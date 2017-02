Klopp efter matchen

”Det var som att vi spelade en vänskapsmatch” sa Jürgen Klopp som inte var nådig efter att Liverpool magplaskat mot Leicester.





Klopp var märkbart irriterad över att återigen behöva förklara en förlust mot ett bottenlag för journalister.



”Det var inte tillräckligt bra i början, inte tillräckligt bra i mitten och det var inte tillräckligt bra i slutet”, sa han.



”Det var hundra procent klart vad Leicester skulle göra ikväll. Tillbaka till rötterna, deras startelva var tydlig, jag var hundra procent säker på att Okazaki skulle komma tillbaka och så vidare. Det var tydligt hur känslosam matchen skulle vara, för om Leicester inte kunde visa känslor ikväll skulle det varit väldigt konstigt.”



”Men det var inte ens så intensivt till slut, och ändå var vi inte tillräckligt förberedda. Vi försökte vara med från första sekund men att försöka var inte tillräckligt.”



Särskilt svidande kritik fick Liverpool för det frånvarande försvarsspelet.



”Det såg ut som en vänskapsmatch. En spelare nere, ett inkast, nick, en passning. Om det är allt som behövs för att hamna ensam framför vår målvakt är det verkligen inte bra. Vi var inte redo för den här situationen.”



De sexton dagarnas speluppehåll för Liverpool verkar inte alls ha vässat spelarna utan istället gjort dem ringrostiga och spelet såg stundtals mer ut som en försäsongsmatch än en av säsongens viktigaste ligamatcher.



”Det är viktigt att säga att vi inte kan skylla på någon annan för denna prestation. Det är vårt ansvar. Det gör ingenting bättre, men vi vill inte göra några ursäkter för oss utan jobbet vi måste göra är att reagera på det, och reagera igen, och igen.”



”Det som hände ikväll var det som hänt för ofta denna säsong. Alla som följt oss denna säsong vet hur bra vi kan vara, och det gör det ännu svårare att acceptera en sån här insats. Kontinuitet handlar om att veta vad du måste göra, hela tiden. Det vi har gjort är att sätta oss i en situation där folk kan tvivla på vår attityd, och det är verkligen vårt fel, vårt misstag.”



2017-02-28 07:18:00

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Geoginio Wijnaldum menar att Liverpool måste spela på maximal nivå för att få ett resultat borta mot Leicester på måndag kväll.De regerande mästarna har halkat under strecket och sparkade i torsdags Claudio Ranieri i ett försök att vända den negativa trenden som sett laget gå segerlösa sedan nyårsafton och ha 1-14 i målskillnad på de åtta senaste. Liverpool har samlat krafterna i Spanien och ska plocka upp tempot från den övertygande segern över Tottenham för två veckor sedan.Philippe Coutinho känner att självförtroendet i laget är tillbaka efter den dålig starten av året.Danny Ings som dragit med otroliga skadebekymmer sen han kom till Liverpool är inte aktuell för någon comeback denna säsong. Istället lär han återvända till spel i tid till försäsongen.Till matchen mot Tottenham för två veckor sedan valde Jürgen Klopp att sätta Emre Can på bänken och starta med Giorginio Wijnaldum jämte Jordan Henderson på mittfältet och inför mötet med Leicester City förklarar han sitt beslut.På dagens presskonferens kom Jürgen Klopp med en uppdatering av skadestatusen för Dejan Lovren, Daniel Sturridge, Georginio Wijnaldum.När Liverpool drog till La Manga mitt under brinnande säsong för ett litet träningsläger satt det plötsligt en 18-åring på plats i flyget till Spanien.