Klopp: ”Sturridge måste hålla sig frisk”

Efter flera år av skadebekymmer har Sturridge fått en allt mer marginell roll i truppen. Just nu är han dock frisk och i form, och enligt Jürgen Klopp är situationen perfekt för honom.





Men med Mané borta för afrikanska mästerskapen, och Coutinho som precis är på väg tillbaka från skada, har Sturridge en fortsatt viktigt roll att spela. Hittills har anfallaren fyra mål i ligacupen, två mot Burton och två mot Spurs. Inför kvällens match mot



Klopp tror att Sturridge just nu befinner sig på helt rätt ställe vad gäller form och kondition, men vill att anfallaren fortfarande visar att han kan vara tillgänglig mer än ett par månader om året.



”Det skulle vara fantstiskt förstås, och ibland måste man ha lite tur med timingen. Det är så det är. Sadio är borta, Philippe är på väg tillbaka och Daniel är redan tillbaka. Det hjälper förstås, och jag hoppas att han kan hålla sig i denna form.”



”Men det beror på. Vi har pratat om det här många gånger. Kan han hålla sig hel? Om Daniel är i form, finns det nånsin några tvivel om hans kvalitet? Nej. Det fanns en period när han var frisk, men inte fick starta, men det beror på att det finns en skillnad mellan att vara frisk och att vara i matchform.”



”Det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Om han kan hålla sig på denna nivå och bli bättre som han alltid borde, är det perfekt - perfekta nyheter för honom och för oss att han kan spela. Det skulle vara fint om vi kunde fortsätta prata på samma sätt om honom under de kommande veckorna och månaderna.”



Hittills har det blivit femton framträdanden för Sturridge under säsongen, innan han blev skadad i november. Hans sista match innan skadan var faktiskt 0-0-matchen mot Southampton i ligan. Men även i perioder då han verkat vara i form har han inte alltid plockats ut i startelvan eller ens bytts in, vilket har lett till spekulationer om hur mycket han uppskattas av Klopp. Men tränaren själv säger att han är en stor beundrare av Sturridge, och bara vill hålla honom hel.



”Hur bra man kan vara beror på många saker, hans talang och färdighet finns det inga tvivel om. Hans intelligens.. Allt man behöver på planen har han och är riktigt bra på. Men han har inte kunnat hålla sig i hel. Det är så det är. Det är en annan viktig del. Men det är allt.”



”Om han kan hålla sig hel är det allt som behövs, då behöver vi inte prata om andra klubbar eller andra nivåer. Ni får bedöma honom. Vi behöver inte göra det eftersom vi redan är i mitten av säsongen. Så från min synvinkel, fram tills nu - även om han inte gjort mål - har han stått för väldigt bra insatser. Även om han inte gjort mål har han varit väldigt viktig i många matcher.”



0 KOMMENTARER 306 VISNINGAR 0 KOMMENTARER306 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-01-11 14:28:05

