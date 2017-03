Klopp tror på nytt kontrakt för Can

Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.

Till sommaren återstår endast 1 år på Emre Cans kontrakt och enligt Liverpool Echo kräver mittfältaren 100 000 pund i veckan för att förlänga, något som Liverpool inte sägs vara intresserade av att matcha.tror att klubben och Can kommer att nå en överenskommelse till sommaren - eller inte..."Emres situation har blivit en offentlig sak, men vi upplever det inte som det har rapporterats. Vi är överbevisade, han är överbevisad, och jag är överbevisad. Det kommer att ske - eller inte, men det är också normalt. Allt är fint för tillfället."Cans prestationer under säsongen har inte varit de du vill ta med dig in till en diskussion om ett saftigt lönelyft, men en förklaring till de svaga insatserna är att en skada har gäckat mittfältaren under flera månader. I takt med att skadan har läkt har prestationerna lyft och mot Manchester City gjorde Can en av sina bästa insatser för säsongen. Dessutom föregick han med gott exempel när han efter att ha fått Yaya Tourés fotsula i bröstet inte lekte döende svanen utan reste sig nästan omedelbart.Klopp var nöjd med tyskens insats och underströk återigen att skadan har spelat in."Han var bra - igen. Vi har sagt det tidigare: han har haft problem med en skada i benet och det är inte många spelare som skulle ha spelat under de omständigheterna. Vi har haft omfattande diskussioner om ifall vi ska använda oss av honom och det var ett par matcher där vi kunde det.Vi har en del skadebekymmer, något som gör situationen svår, men nu ser det bättre ut för Emre och då kan han spela som mot Manchester City. Han uppträdde aggressivt och var väldigt bra i duellspelet. Han gav bort en frispark eller två, men blev nedgjord vid klart fler tillfällen. Det var en väl utförd match av honom."Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool kommer för hela säsongen att vara obesegrade mot (de nuvarande) topp 6-lagen efter en tuff 1-1-match mot City. Båda lagen hade goda chanser att ta hem tre poäng, men på hela taget är Klopp nöjd med sin pinne.Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Tionde och sista toppmatchen för säsongen väntar Liverpool på Etihad och så här långt är laget obsegrat med fem vinster och fyra oavgjorda. Efter Arsenals förlust ser Manchester City och Liverpool båda en chans att vid seger på söndagskvällen skapa ett gap nedåt i kampen om direktplatser till Champions League.I sitt möte med pressen inför matchen mot Manchester City talade Jürgen Klopp om att inte bli för passiva och att utnyttja ytorna i Pep Guardiolas taktik när bollen återvinns.Jordan Henderson och Daniel Sturridge missar matchen mot Manchester City medan det ännu inte är avgjort om Roberto Firmino och Divock Origi blir spelklara. Dejan Lovren är dock skadefri.Wales förbundskapten Chris Coleman har tagit ut Ben Woodburn till sin trupp inför VM-kvalet. Inte på grund av att han har valmöjligheten att välja England utan för att han är tillräckligt bra.