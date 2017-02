Lallana skriver på för tre år till: ”Vi har stabilitet och ambition”

Idag skrev Adam Lallana på ett nytt treårskontrakt för Liverpool, med en option på ett fjärde år. Han lyfter Jürgen Klopps förtroende som en av anledningarna till beslutet.

Det var inte oväntat - rapporter har trillat in de senaste dagarna om att Liverpool erbjudit Adam Lallana ett nytt kontrakt. Den nya överenskommelsen ger honom 110.000 pund i veckan - över en miljon kronor. Enligt de rimliga (men obekräftade) siffror man kan hitta på nätet blir han därmed den sjätte spelaren i Liverpool med en lön över 100.000 i veckan, tillsammans med Sturridge, Firmino, Coutinho, Hendersoon och Milner.Även om pengar inte är särskilt intressant ur ett supporterperspektiv är det ändå en representation av hur högst klubben värderar spelaren. Ur den synvinkeln får det ses som ett uttryck för förtroendet för Adam Lallana. Mittfältaren är nu 28 år gammal och med de 3+1 åren som han nu skrivit på för knyter Liverpool upp spelaren för hans kanske bästa år i karriären. Själv nämner han just relationen till Jürgen Klopp som en av anledningarna till att han valt att bli kvar i klubben.”Vi har allt på plats här för att bli framgångsrika. Jag tror vi kan hålla ihop den här gruppen spelare under en lång period och det kan bara bli bra. Vi vet att tränaren förbundit sig till klubben under en längre period, så nu har vi allt på plats. Vi har stabilitet och ambition – det är en bra kombination.””Tränaren är en speciell talang och vi har tur som har honom här och det är bra att han ser sin framtid här också. Men jag tror det viktigaste med vår tränare är ordet ’tillit’. Vi litar på honom och han lägger mycket tillit till oss – och förhoppningsvis kan vi belöna det på planen.”Efter en knackig start till Liverpoolkarriären har Adam Lallana under Jürgen Klopp blivit en av lagets viktigaste spelare, framför allt genom sin arbetskapacitet och hängivenhet. Men han har också bidragit med sju mål och lika många assist på sina 23 matcher i ligan.”Det handlar bara om att vinna. Sen jag kom hit har vi kommit nära, så vi är inte en miljon mil bort. I min första säsong nådde vi semifinalen i båda inhemska cuperna, och förra säsongen nådde vi två finaler, inklusive en europeisk. Denna säsong en annan semifinal och så är vi förstås med i liga-slutspurten.””Så vi har kommit ’nära’, men alla här vill verkligen vinna saker och så många saker vi kan. Tränaren är en bevisad vinnare och vi litar alla på honom, helt och hållet.”Med det nya kontraktet följer Lallana i Coutinhos och Gomez fotspår, som även de skrivit på nya kontrakt nyligen. Och Jürgen Klopp ser det också som något viktigt.”Adam är en naturlig ledare och han är så, så viktig i laget och omklädningsrummet. Kanske syns inte ledarskapet så mycket utåt men vi ser det varje dag på Melwood i allt han gör. Det mest spännande här är att han når sin peak just nu. Han har sina bästa år framför sig och de kommer vara i LFC. Han är i fantastisk form och hans passion för fotboll är lika stor som det bästa jag sett hos spelare – det ser man inte bara ute på planen utan också på träningarna här på Melwood.”