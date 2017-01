Klopp efter matchen

Trots bara oavgjort hemma mot League Two-motstånd försvarade Klopp sin startelva - den yngsta någonsin för Liverpool: ”Jag tar alltid ut en elva för att vinna matchen”





Efter matchen ställdes frågor om startelvan, men Jürgen Klopp verkade inte ens själv vara medveten om att laget var det yngsta att någonsin spela för Liverpool.



”Var det!? Med Lucas på planen?” (Lucas fyller 30 imorgon)



”Vi tänkte inte på det en sekund, ärligt talat. Vi valde ut startelvan för att vi tyckte pojkarna förtjänade det efter hur de spelat på träning. Man kan alltid föreställa sig att behålla en eller en annan spelare i laget men vi har haft en del problem de senaste veckorna.”



Trots skadebesvär menade Klopp att alla spelare på bänken var i god form, men hamnade på bänken för att de inte tränat ordentligt innan.



”Ingen spelare på bänken hade något problem, men Daniel hade haft tre dagar utan träning,



”För varje spelare fanns det en anledning till att inte vara på planen, och Emre har haft en del skadeproblem också, det är därför han inte spelat så mycket de senaste veckorna. Så till slut blev det denna startelva och spelarna förtjänade det. De är viktiga spelare i vår trupp och det är så de används.”



Trots resultatet upplevde Klopp inte uttagningen som ett misstag.



"Misstag, med ett ungt lag? Jag tycker inte uttagningen var ett misstag, men så kan man ju se det om man vill. Vi gjorde en del misstag, om man vill se det så tar jag fullt ansvar. Jag försöker alltid ta ut startelvor som kan vinna matchen. Det är viktigt för oss att ha matcher som den här, där vi måste kämpa för att vinna med stora förändringar i startelvan."

2017-01-08 21:31:37

