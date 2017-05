Inför: West Ham - Liverpool

Med säsongens mest solida insats såg West Ham till att Tottenhams titeldrömmar krossades senast och nu har Hammers chansen att allvarligt förvandla Liverpools toppfyraförhoppningar till skärvor. Slaven Bilic har dock hela åtta spelare på skadelistan, varav fyra av sex på mittfält och i anfall i startelvan.

WEST HAM UNITED FC



Januariövergångar 2017



IN

José Fonte, 33 år, mittback, Southampton, £8m

Nathan Holland, 18 år, vänsterytter, Everton, okänd summa

Robert Snodgrass, 29 år, högerytter, Hull City, £10,2m



Lån IN

---



UT

Lewis Page, vänsterback, Charlton, okänd summa

Dimitri Payet, vänsterytter, Marseille, £25m



Lån UT

Jaanai Gordon, anfallare, Newport County, säsongslån

Martin Samuelsson, offensiv mittfältare, säsongslån

Alex Pike, högerback, Cheltenham Town, säsongslån

Marcus Browne, offensiv mittfältare, Wigan, säsongslån

Toni Martínez, anfallare, Oxford United, säsongslån

Reece Oxford, mittback, Reading, säsongslån



Säsongen 2016/17



Med en fin säsong i ryggen trefaldigade West Ham sommarinvesteringarna jämfört med året före där André Ayew med 20 miljoner pund bar den tyngsta prislappen.



Det började inte alls bra och fem (Chelsea, Manchester City, Watford, West Bromwich, Southampton) av de sex första ligamatcherna slutade med förlust och sammanlagt 16 mål bakåt. Enda ljusglimten var 1-0-segern hemma mot Bournemouth i andra omgången.



Så följde en trippel möten med bottenlag och nykomlingar och det gav West Ham nödvändigt poängintag. 1-1 hemma mot Middlesbrough, 1-0 borta mot Crystal Palace (missad straff av Christian Benteke) och 1-0 hemma mot Sunderland (mål i 94:e minuten) tog poängskörden till 10 poäng och West Ham lyfte över strecket.



På de efterföljande fem matcherna förlorade West Ham mot Everton, Tottenham och Arsenal samt kryssade mot Stoke och Manchester United, vilket återigen försatte dem i en utsatt situation med ett poängsnitt som pekade mot 33 poäng i sluttabellen och förmodad nedflyttning.



Den 11 december blev det 2-2 på Anfield och det avslutade West Hams svaga senhöstperiod som hade sett dem sjunka till en sjuttondeplats i tabellen. Burnley och Hull City besegrades på hemmaplan med 1-0 och sedan tryckte Hammers dit Swansea med 4-1 i Wales. Nu visade tabellen på en elfteposition.



Efter två nederlag kring nyår besegrades Crystal Palace och Middlesbrough när West Ham fortsatte att ta poäng mot lagen i botten samtidigt som de hade väldigt svårt att göra detsamma mot dem i toppen. Det blev hela 0-4 hemma mot Manchester City, men sedan 3-1 på St. Marys, och med sex vinster på nio omgångar hade laget snabbt ökat från 13 till 31 poäng.



Just som Slaven Bilic lag kravlat sig upp på den övre halvan tog det stopp. Oavgjort hemma mot West Bromwich och 1-1 borta mot Watford var väl okej, men sedan följde fem raka förluster mot Chelsea, Bournemouth, Leicester City, Hull och Arsenal. 13 mål insläppta på fem matcher och en femtondeplats i tabellen.



Försvarsspelet skärptes till under april som har resulterat i bara 2 mål insläppta på de fem senaste matcherna. Den perioden inleddes med 1-0 hemma mot Swansea och avslutades med samma siffror mot Tottenham. Däremellan blev det 2-2 borta mot Sunderland samt 0-0 hemma mot Everton och borta mot Stoke City.



Trenden pekar alltså uppåt vad gäller så väl poäng och att undvika nederlag som att prestera mot allt bättre lag. En nolla mot målglada Everton, sedan ytterligare en nolla på Britannia Stadium och så vinst i derbyt mot titeljagande Spurs. Liverpool kommer att behöva kämpa för att få hål på Hammers.



Statistik och säsongsavslutning



Bästa målskyttar i Premier League är Michaeil Antonio (9), Manuel Lanzini (8) och Andy Carroll (7). Trots att han lämnade för Marseille i januari är Dimitri Payet (6) dubbelt så bra som de bästa framspelarna som är kvar i klubben: Antonio (3) och Sofiane Feghouli (3).



Sex av sju segrar på London Stadium har tagits med 1-0 den här säsongen. Det enda undantaget är 3-0-vinsten mot Crystal Palace. En målskillnad hemma på 19-27 efter arton matcher skvallrar tydligt om problem med så väl målskyttet som försvarsspelet. Det lägst antalet mål de någonsin har nätat på hemmaplan i högstadivisionen är just 19 stycken (1988-89).



West Ham har tappat 22 poäng från efter att ha varit i ledningen, högst av alla lag inför de avslutande två spelomgångarna.



Slaven Bilic dras med stora skadeproblem på mittfält och i anfallet, men backlinjen har klarat sig och det har säkert bidragit till att laget har hållit nollan i fyra av de fem senaste matcherna. West Ham avslutar efter mötet med Liverpool hemma mot Burnley och som det täta mittenskiktet visar har laget definitivt en motivationsfaktor att klättra upp på den övre halvan.



8 W Bromwich 36 12 9 15 41-46 45

9 Leicester 35 12 7 16 45-54 43

10 Southampton 35 11 9 15 39-46 42

11 Bournemouth 36 11 9 16 52-65 42

12 West Ham 36 11 9 16 45-59 42

13 Stoke 36 10 11 15 39-52 41

14 Burnley 36 11 7 18 37-51 40

15 Watford 36 11 7 18 37-59 40



Skador och avstängningar



Mark Noble och Cheikhou Kouyate missar West Hams två avslutande matcher efter att ha genomgått operation för att komma tillrätta med skador som har plågat dem länge.



Andy Carroll, Michail Antonio, Pedro Obiang, Diafra Sakho, Angelo Ogbonna och Arthur Masuaku saknas fortfarande, så det är ett mycket skadedrabbat Hammers som Liverpool möter.



Tidigare möten



Totalt i ligan: 61 vinster, 32 oavgjorda och 25 förluster

Totalt Premier League: 23 vinster, 9 oavgjorda och 9 förluster



Borta mot West Ham: 23 vinster, 15 oavgjorda och 17 förluster

Premier League hemma mot West Ham: 9 vinster, 2 oavgjorda och 8 förluster



Förra säsongens möten med Hammers var ingen rolig läsning då lagen möttes fyra gånger och Liverpool inte vann en enda gång. Till att börja med har vi den totala genomklappningen med 0-3 på Anfield i augusti som var Liverpools första hemmanederlag mot West Ham på 52 år! Den 2 januari 2016 föll Liverpool med 0-2 i ligamötet på Upton Park efter att båda målen bestått av ett inlägg mot bortre stolpen där Nathaniel Clyne missade spelaren som smög upp i ryggen. Givetvis var Andy Carroll tillbaka från skadefrånvaro och nätade. Liverpool hade spelat sist av alla lag 2015 och inledde först av alla 2016. Det kan ha bidragit till att energin saknades.



När lagen möttes i FA-cupen på Anfield bara 29 dagar senare kom Liverpool från en Ligacupsemifinal och Jürgen Klopp valde att rotera samtliga utespelare. Ett ytterst reservbetonat lag skapade likt West Ham få målchanser och matchen slutade följdriktigt 0-0, något som innebar omspel.



Tio dagar senare var det dags igen på Upton Park. Hemmalaget tog ledningen i första halvleks sista minut och Philippe Coutinho kvitterade tre minuter efter paus. Inga mål föll i en match präglad av en helt oförutsägbar domarnivå och det hela gick till förlängning. Många av spelarna, särskilt de unga i Liverpool, var tröttkörda, men båda lagen gick för seger och särskilt Christian Benteke fortsatte att bränna målchanser innan Ogbonna nickade in 2-1 på förlängningens stopptid. Femte raka matchen utan seger mot West Ham och en ytterst tung sorti ur turneringen för Liverpool.



När Liverpool redan i upptakten av andra halvlek i höstens möte kvitterade till 2-2 i en första halvlek där en märklig studs bäddade för West Hams ledningsmål såg det ut att bara finnas en vinnare på Anfield, men Liverpool hade överraskande svårt att etablera någon form av tryck och laget gav känslan av att de var så säkra på att det skulle lösa sig att ingen riktigt ansträngde sig för att det skulle bli så.



Efter att ha vunnit åtta och endast förlorat ett av elva möten med West Ham har Liverpool bara vunnit en och förlorat fyra av de senaste sju matcherna lagen emellan.



Sedan 1-1 i december 2001 har inget av mötena lagen emellan i London slutat oavgjort.



På tio besök borta mot West Ham har Liverpool bara hållit nollan en gång, 3-0 i maj 2009.



LIVERPOOL FC



Liverpool har vunnit tre och kryssat en av de fyra matcherna hittills i London. Undviker Liverpool nederlag på söndag blir det första gången sedan säsongen 1988-89 som laget går obesegrat från matcher i huvudstaden under en säsong.



Endast en av de tio senaste matcherna i London har slutat med förlust för Liverpool, 0-2 mot just West Ham den 2 januari 2016.

En seger mot West Ham skulle ge Liverpool 73 poäng. Det högsta antalet poäng ett lag har haft under en 38-matcherssäsong utan att sluta topp fyra är 72 poäng.



Svag avslutning på bortaplan



Liverpools sista bortamatch för säsongen har sällan bjudit på anledning för The Travelling Kop att fira.



I fjol blev det 1-1 på The Hawthorns och ett år tidigare tvingades vi genomlida 1-6-utspelningen på Britannia Stadium. Säsongen 2013-14 spelade Liverpool 3-3 mot Crystal Palace i den sista bortamatchen, nog sagt om den.



I maj 2013 blev det i alla fall seger när ett hattrick av Daniel Sturridge sänkte Fulham med 3-1 på Craven Cottage och till och med Jamie Carragher försökte dansa.



Bortasäsongen 2011-12 slutade med 0-1 mot Swansea på Liberty Stadium och samma siffror hittar vi på Villa Park ett år tidigare när Aston Villa gjorde matchens enda mål. Säsongen 2009-10 bortaavslutade med 0-0 mot Hull City.



Bortamatch #19 senaste sju säsongerna

West Bromwich 1-1

Stoke City 1-6

Crystal Palace 3-3

Fulham 3-1

Swansea City 0-1

Aston Villa 0-1

Hull City 0-0



Fajten om fjärdeplatsen



3 Man City 36 21 9 6 72-38 72

4 Liverpool 36 20 10 6 71-42 70

5 Arsenal 35 20 6 9 68-42 66

6 Man United 35 17 14 4 51-27 65



Insatsen i de stabila bortavinsterna mot Stoke och West Bromwich halverades efter 1-2 hemma mot Crystal Palace och 1-0 borta mot Watford tappade i kraft efter bara 0-0 hemma mot Southampton senast. Det är lite så det har sett ut för Liverpool under våren. Fina resultat och solida dagsverkan har varvats med poängtapp mot mitten- och bottenlag i matcher där offensiven aldrig riktigt kommit igång och kontinuiteten har lyst med sin frånvaro.



Lägg till Arsenals 2-0-seger borta mot Southampton (i skrivande stund är resultatet i matchen mot Stoke City på Britannia Stadium på lördagskvällen inte känt) i veckan samt Manchester Citys 2-1-vinst (1-0 på offside, Mahrez straff till 2-2 en kvart från slutet ogiltigförklarades efter dubbelträff) hemma mot Watford i dag och Liverpool har hamnat i en situation där det sannolikt krävs 3 poäng borta mot West Ham för att laget alldeles på slutet inte snöpligt ska ramla ur topp fyra för första gången sedan mitten av september.



Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com

MATTIAS HERNER
2017-05-13 16:38:00

2017-05-13 16:38:00

