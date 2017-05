Klopp efter matchen

Emre Cans konstspark lyste upp en kväll på Vicarage Road som annars länge inte bjöd på mycket minnesvärt. Jürgen Klopp fokuserade efter matchen på att laget gjorde det som behövdes och att spelarna visade prov på tålamod för att hitta fram till målet.

Ett mål värdigt att vinna vilken match som helst avslutade en annars riktigt trögspelad och lågkvalitativ första halvlek på Vicarage Road i Watford. Andra halvlek bjöd på bättre tempo från Liverpools sida, men trots tre-fyra möjligheter varav två riktigt bra kunde laget inte få in målet som hade avgjort matchen utan i stället var Watford hela tiden en lyckad boll från poäng och kunde tack vare en sen frispark flytta upp större delen av laget och åstadkomma ett avslut som tog i ribban.



I en match där marginalerna tidigare varit emot Liverpool var de när det gällde på slutet med laget och Jürgen Klopp kunde räkna in tre tunga poäng i kampen om platserna till Champions League.



"Vi inledde matchen väl och så blev vi tvungna att byta ut Phillipe Coutinho, som är en väldigt viktig spelare, och sätta in Adam Lallana som varit borta länge. Vi visade prov på tålamod, spelade fotboll och försökte skapa chanser. Målet var såklart spektakulärt.



I fotboll måste man göra det som är nödvändigt. Vi gjorde det som behövdes och det är inte lätt för något lag att vinna här. Vi slog många passningar och hade bollen mycket. Deras inlägg och inkast ställde dock till det för oss. Dessutom kommer jag från ett land där domaren hade blåst för fler situationer.



Jag är nöjd med prestationen, men ännu mer nöjd med resultatet. Vi vann välförtjänt.



Jag är inte en person som tänker att det här kan glida oss ur händerna. Jag funderar på de problemen jag har, inte de jag inte har."



Källa: Sky Sports

0 KOMMENTARER 216 VISNINGAR 0 KOMMENTARER216 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-05-01 23:55:00

