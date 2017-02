Klavan och stödet

Ragnar Klavan hyllar supportrarna på Anfield och han är övertygad om att publiken kommer att spela en stor roll under den resterande delen av säsongen.

Ragnar Klavan vet hur tufft det kan vara för spelare i bortalaget att komma till Anfield och det är något som han tror kan komma att få en stor roll under den resterande delen av säsongen:



”Jag har spelat mot Liverpool här och jag vet att det är svårt. Alla supportrarna utgör den här klubben och det känns verkligen som om du representerar dem.”



”Våra supportrar kan göra en stor skillnad den här säsongen, de pushar oss verkligen när de är med oss från första till sista minut.”



”Matchen mot Manchester City är ett perfekt exempel. Vi ledde matchen och de pressade på i andra halvlek, deras bollinnehav ökade och de tryckte ner oss i banan.”



”Du kunde känna att publiken förstod att vi hade det tufft så de började att stötta oss än mer vilket gav oss extra energi.”



”Det är inte lätt att beskriva känslan som du får av att gå ut på Anfield som en liverpoolspelare.”



”Folk talar om att få ståpäls när supportrarna sjunger You’ll never walk alone men det var verkligen sant för mig första gången.”



”Det säger något om vilken inverkan den här arenan och supportrarna har. När jag gjorde min debut mot Hull så var det väldigt speciellt för mig att gå ut inför de här människorna och höra hur de hejade på oss.”



2017-02-07 21:53:46

