan ett slaget lag och kom aldrig nära poäng innan Ighalo satte trean fem minuter före full tid. Första halvlek var så usel från Liverpools sida att du inte kan förstå det om du inte såg den.



I returen på Anfield stod Liverpool återigen för en svag första halvlek, men så avgrundsusel som på Vicarage Road var den inte och tack vare några frisparkar på offensiv planhalva samlade Liverpool ihop till 1-0 efter 35 minuter. Segern var allt annat än säkrad, då båda lagen kunde gräma sig över missar framför mål efter paus, men när Firmino ökade på till 2-0 med kvarten kvar var matchen avgjord.



Om det hade varit tätt och balanserat i flera möten de senaste åren var det inget snack om vilket lag som skulle vinna i mötet på Anfield den 6 november 2016. 3 mål mellan minut 27 och 43 punkterade matchen som till slut slutade 6-1 till Liverpool.



Inräknat cupspel och bakåt över några decennier har Liverpool besegrat Watford i tio av de tolv senaste mötena.



LIVERPOOL FC



Förra fotbollsveckan kulminerade i en pulserande och svängig avslutning på toppmötet i Primera Division på Bernabeustadion och efter en andningspaus i måndags har det bjudits på fotboll i Premier league tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag förutom kompletta spelomgångar i Italien och Spanien mitt i veckan parallellt med cupsemifinaler mellan PSG och Monaco samt Bayern München och Borussia Dortmund. En av säsongens mest intensiva matchveckor och då var det ändå inte spel i de europeiska cuperna.



I början av veckan återtog Chelsea greppet om ligabucklan innan Tottenham med en snål seger mot Crystal Palace gjorde vad de kunde för att skugga två steg bakom. Samtidigt såg ett självmål av Robert Huth till att Arsenal kunde bärga en inte helt motiverad 3-poängare hemma mot Leicester och fortfarande hänga med i toppfyrastriden. I torsdags utspelades som väntat ett tätt och målsnålt derby på Etihad som slutade med 0 mål och 1 poäng vardera. Liverpoolsupportrarna var vare sig överens om i förväg vad som skulle bli ett bra resultat eller efteråt om oavgjort verkligen var att föredra.



Efter fyra gäspmatcher under lördagen var på Valborg samtliga sex lag på topp sju förutom Liverpool i farten. Trots att Marcus Rashford filmade till sig en straff på stopptid i första halvlek nådde Manchester United bara 1 poäng hemma mot Swansea City där Gylfi Sigurdsson kvitterade på frispark. Ett enormt betydelsefullt resultat eftersom det oväntade poängtappet innebär att Liverpool fortsatt har avgörandet i egna händer (läs: United kan inte gå om så länge Liverpool vinner sina fyra matcher).



Även Manchester City behövde en felaktig straff av åtminstone förstärkningskaraktär för att få med sig poäng och då mötte de ändå dödsdömda Middlesbrough. Boro, som bara nätat fler än 1 mål i en match vid ett tillfälle sedan mitten av december, lyckades helt oväntat med det mot City. Peps lag lyckades visserligen kvittera, och det regelrätt den andra gången, men fick ändå bara med sig en pinne.



Det lämnar oss med följande förutsättning för plats tre och fyra i ligan.



3 Liverpool 34 19 9 6 70-42 66

4 Man City 34 19 9 6 65-37 66

5 Man United 34 17 14 3 51-25 65

6 Arsenal 33 18 6 8 64-42 60



Veckans resultat innebär att Liverpool har fått, om inte ett guldläge, så i alla fall ett bronsdito eftersom laget fortfarande ligger före Manchester City på fler gjorda mål och Manchester United på poäng.



Manchester Citys kvarstående spelschema

Crystal Palace (h)

Leicester City (h)

West Bromwich (h)

Watford (b)



Jämför med Liverpools återstående fyra matcher och duellen kan sammanfattas med att det laget som klarar av att göra det förväntade jobbet och plocka de förväntade poängen mot lag som kan spela rätt avslappnat tar tredjeplatsen. Efter poängtappet i dag får Manchester United tills vidare gälla som outsider till densamma.



2017-04-30 19:24:00

