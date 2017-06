Joe Gomez: Rehabilitering istället för EM

Englands U21-lag får klara sig utan Joe Gomez under EM-turneringen i Polen. Mittbacken ska istället använda sommaren för att få kroppen i trim igen efter lång skadefrånvaro.

Efter oavgjort mot Sverige i öppningsmatchen av U21-EM ska England nu ta sig an Slovakien och Polen under ledning av förbundskaptenen Andy Boothroyd. U20-laget som just vunnit VM innehöll tre Liverpool spelare, men U21-laget spelar helt utan bidrag från Liverpool efter att Joe Gomez beslutat sig för att tacka nej till spel.Det var i en kvalmatch för denna turnering som Joe Gomez drog på sig en ledbandsskada i oktober 2015, ungefär samtidigt som Jürgen Klopp kommit till Liverpool. Skadan tog ett år av Gomez och trots att han i teorin är rehabiliterad har han ännu inte kommit tillbaka till den form han hade innan skadan.I mars gjorde Gomez comeback med U21-laget och det diskuterades om han skulle följa med till turneringen i Polen. För Liverpools del var det inga problem, men efter en diskussion mellan Gomez och förbundskaptenen Boothroyd beslutades att Gomez istället ska ägna sommaren åt ytterligare rehabilitering.Sedan han kom tillbaka från ledbandsskadan har Gomez dragits med ytterligare problem, senast en skada i hälen. Men Joe Gomez är fortfarande ung. Han har just fyllt 20, och även om han inte spelat mycket under säsongen har han goda chanser inför nästa säsong.Brighton, Bournemouth och Huddersfield är alla intresserade av att ta sig an spelaren på lån under den kommande säsongen men Jürgen Klopp är ett stort fan av Joe Gomez och tänker ge honom en chans under försäsongen, skriver Liverpool Echo.