Klopp om januarifönstret

Philippe Coutinho är skadad och drabbades av ett bakslag i rehabiliteringen medan Sadio Mané blir borta i en dryg månad till följd av landslagsspel. Jürgen Klopp säger att lösningen för att täcka upp sannolikt kommer att hittas i truppen och att det ska till något speciellt om klubben i stället ger sig ut på transfermarkanden för att fylla gapet.





På fredagens presskonferens inför julhelgen gav Jürgen Klopp sin syn på en potentiell ersättare till Mané och hur han resonerar kring januarifönstret.



"Vilken typ av spelare är Sadio? Han är en yttermittfältare, en väldigt offensiv spelare och kan spela på ytan mellan anfallare och mittfältare. Vi har inte fem andra yttermittfältare och hade vi haft det skulle vi inte ha haft den goda stämningen i truppen där alla känner sig behövda.



Vi har haft lite otur med skador vid fel tillfällen, men vi kan fortfarande ställa upp med olika formationer och flera av våra spelare är mångsidiga och det är något vi måste dra nytta av. Spelarna måste vara öppna för det och jag är säker på att de är det.



Så, Sadio åker iväg och vi måste hitta lösningar. Lösningen kan under vissa omständigheter, mycket specifika sådana, finnas på transfermarknaden, men om inte finns den i truppen. Om du inte har stora skadeproblem och har behov av spelare där och då, bör du inte agera annorlunda jämfört med under sommarfönstret.



Vi har redan börjat planera för sommaren och kanske kan vi se på de här två fönstren som en helhet och göra det rätta valet i rätt tid. Om inte kommer vi inte att göra något just nu. Om vi håller ett öga på en spelare är det en kompetent spelare som spelar i ett bra lag och om den klubben inte behöver pengar har vi ingen chans att värva spelaren i fråga.



Vi vill inte övertyga spelare med hjälp av pengar, vi vill övertyga dem med vägen som ligger framför oss. Vi letar efter spelare som är reda att utvecklas och det är inte ett budskap för januarifönstret utanför för de kommande åren. Vi har redan väldigt bra spelare här och om någon vill vara en del av det här laget är de mycket välkomna, men om de inte vill det, är det inget att fundera mer på."



2016-12-24 12:45:45

