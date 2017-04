Klopp efter matchen

Det var en nöjd liveprooltränare efter derbysegern mot Everton. En dyrköpt sådan då Mané fick kliva av skadad och Koeman var syrlig mot liverpoolstaben efter matchen.

Liverpool tog en stark seger hemma mot Everton i den tidiga matchen under lördagen efter mål fårn Sadio Mané, Philippe Coutinho och Divock Origi. En skada på Mané i andra halvleken gjorde dock att seger bara blev en solskenshistoria.



Jürgen Klopp var såklart nöjd med vinsten och sa såhär: "Idag gjorde vi en riktigt bra match, nästan perfekt och sedan förlorade vi Mané"



"I starten av första halvlek kontrollerar vi matchen, vi hittar ytor bakom deras linjen och får in Coutinho mellan deras mittfält och försvar."



Angående skadan på Mané sa Klopp att: "Det ser inte ut som att han är redo till matchen på onsdag. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, men vi får se."



"Jag vet inte exakt vilken typ av skada det rör sig om och jag vill inte spekulera. Det ser dock inte ut som bara en lätt smäll och det såg inte ut som att han klarade av att rörar sig obehindrat."



Klopp pratade också om topp-fyra racet som börjar närma bli riktigt tight: "Vi visade idag igen att vi är reda att slåss för allt. Förhoppningsvis kan vi fortsätta i momentum och tävla hela vägen in."



Klopp valde också att adressera det faktum att Ronald Koeman skickade en känga åt Liverpool efter matchen angående att en från liverpoolstaben tyckte att Everton skulle haft åtta röda kort.



"Uppenbarligen kunde vi inte påverka domaren idag trots att vi protesterade högljutt."



"Jag har sagt det förut, i Tyskland står vi tränare lite närmre varandra och har presskonferenser tillsammans, då kan jag tala direkt till min kollega, detsamma gäller för honom."



"Koeman sa ingenting till mig, vi skakade hand efter matchen och det är inte mitt jobb att uttala mig om honom."



"I en match som den här så vill vi givetvis stå upp för oss själva och spela tufft samtidigt som vi vill att alla spelare ska lämna matchen skadefria."



"Inom fotboll så kan du inte undvika alla skador. Några av dem kan du dock undvika."



2017-04-01 23:00:56

