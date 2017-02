Krönika: Januari är äntligen slut!

Nu har man som Liverpoolsupporter äntligen lyckats släpa sig förbi det totala mörker som var januari månad och när nu februari har kommit så finns det mycket som talar för en rejäl uppryckning för Liverpool, för särskilt mycket sämre kan det väl ändå inte bli!

Äntligen är januari slut. Resultaten under månaden har varit snudd på skrämmande där uttåg ur båda cuperna samt tre förluster hemma på Anfield har varit särskilt plågsamma. Det är också skönt att transferfönstret har slagit igen, inte så mycket för de rykten som placerar allsköns spelare i Liverpool utan mest för att alla de som ideligen skriker efter nyförvärv kanske äntligen kan dämpa sig en smula.En Liverpoolspelare har inte utrymme att göra en dålig match utan att fans i olika diskussionsforum tycker att vederbörande bör avlägsnas från klubben och att bättre ersättare bör plockas in å det snaraste. Med resultaten under januari månad är det fullt rimligt att frustrationen bubblar över från alla håll, men det är otroligt tröttsamt att höra dessa naiva och otåliga rop efter nyförvärv när januarimarknaden är allt annat än lukrativ. Allra minst när det gäller att ersätta spelare som så sent som i höstas presterade fantastisk fotboll och hyllades unisont av hela fotbollsvärlden.Februari är här och jag ser fram emot den här månaden. Inte bara för att vi nu kan stoppar ner januari i en säck, gräva ner den så djupt det bara går och gå vidare genom att låtsas att den aldrig ens har existerat, utan också för att Jürgen Klopp äntligen har möjlighet att mönstra bästa tänkbara elva igen för första gången väldigt länge. Sedan Manés avresa till Afrikanska Mästerskapen så har Liverpools offensiva spel haltat och även om han i sig är väldigt viktig för anfallsspelet som en av få som kan slå sin gubbe, så är det främst av en annan orsak som han återkomst är välkommen.I och med senegalesens hemkomst så kan Klopp äntligen återgå till sitt föredragna mittfält igen, det mittfält som var en stark bidragande orsak till framgångarna i höstas. Mittfältet med Wijnaldum-Henderson-Lallana. Utan Mané så har Lallana de senaste matcherna vikarierat på högerkanten vilket har lett till ett statiskt och fantasilöst anfallsspel. Manés genombrottskraft har saknats enormt och Lallana är inte tillnärmelsevis en lika effektiv kantspelare och som en följdeffekt saknas hans rörlighet centralt. Emre Can gjorde en ganska stark fjolårssäsong som defensivt ankare, men som en rörlig box-till-box-spelare kommer han inte alls till sin rätta med sitt bollkladdande som stoppar upp anfall efter anfall.Med Lallana ner tillsammans med Gini och Hendo så kan det välbalanserade, intensiva och framgångsrika mittfältet från i höstas bli komplett igen. Med Coutinho tillbaka från skada, Firmino tillbaka centralt och Mané tillbaka från Afrikanska så ser jag fram emot vad som bara måste bli en rejäl uppryckning som börjar mot Hull på lördag.Nu är det självklart inte så enkelt att spelet genast kommer börja flyta på igen och att laget kommer rada upp segrar på löpande band. Men med en skadefri startelva så tror jag att Klopp kommer lyckas vända den negativa trend som skräckmånaden januari visade upp. Det är säkert många som inte håller med mig, men jag är ändå tillfreds med den befintliga truppen och även om kampen om ligatiteln må vara körd, så är en Champions League-plats väl inom räckhåll.Hade någon erbjudit det inför säsongen så hade jag tackat och tagit emot.