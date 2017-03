Klopp: Manchester City är svåraste att möta

I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.

2017-03-17

"Vi reser inte dit som favoriter och det är en roll som passar oss bra. Vi känner till att vi kan vara svåra att möta i den här typen av matcher, men vi måste prestera på topp för att få med oss något därifrån. Blir vi för passiva kommer vi att bli överspelade och det här blir en rejäl utmaning för oss. Jag ser verkligen fram emot matchen och den taktiska utmaningen.Det här är förhoppningsvis rätt tidpunkt att möta dem. Vi hade varit besvikna om det hade varit vi som blivit utslagna ur Champions League på det sättet som de blev. Dock tror jag inte att den besvikelsen kommer att sitta i längre när de spelar mot oss utan då kommer de att vara upptagna med att slå tillbaka.Jag kan inte dra mig till minnes en enda match i Premier League som inte har varit viktig och visst är det här en viktig match under säsongen, men det är inte vettigt att lägga extra press på oss utan i stället se det som en verklig möjlighet.Det har känts bra så här långt i matcherna mot toppsexlagen, men för mig är Manchester City det svåraste laget att möta. De spelar fin fotboll, Pep Guardiolas stil, och är svåra att försvara sig mot. Vi vet att det blir tufft, men vi är också förberedda på vad vi måste göra.Kan vi återvinna bollen finns det förmodligen en del ytor att utnyttja. Samtidigt måste vi vinna alla avgörande dueller, för om vi förlorar bara en av dem kan det straffa oss."Källa: liverpoolfc.comI sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.Mot Burnley saknade Liverpool fyra viktiga spelare i Lovren, Sturridge, Henderson och Firmino. Av dessa var bara Firmino tillbaka i träning under onsdagen vilket kan betyda att resten av kvartetten är uträknade mot Manchester City.Dinamo Zagrebs ökände ”rådgivare” Zdravko Mamic har i veckan nämnt att klubben är intresserad av att köpa eller låna Liverpools Marko Grujic, som just är tillbaka från lång skadefrånvaro. Men enligt Grujics agent är något sådant inte aktuellt.Dietmar Hamann härjade själv på mittfältet i Liverpool och i Gini Wijnaldum ser han något som inte har funnits sedan Steven Gerrard spelade för klubben.Ja, The Kop ska faktiskt byggas om i sommar. Men det gäller inte någon omfattande utbyggnad som den som gjordes på Main stand förra sommaren, utan utvidgning för att ge bättre plats åt rörelsehindrade supportrar.Liverpools skadedrabbade Balkanduo var tillbaka i spel igår kväll när Liverpools u23-lag slog Chelseas dito. Det var framför allt Lovren som hade chansen att imponera när Jürgen Klopp och Pep Lijnders tittade på.Emre Can har länge brottats med en vadskada som har påverkat hans säsong och mittfältaren hoppas nu att det matchvinnande målet mot Burnley kan fungera som en språngbräda inför framtiden.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.