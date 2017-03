Landslagsuppdatering

Liverpooltruppen är på träningsläger på Teneriffa just nu, men de som inte är på plats i Spanien är iväg med sina respektive landslag för träningsmatcher och VM-kval.

0 KOMMENTARER 65 VISNINGAR 0 KOMMENTARER65 VISNINGAR ALEXANDER NILSSON

2017-03-24 23:15:00

Flera Liverpool spelare har fått speltid under veckan. Philippe Coutinho och Roberto Firmino startade båda i anfallet när Brasilien bortaslog Uruguay under natten till fredag. Brasilien vann till slut med 4-1 och Firmino var inblandad i ett av målen. Båda Liverpoolspelarna byttes ut i matchens slutskede.Sadio Mane fick inleda matchen mot Nigeria på bänken, men hoppade in efter 65 minuter. Moussa Sow gjorde Senegals mål och matchen slutade 1-1.Trent Alexander-Arnold spelade för Englands U19 när de slog Spanien med 3-0. Alexander-Arnold nöjde sig inte med ett mål, utan satte två innan matchen var över. Joe Gomez satt på bänken när Englands U21-lag förlorade med uddamålet borta mot Tyskland.Irland - Wales slutade mållöst, men tre Liverpoolspelare satt på bänken. Danny Ward , Harry Wilson och Ben Woodburn. Ingen av dem fick speltid.Inte heller Lazar Markovic fick spela för Serbien, utan fick stanna på bänken hela matchen.Liverpooltruppen är på träningsläger på Teneriffa just nu, men de som inte är på plats i Spanien är iväg med sina respektive landslag för träningsmatcher och VM-kval.Jordan Henderson är alltjämt skadad och Jürgen Klopp kan inte med säker stämma säga när kaptenen är tillbaka.I sista stund innan Liverpool skulle flyga till Teneriffa fick Harry Wilson reda på att han hade blivit uttagen till landslaget och eftersom planet var på väg att lyfta fick han vända i dörren och lämna kvar bagaget.Spelaren, tränaren och den assisterande managern Ronnie Moran har gått bort.Det är ett ungt Liverpoollag som åker till Teneriffa för en veckas träningsläger under landslagsuppehållet. Hälskadade Jordan Henderson är med, och är ännu inte uträknad inför matchen mot Everton.Även om Jürgen Klopp på sitt eget kluriga sätt helgarderar verkar han övertygad om att Emre Can kommer att förlänga sitt kontrakt som i nuläget löper ut sommaren 2018. Enligt Liverpool Echo är dock klubben inte beredd att matcha Cans krav på 100 000 pund i veckan.Gini Wijnaldum var besviken över resultatet mot Manchester City, men medger att det var ”rättvist”. Nu säger han att Liverpool måste visa samma intensitet och passion i resten av säsongens matcher.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool kommer för hela säsongen att vara obesegrade mot (de nuvarande) topp 6-lagen efter en tuff 1-1-match mot City. Båda lagen hade goda chanser att ta hem tre poäng, men på hela taget är Klopp nöjd med sin pinne.Liverpool fortsätter att förbättra sin statistik mot topp 6 lagen efter 1-1 borta mot Manchester City.