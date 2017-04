Klopp efter matchen

En lätt uppgiven Jürgen Klopp mötte pressen efter matchen och hade inget bra svar på hur Liverpool så enkelt och slappt kunde släppa till två baklängesmål av den spelaren som alla visste att Liverpool behövde hålla koll på. I övrigt hanterade laget Crystal Palace matchplan väl.

"Jag vet vad alla kommer att säga nu, att det håller på att glida iväg för Liverpool under slutspurten. Jag anser att vi dominerade matchen i första halvlek, men att det inte är lätt att skapa målchanser på rad i den här typen av match.



Jag sade på förhand att Crystal Palace har ett starkt lag och nu kunde alla se det. Deras spel bygger på tre saker. Först slår Hennessey en lång boll och om de vinner den blir det redan där farligt. Om de vinner andrabollen, men inte kan ta sig igenom, angriper de via flankerna och slår inlägg mot Benteke. Slutligen handlar det om kontringsspel där de är starka tack vare snabba spelare. Vi klarade oss dock väl mot detta. Det var inte perfekt, självklart inte.



Vi hade en bra period i början av andra halvlek, men i det läget hade vi fått en kvittering emot oss före halvtid som jag inte vet hur den gick till. Jag vet att vi skulle ha försvarat oss bättre, men är oförstående till hur det är möjligt.



Om Philippe Coutinho väljer att lägga sig får han straff, och det skulle ha varit straff, men det är inte av betydelse nu. De gör 2-1 på en hörna som vi låter gå förbi första stolpen och som inte har något att göra med hur du ställer upp laget inför en fast situation.



Vi tog in Trent Arnold-Alexander och Alberto Moreno för att bredda spelet och Marko Grujic för att få in kraft i huvudspelet. Vi ville också få in Roberto Firmino i straffområdet medan Gini Wijnaldum och Coutinho skulle jaga andrabollar. Alla kunde dock se, särskilt på stopptid, att vi blev för nervösa och att spelidén inte var tydlig. Vår uppställning för att vinna andrabollar var inte bra.



Du kan gå förbi de två omklädningsrummen nu och höra en rätt så stor skillnad på stämningen. Det är inte lätt att hantera en förlust som den här, men nu har vi åtta dagar på oss att förbereda oss för nästa match mot Watford. Vårt jobb är att krama ut allt som går från den här säsongen och Champions League kommer bara att glida oss ur händerna om vi tillåter det."



Citat hämtat liverpoolfc.com

0 KOMMENTARER 296 VISNINGAR 0 KOMMENTARER296 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-04-23 21:04:30

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-04-23 21:04:30

Liverpool

2017-04-23 19:42:00

Liverpool

2017-04-23 11:00:00

Liverpool

2017-04-22 17:23:35

Liverpool

2017-04-21 11:18:00

Liverpool

2017-04-20 00:12:43

Liverpool

2017-04-17 13:36:58

Liverpool

2017-04-17 12:37:41

Liverpool

2017-04-16 19:39:00

Liverpool

2017-04-16 16:48:00

ANNONS:

En lätt uppgiven Jürgen Klopp mötte pressen efter matchen och hade inget bra svar på hur Liverpool så enkelt och slappt kunde släppa till två baklängesmål av den spelaren som alla visste att Liverpool behövde hålla koll på. I övrigt hanterade laget Crystal Palace matchplan väl.En matchbild vi känner igen, Liverpool släpper mål på fast situation och Liverpool förlorar en hemmamatch mot ett bottenlag. Historien upprepar sig.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool och Crystal Palace är två av ligans formlag där de slåss i var sin del av tabellen. Sam Allardyce har på tretton försök aldrig vunnit på Anfield, men hans lag har nyligen slagit så väl Chelsea som Arsenal. Mamadou Sakho är en starkt bidragande orsak till Palace nyfunna form, men han får inte spela på söndag.Joel Matip skadade sig i matchen mot West Bromwich som han ändå kunde fullfölja men det är nu en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till på söndag.Dejan Lovren tror att Jürgen Klopps raka stil och den ömsesidiga respekt som finns i truppen, kan hjälpa klubben till framgång.Liverpool spenderade flera timmar på Melwood med att öva fasta situationer, både offensiva och defensiva, inför resan till Hawthorns. Träningen verkar ha gett resultat, då Liverpool ironiskt nog slog Pulis mannar genom en nick från en frispark.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Fasta situationer och nödvändigheten av att hålla uppe koncentrationen hela matchen stod i fokus när Jürgen Klopp talade med pressen direkt efter 1-0-segern borta mot West Bromwich Albion.Liverpool vinner tack vare en kontrollerad kollektiv insats på The Hawthorns. I en match som präglas av flera individuella misstag är det en grundlig defensiv insats som gör att Liverpool vinner matchen relativt rättvist. Att gästerna är spelförande större delen av matchen säger inte mycket, det ingår i West Bromwich matchplan, men det är framför allt för den defensiva insatsen som bärgar resultatet här. Simon Mignolet får också viss upprättelse efter att ha varit bra i luftrummet och stått för