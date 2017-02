Klopp om att peta Can

Till matchen mot Tottenham för två veckor sedan valde Jürgen Klopp att sätta Emre Can på bänken och starta med Giorginio Wijnaldum jämte Jordan Henderson på mittfältet och inför mötet med Leicester City förklarar han sitt beslut.





Till måstematchen hemma mot Tottenham valde Jürgen Klopp att bänka Can medan Wijnaldum återinstallerades på mittfältet. Med 2 mål inom loppet av tre minuter stal Mané showen, men trots det skulle jag säga att valet av matchens lirare var jämnt mellan honom och Wijnaldum, vilket säger en hel del.



"Det var inte det enklaste beslutet jag har fattat i mitt liv eftersom det inte var så länge sedan Emre spelade enastående mot Chelsea. Gini har dock uppvisat en väldigt god kombination av en aggressiv och defensiv samt kreativ och offensiv mittfältsspelare.



Båda är nu tillgängliga och spelar på hög nivå, men jag måste bestämma mig för en av dem. Gini har varit väldigt nyttig för oss och han har spelat väldigt bra tillsammans med Jordan Henderson. Det kändes rätt att välja honom."



2017-02-24 22:41:18

