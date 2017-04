Inför: West Bromwich - Liverpool

Liverpool reser till The Hawthorns för en av säsongens på förhand knivigaste uppgifter. Liverpool har bara slagit ett lag tränat av Tony Pulis på fyra av femton försök och aldrig på bortaplan. Samtidigt är Liverpool obesegrat i sju raka matcher mot West Bromwich.

Januariövergångar 2017



IN

Jake Livermore, defensive mittfältare, Hull City, okänd summa



Lån IN

Marc Wilson, mittback, Bournemouth, säsongslån



UT

Saido Berahino, anfallare, Stoke City, okänd summa

Joe Ward, offensiv mittfältare, Carlisle United, frisläppt

Jonas Olsson, mittback, Djurgården, överenskommelse mellan klubbarna



Lån UT

Callum McManaman, högerytter, Sheffield Wednesday, säsongslån

Craig Gardner, central mittfältare, Birmingham City, säsongslån

Tyler Roberts, anfallare, Shrewsbury Town, säsongslån

Andre Wright, anallare, Yeovil Town, säsongslån

Tahvon Campbell, anfallare, Notts County, säsongslån



Säsongen 2016/17



En säsong när det räckte med 47 poäng för att sluta så högt som elva tog West Bromwich Albions 43 poäng dem till en fjortondeplats. Rätt bra under omständigheterna och inte minskar det omdömet om vi väger in att de inte vann en enda av de avslutande nio matcherna våren 2016.



Med respass direkt i Ligacupen (förlust på straffar borta mot Northampton Town) och FA-cupen (1-2 hemma mot Derby County) kunde West Bromwich säsongen 2016/17 koncentrera sig fullt ut på Premier League.



Frånvaro av ytterligare distraktion var dock inget som omedelbart gav effekt och efter tio omgångar hade Albion bara vunnit två matcher och tagit 10 poäng, något som räckte till en föga imponerande femtondeplats. Fyra omgångar senare hade laget fördubblat sin poängskörd efter att motståndet Leicester City, Burnley, Hull City och Watford inneburit mer beskedligt motstånd och en möjlighet att skjuta upp till en sjätteplats.



Slutet av året såg West Bromwich kamma noll mot Chelsea, Manchester United och Arsenal utan att göra ett mål, men de besegrade Swansea City, Southampton och Hull igen. När Tottenham stod för motståndet i mitten av januari blev det återigen noll mål och noll poäng.



Ni börjar ana en trend här anar jag. Omgång 22-26 väntade Sunderland, Middlesbrough, Stoke City och Bournemouth, vilket resulterade i hela 11 poäng för West Bromwich som befäste sin åttondeposition i tabellen. Ett nytänt Crystal Palace vann på The Hawthorns och Everton blev som väntat för starka på Goodison Park. Så långt kan vi konstatera att West Bromwichs säsong var väldigt förutsägbar. Deras facit på nio matcher mot toppsjulagen var 0 1 9 med 3-20 i målskillnad medan de mot lagen i resten av tabellen endast hade förlorat en match, 0-2 borta mot Bournemouth i september.



När Arsenal väntade hemma och Manchester United borta i omgång 29 och 30 var det väl därför bara att plita ner två nya förluster och noll mål framåt? Nej, Albion vann övertygande med 3-1 hemma mot Gunners och höll United till 0-0 på Old Trafford. Tyvärr för West Bromwich slog trenden över helt, vilket innebär att när Watford borta och Southampton hemma väntade i början av april blev det inte en enda poäng och 0-3 i målskillnad. Gungor och karuseller.



7 Everton 32 15 9 8 57-36 54

8 W Bromwich 32 12 8 12 39-41 44

9 Southampton 30 11 7 12 37-37 40

10 Watford 31 10 7 14 36-52 37



Sammanräknat har West Bromwich plockat 44 poäng och ligger på en åttondeplats i tabellen. De har innehaft den positionen sedan nyårsafton och med 10 poäng upp till Everton ett snäpp upp kan vi konstatera att de i alla fall inte kommer att klättra. Det finns dock lag strax bakom som med ett färre antal matcher spelade kommer att ge dem en kamp om plats åtta.



Säsongen 2012-13 plockade Albion 49 poäng, deras högsta poängsumma i Premier League.



West Bromwich har bara hållit nollan i fyra av de tjugonio senaste ligamatcherna.



Noll mål har det blivit framåt i tre raka matcher för första gången sedan november 2014.



Det blev förlust hemma mot Southampton förra helgen, men dessförinnan hade laget åtta vinster och två förluster på de föregående tio.



Bäste målskytt i ligan är Salomón Rondón med 7 mål följt av Gareth McAuely (6) samt James Morrison (5) och Nacer Chadli (5). Matt Phillips har gjort 4 mål, men dessutom spelat fram till åtta stycken.



Skadeläget



West Bromwich är tillsammans med Chelsea de enda två klubbarna som inte har någon skada registrerad i seniortruppen.



Dock säger Pulis att en eller två spelare åkte på lättare smällar senast och kommer att utvärderas inför matchen.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 60 vinster, 36 oavgjorda och 32 förluster

Totalt Premier League: 13 vinster, 3 oavgjorda och 4 förluster



På The Hawthorns: 23 vinster, 18 oavgjorda och 21 förluster

Premier League på Anfield: 5 vinster, 3 oavgjorda och 2 förluster



Efter fem raka segrar med totalt 10-0 mot Albion i Premier League blev det förlust med 0-1 på Anfield i slutet av april 2012 och säsongen 2012/13 upprepades scenariot med en riktig plattmatch där WBA vann med 2-0 borta den 11 februari 2013. De hade däremellan även vunnit med 3-0 hemma.



West Bromwich tog därmed sin första dubbel mot Liverpool sedan 1966/96 och lyckades vinna på Anfield för andra gången på raken i ligan, något som inte hade hänt sedan säsongen 1936/37.



Den 26 oktober 2013 återställde Liverpool ordningen med en stabil seger på hemmaplan. Två mål av Luis Suarez i minut 12 och 17 lade grunden och i minut 55 fullbordade uruguayanen sitt hattrick. West Bromwich stack emellan med en straff halvvägs in i den andra halvleken innan Daniel Sturridge fastställde slutresultatet en knapp kvart från slutet. I februari 2014 blev det bara 1-1 för Liverpool på The Hawthorns i en match som var den sista före sviten av elva raka vinster.



Säsongen 2014/15 vann Liverpool med 2-1 hemma, där mål av Adam Lallana och Jordan Henderson på var sin sida om Berahinos straff säkrade segern, men nådde bara 0-0 borta mot West Bromwich.



Den 13 december 2015 såg Origis mål i 95:e minuten till att Liverpool slapp en ännu större skam genom att åtminstone ta 1 poäng hemma mot ett av ligans sämsta bortalag och som tillåtits näta två gånger efter Hendersons ledningsmål halvvägs in på den första halvleken.



Den 15 maj i fjolårssäsongens sista match spelade lagen 1-1 på The Hawthorns i ett möte mellan två lag som inte hade mycket att spela för i en inte alltför intensiv drabbning som kanske blir mest ihågkommen för att Jordan Henderson och Danny Ings gjorde comeback efter skada.



När lagen möttes på Anfield i september vann Liverpool avsluten med 21-6, varav 7-1 var på mål, och efter mål av Sadio Mané och Philippe Coutinho i första halvlek borde det således inte ha funnits mycket spänning kvar i matchen. Men oförmågan att utnyttja alla lägen till det punkterande 3-0-målet gav West Bromwich en chans ifall de skulle få in en reducering och när det var dags för deras andra hörna i matchen i minut 82 rasslade det till bakom Loris Karius lika givet som regn på midsommarafton. Albion växer av målet och inte förrän domaren blåser av matchen kunde vi andas ut.



Liverpools senaste vinst på The Hawthorns ligger så långt tillbaka i tiden som 2011 när målskyttarna hette Andy Carroll och Charlie Adam. Det var också den senaste trepoängaren mot Albion före 2-1-vinsten på Anfield i oktober. Flera matcher på sistone har slutat oavgjort, något som innebär att Liverpool har sju raka undan förlust mot West Bromwich.



LIVERPOOL FC



Tony Pulis är ingen önskemotståndarmanager för Liverpool som på femton möten oavsett klubb och arena bara har vunnit vid fyra tillfällen. Inkluderar vi enbart matcher där Pulis lett sitt lag på hemmaplan väntar Liverpool fortfarande på sin första seger.



Undantaget 3-3-matchen mot Crystal Palace, som Liverpool med säkerhet hade vunnit om laget inte haft en så felaktig matchplan i den föregående hemmamatchen mot Chelsea och fann sig i ett läge där det fick för sig att försöka jaga i kapp 7-8 mål på Manchester City, är det uppenbart att Pulistränade lag effektivt har täppt till målskyttet för de röda. Totalt 3 mål på de sex bortamatcherna undantaget mötet på Selhurst Park.



2008/09

Stoke-Liverpool 0-0



2009/10

Stoke-Liverpool 1-1



2010/11

Stoke-Liverpool 2-0



2011/12

Stoke-Liverpool 1-0



2012/13

Stoke-Liverpool 3-1



2013/14

Crystal Palace-Liverpool 3-3



2014/15

West Bromwich-Liverpool 0-0



2015/16

West Bromwich-Liverpool 1-1



Totalt: 0 5 3 6-11



Det är överlag två vitt skilda fotbollsfilosofier som möts på söndagseftermiddagen, där en är mer aktiv och den andra snarare reaktiv. West Bromwich är med 40,5 % det lag i Premier League som har lägst bollinnehav medan Liverpool med 57,6 % har näst högst bakom Manchester City (60,5 %).



Liverpool kan uppvisa 82,1 % (sjätte bäst) i passningssäkerhet, vilket är klart bättre än Albions 70,1 % (tredje sämst). I avslut per mål har Liverpool 6,1 per match i snitt, West Bromwich mer återhållsamma 3,3.



Lite överraskande uppvisar båda lagen lika stor styrka i luftrummet med i genomsnitt 17 vunna nickdueller per match. Vare sig Liverpool eller West Bromwich har fått någon spelare utvisad under säsongen, men Albion har dragit på sig 66 (tredje flest) varningar mot Liverpools 50 (tredje minst).



Mindre överraskande är att West Bromwich är effektiva på fasta situationer och att de leder den tabellen för säsongens Premier League också i absoluta tal är än mer anmärkningsvärt med tanke på deras blygsamma målskörd. Hela 18 mål har Albion nätat från en fast situation (14 mål på hörna, straffar är ej inräknade här), vilket är flest före West Ham (15) och Chelsea (14). Det är dock när vi ställer det i relativa tal till hur många mål lagen har gjort totalt som Pulis lags prestation verkligen framträder. 18 mål på fasta utgör 46 % av alla mål de gjort, något som inget annat lag är i närheten av. Jämför med Liverpool som har 10 mål från fasta situationer, vilket motsvarar 15 %.



Även defensivt uppvisar West Bromwich motsvarande styrka med endast 5 mål (motsvarande 12 % av alla baklängesmål) insläppta på fasta situationer, minst antal i ligan undantaget Manchester United (4). Liverpool har släppt in 11 mål på fasta, motsvarande 28 % av alla baklängesmål.



Källor: BBC Sport, en.wikipedia.org, whoscored.com, liverpool.no

2017-04-15 14:00:00

