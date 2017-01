Klopp efter matchen

Jürgen Klopp var nöjd med spelarnas insats borta mot Manchester United och lyfte särskilt fram Trent Alexander-Arnold som oväntat fick kastas in i hetluften när en skada uppstod på högerbacksplatsen. Direkt efter slutsignalen kändes det som två tappade poäng enligt Klopp, men med lite distans trodde han sig vara mer tillfreds med att ta med sig en pinne hem till Liverpool.

Jürgen Klopp till Sky Sports efter matchen.



Med Nathaniel Clynes skada på träning och Joël Matip fast i FIFA:s papperskvarn blev det en oväntad chans för unge och oerfarne Trent Alexander-Arnold.



"Vi hade uppenbart lite problem med laguppställningen, men grabben gjorde det väldigt bra och spelade fin fotboll. Det var en enastående insats skulle jag säga. Han kom in mot en spelare som Anthony Martial. Jag tror de första duellerna var lite svåra, det var knepigt att anpassa sig till matchen, men vilken kille han är. Det är fint att ha honom tillgänglig och det var fint att han fick chansen att visa vad han kan för Liverpoolsupportrarna. Högerbacken är i goda händer även när inte Clyne är tillgänglig."



Manchester United skapade de farligaste målchanserna, men Liverpool hade en del lägen framåt som slutade i väldigt tama avslut och Klopp ansåg att det hade funnits mer att hämta där, något som gjorde att han direkt efter matchen kände sig missnöjd med att det bara blev en poäng.



"Tyvärr kunde vi bara näta på straffsparken och jag menar att det fanns andra situationer när vi kunde ha varit mer precisa.



Det var speciellt under de senaste tjugo minuterna som det blev svårt när Manchester United bara slog långbollar.



Enligt mig förtjänade vi tre poäng i dag, men vi tar med oss den enda och det är helt okej. Prestationen var bra, det var en intensiv match, men vi lyckades ändå hantera bollen bra, så det var okej.



Jag visste att det skulle bli tufft efter matchen mitt i veckan, men vi fick med oss en poäng, speladde bra och när jag vaknar i morgon kommmer det att kännas bättre. Just nu känns det som två tappade poäng."



På plussidan fanns att Philippe Coutinho fick nya minuter på väg mot matchformen och brasilianaren hann med att visa på fina fötter vid några tillfällen.



"Han var briljant direkt när han kom in. Efter två-tre tillslag hittade han Firmino och 2-0 där hade självklart hjälpt oss ganska mycket, men det var intensivt i matchen och hela tiden på gränsen, och det blev steg för steg högre tempo på grund av hur United agerade. Det var inte lätta förutsättningar, men det var självklart fint att ha honom tillbaka."

2017-01-15 20:42:24

1-1 hade nog många tagit före matchen och det är inte orättvist sett till hela matchen idag. Mignolet ser till att Liverpool reser hem med en poäng idag. 11 av de 18 tappade poäng Liverpool har tappat den här säsongen har kommit efter en ledning.