Lallana: ”Vi kan lära av Chelsea”

Adam Lallana tror att Liverpool har mycket att lära av ligaledande Chelsea när det kommer till att vinna trots att spelet inte stämmer.





Det lag som kanske tydligast förkroppsligat motsatsen i år är



”Man kan se att de har mycket erfarenhet och de är vana vid att vinna. De vet hur man vinner matcher även när man inte spelar på sin bästa nivå. Man måste inte alltid vinna med fem eller sex mål.”



”Det är något vi måste bli bättre på. Ibland behöver vi kanske inse hur bra vi egentligen är.”



Liverpool är inte längre ett lag av 19-20-åringar som det känts som de senaste åren, men saknar också spelare på toppen av karriären. Majoriteten av Liverpools bästa spelare ligger i spannet 23-25 år vilket inte är dåligt, men heller inte optimalt (statistiskt sett är 27 år en bra genomsnittsålder för lag som vinner ligan).



0 KOMMENTARER 368 VISNINGAR 0 KOMMENTARER368 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-02-08 13:49:16

