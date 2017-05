Klopp efter matchen

Liverpool frustrerades och förhindrades effektivt av ett Southampton som var i Liverpool för en promenad i halvtempo på Anfields gräsmatta snare än att spela fotboll. Jürgen Klopp talade efter matchen om en svår uppgift mot ett djupt försvarande lag och ett upplösande mål som aldrig kom.

"Det var nära, men i slutändan kunde vi inte fixa de tre poängen och det är så det är. Som alla kunde se var det en svår match för oss. Southampton spelade på ett speciellt sätt. Många kanske säger att alla lag nu kommer att spela på samma sätt, men så kommer det inte att bli och om det blir det har vi lösningar för detta. Vi hade dem även i dag, men du måste göra mål vid något tillfälle så att de blir tvungna att öppna sig varpå vi kan göra mer saker. De spelade väldigt disciplinerat och väldigt djup. Vi försvarade våra fasta situationer mycket bättre än vi gjorde mot Crystal Palace.



Det är inte avgjort ännu. Alla lag ska spela sina matcher först. Vi åker till West Ham för att försöka vinna och det är allt vi kan göra. Vi försöker allting och stannar inte upp. Jag pratade direkt efter matchen med killarna och utan att tona ner hur besvikna alla var, så har vi en poäng mer än före matchen. Den bäste och mest erfarne managern jag någonsin haft sade alltid att i slutet av säsongen kommer poängen att visa sig väldigt värdefull och jag tror på detta så vi får se. Nu ska vi analysera matchen. Det är mer eller mindre redan gjort, men vi gör det en gång till, diskuterar den och så inleder vi förberedelserna för mötet med West Ham.



West Ham har likt Southampton bra humör under slutet av säsongen, kan spela utan press och försöker få till bra resultat. Alla såg detta i matchen mot Tottenham där Spurs höll uppe trycket och försökte få igång matchen, men så kontrade West Ham och gjorde mål, Tottenham kunde inte ta sig tillbaka in i matchen och så kan fotbollen vara."



På frågan om huruvida det är frustrerande att inte ha presterat bättre på Anfield de två senaste matcherna blir Klopps svar något oväntat.



"Jag vet att ingen vill höra det, men jag är djärv nog: gräsmattan var verkligen torr i dag. Vi hällde på all vatten vi hade, men efter en kvart hade gräsmattan torkat i vinden och det syntes. Vid flera tillfällen frågade jag mig varför bollen slogs som den gjorde. I en match där du äger bollen behöver du bästa möjliga förutsättningar, särskilt på hemmaplan. I dag hade vi inte det. Det är ingens fel, bara en beskrivning av hur det såg ut."



Källa: liverpoolfc.com

