Klopp uppdaterar skadeläget

Jürgen Klopp kommer at ha en näst intill skadefri trupp att välja från på lördag när Liverpool beger sig till Hull.





Danny Ings,



"Innan Chelseamatchen hade vi några frågetecken. Clyne hade problem med ett revben, men han klarade sig bra", säger Klopp.



"Inget hände under matchen så han och Henderson samt Lovren borde träna idag."



Liverpool är utslagna ur samtliga turneringar och har nu bara



"Det betyder faktiskt inget för dem för de har jobbat sig in i träningsgruppen, vilket enligt mig är det viktigaste steget."



2017-02-03 20:58:17

