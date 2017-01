Karius inte förvånad över sin insats mot Southampton

I ligacupsemifinalen mot Southampton kan man med lätthet argumentera för at Loris Karius stod för sin bästa insats i Liverpooltröjan och räddade laget från en ännu större förlust en de 1-0 som resultatet blev. Karius själv är dock inte överraskad över insatsen utan menar på att det är hans normala nivå.

Loris Karius har haft svårt att imponera i Liverpool sedan ankomsten i somras från Mainz i tyska Bundesliga. Han har bitvis visat att han är en duglig bollmotare och att han är bra, om än övermodig, med fötterna, men han har också visat klara brister i luftspelet som också har varit ett problemområde för Liverpoolmålvakter väldigt länge.



Mot Southamtpon i ligacupens semifinal fick han chansen att visa vad han kan och man kan lugnt säga att han verkligen knep den. Han stod för flertalet avancerade och viktiga räddningar och utan honom i målet så skulle 1-0-underläget från första mötet kunna ha varit ännu större.



Karius själv är dock inte ett dugg förvånad över sin insats.



”Nu spelar jag på min normala nivå igen. Jag är inte förvånad att jag kan spela så eftersom det är vad jag siktar på och förväntar mig av mig själv.”



”Det är inte så att jag blev direkt överraskad eller att jag njöt så värst mycket av det. Det är bara vad jag förväntar mig. Jag tar prestationen med mig och fortsätter mot nästa match. Jag ska försöka hålla nivån och hjälpa laget när de behöver mig.”



”Jag behövde inte göra en räddning för att höja självförtroendet. Jag tror alltid på mig själv och mina kvaliteter oavsett om jag råkar göra en dålig match. Man börjar inte ifrågasätta allt man någonsin gjort innan, det är inte så det fungerar och det vore att tänka på det för mycket. Självklart är det alltid bra att får göra några räddningar, men inte vad gäller att få tillbaka sitt självförtroende.”



Jürgen Klopp har hyllat Karius inställning på träningarna under senare tid och hävdat att landsmannen har varit fantastisk på träningsplanen. Något som Karius anser är ingenting annat än helt naturligt.



”Det finns inget annat alternativ – spelar man inte så är träningen allt man har. Det är kanske ännu mer fokus då efter som man tränar mer när man inte spelar matcher. Självklart hade jag hellre varit ute på planen på helgerna, men om så inte är fallet så måste man göra sitt bästa på träning. Men jag gör alltid mitt bästa på träning, eftersom det är för ens egen skull och det är då man blir bättre.”



”Det handlar inte om att visa alla vad jag kan – jag tränar för att jag vill bli bättre. Det är så det ska vara, man ska träna bra och försöka utveckla sig redan som ung spelare.”



Karius fick se drabbningen mot Manchester United från bänken då Klopp precis som de senaste veckorna valde att fortsätta ge Simon Mignolet förtroendet i ligaspelet. Enligt den unge tysken borde laget ha fått med sig mer än en poäng från matchen.



”När man är så nära så vill man självklart få alla tre poängen med sig. United gjorde målet och sedan var det långa minuter till slutet när det försökte hålla uppe pressen emot oss. Innan det så spelade vi bra och förtjänade segern. Men så är det i fotboll och vi blickar framåt.”



Vi vet hur starka vi är. Matchen visade egentligen ingenting vi inte redan visste om eller förväntade oss av oss själva. Vi hade älskat att vinna, vi förtjänade det. Men sådan är fotbollen och vi får ta med oss det som var positivt till nästa match.”



Huruvida Karius får fortsatt förtroende när laget åker för att möta Plymouth i omspelet i morgon onsdag återstår att se, men får han det ska det bli spännande att se om han faktiskt har lyft sig mer ihållande eller om han bara som hastigast sprattlade till med storspel mot Southampton.



JOHAN NORMAN

2017-01-17 12:58:33

