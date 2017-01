Klopp efter matchen

Jürgen Klopp medgav att Liverpool inte var som bäst idag, efter förlusten mot Southampton i ligacupens semifinal.





Förlusten kunde, eller rent utav borde, varit större, men tack vare Loris Karius kunde laget hålla nere siffrorna inför returen på Anfield.



"Inledningen var bra, riktigt bra faktiskt. Om vi spelar så hela matchen hade det varit svårt för Southampton att hantera. Men efter det släppte vi in mål och allr förändrades.", säger Klopp efter matchen.



"Insatsen känns såklart inte bra, men det känns ändå öppet inför finalen. Det är två besvikna tränare efter matchen; en för att han förlorade och en för att han bara vann med ett mål."



Loris Karius har kritiserats tidigare och har fått sitta på bänken i Premier League under den senaste tiden. Idag fick han förtroende igen och visade att han är kapabel att göra avgörande räddningar.



"Han var bra. Om vi förlorat med tre eller fyra mål så hade det varit mycket svårare i reutmatchen så ja, han höll oss kvar i matchen. Det är hans jobb och jag är inte särskilt förvånad att han klarade det."



"Men om din målvakt måste göra räddningar av den typen så är det något annat som är fel och det var problem idag."



Trots förlusten kan Liverpool åtminstone glädjas åt att Philippe Coutinho är tillbaka från skada. Brassen hoppade in i andra halvlek.



"Det var trevligt - det är den bästa nyheten från ikväll. Man såg direkt hur viktig han är. Han är naturligtvis inte 100% i form ännu men det var viktigt för honom att få en halvtimme. Han gjorde det bra", avslutar Klopp.

2017-01-12 00:12:58

Jürgen Klopp medgav att Liverpool inte var som bäst idag, efter förlusten mot Southampton i ligacupens semifinal.Vägen till final i Ligacupen blev längre för Liverpool efter en förlust med 1-0 borta mot Southampton i den första semifinalmatchen. Ett tidigt mål från Nathan Redmond gav Southampton ledningen och ett svagt Liverpool kom aldrig nära en kvittering. Istället var det hemmalaget som var nära på att utöka ledningen flera gånger om men Loris Karius lyckades hålla siffrorna nere och Liverpool har en hel del att jobba med fram tills returen om två veckor på Anfield.Efter flera år av skadebekymmer har Sturridge fått en allt mer marginell roll i truppen. Just nu är han dock frisk och i form, och enligt Jürgen Klopp är situationen perfekt för honom.Lucas Lleiva har varit i klubben i snart tio år och enligt honom så har stämningen aldrig varit så bra som nu.Liverpool har gått segrande ur semifinalspelet i Ligacupen vid tolv av sexton tillfällen och var i final så sent som i fjol. För Southampton blir det tredje gången laget är i semifinal och första tillfället sedan 1987 då de blev utslagna av just Liverpool. Skadeläget har ljusnat på Melwood och Jürgen Klopp har lovat en stark elva.Enligt CIES Football Observatory så rankas den omskolade vänsterbacken James Milner, rent statistiskt sett, som den bästa ytterbacken i hela Premier League.Efter mer än en månad utanför spel ska Philippe Coutinho äntligen vara tillbaka i truppen. Detsamma gäller Milner, som klev av mot Sunderland. Dessutom ska Henderson och Matip vara på god väg tillbaka.Liverpool kommer makalöst nog att gå plus på Ilori-transfern, detta enligt Liverpool Echo som gör gällande att Reading kommer värva försvararen för 3,75 miljoner pund.Liverpool lyckades bara nå ett oavgjort resultat mot Plymouth i FA-cupen och nu har datumet för omspelet fastställt.Det var över ett år sedan Joe Gomez senast spelade en fotbollsmatch. I går mot Plymouth spelade han 90 minuter vilket och det var något av en dröm som slog in för honom.