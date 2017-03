Landslagsuppdatering lördag

Ingen av de fyra seniorspelarna som var inblandade i VM-kvalmatcher under lördagen fick med sig en seger och det var blandad framgång för ungdomarna i EM-kvalet.

2017-03-26 11:11:32

Bulgarien chockstartade hemma mot Holland i Grupp A och ledde med 2-0 efter två mål av Spas Delev innan de nått halvvägs in på den första halvleken i Sofia. Ett blekt Holland var sedan aldrig nära att få med sig någon poäng och som startade matchen byttes ut till fördel för Wesley Sneijder i pausen.

Belgien hade öppnat med fyra raka segrar och var storfavorit hemma mot Grekland, men hamnade i underläge när bortalaget tog ledningen direkt i upptakten av andra halvlek. Trots att grekerna fick två spelare utvisade hade Belgien svårt att få hål på Grekland och först i minut 89 lyckades Romelu Lukaku rädda något av äran med en sen 1-1-kvittering. och blev kvar på bänken hela matchen.

spelade sin 117:e landskamp för Estand och bidrog starkt till att laget klarade av att hålla nollan borta mot Cypern i en mållös stillställning.

I de yngre åldersklasserna noterar vi att Englands U17-landslag är klara för EM-slutspelet nästa sommar efter 4-0 mot Slovenien och 5-3 mot Tjeckien tidigare i veckan. Minst en poäng mot Bosnien på torsdag och engelsmännen vinner dessutom gruppen. Liverpool har och med i truppen där Brewster gavs 61 minuter mot Slovenien.

För Irlands U19-lag blev det platt fall i EM-kvalet efter den fina 2-0-skalpen mot Italien när Sverige vann komfortabelt med 3-0 mot irländarna. Lagkapten och målvakten, som är Liverpoolspelarna i truppen, har fortfarande chansen om Irland slår Belgien samtidigt som Sverige inte vinner mot Italien.

startade för Irlands U21-landslag som vann med 1-0 mot Kosovo i EM-kvalmatchen på Tallaght Stadium. Olamide Shodipo blev matchvinnare.

Källa: liverpool.no