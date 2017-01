Karius tror på final

Liverpool förlorade första semifinalmötet mot Southampton med 1-0, men för matchen storspelande Loris Karius är fortfarande säker på att laget kommer kunna vända på resultatet.

Nathan Redmond utnyttjade hönsgården i Liverpoolförsvaret och placerade in matchens enda mål bakom Loris Karius.



Tysken fick chansen som förstemålvakt under hösten, men imponerade inte och på senare tid har Simon Mignolet fått vakta målet i ligaspelet. Karius har dock blivit återkallad i två raka cupmatcher där han mot Plymouth Argyle i FA-cupen höll nollan. Mot Southamton hade han dock betydligt mer att göra och fredade sitt mål på ett mer övertygande sätt än vad han har lyckats med tidigare under säsongen.



Till liverpoolfc.com säger den tidigare Mainz-målvakten så här om matchen:



”Vi skapade inte så många chanser. När vi mötte dem i ligan senast slutade det också 0-0, men då missade vi fler klara chanser. Den här gången kom vi inte riktig genom. De försvarade sig bra och hade några omställningar som verkligen skadade oss. 1-0 var inte vad vi siktade på, men allting kommer att avgöra i nästa möte.”



”Som jag sa så är resultatet inte idealiskt, men vi är säkra på att vi kan vända på det. Med fansen i ryggen så kommer vi göra det så svårt vi bara kan för dem. Det vore bra om vi kunde göra ett tidigt mål på dem. Vi får se hur det slutar, men vi ska göra det riktigt svårt för dem.”



Han berättar också om Jürgen Klopps besvikelse efter matchen.



”Han sa att vi borde ha reagerat annorlunda efter målet därför att det är cupmatch och att ett mål egentligen inte betyder något. Det var efter målet som de verkligen satte press på oss och han tyckte att vi borde ha agerat starkare och mer positivt.”



Karius är väl egentligen den ende Liverpoolspelaren som klarade sig med ett godkänt betyg från matchen. Utan hans insats så hade Southamptons ledning varit större inför nästa möte.



”Jag hade gärna stoppat skottet som de gjorde mål på också. Jag försökte vara där när laget behövde mig, men självklart är vi över lag besvikna. Vi kom hit för att vinna första matchen, men det här resultatet gör livet en aning svårare.”



2017-01-12 12:41:31

