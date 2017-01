Lånekollen - hösten 2016

Nu när vi har tagit oss över på andra sidan nyår så tänkte jag att vi skulle göra en liten summering över hur de utlånade har presterat i sina respektive låneklubbar under hösten.

– Burnley FC, Premier League6 matcher (varav 2 inhopp)Klopp har uttryckt sitt förtroende för ytterbacken och han lånades ut till Burnley för att komma i form efter sina efterhängsna skadeproblem. Det har hittills blivit framträdanden i fem matcher i ett Burnley som har gått oväntat bra i ligan.– Sporting Clube de Portugal, Primeira Liga (Portugal)13 matcher (varav 7 inhopp), 2 målHade svårt att imponera under sin första säsong i Liverpool och gjorde knappast succé under förra säsongens utlåning i Fenerbahce. Återvände den här säsongen till Portugal och sin gamle tränare Jorge Jesus som nu tagit över Sporting. Lazar blomstrade under honom i Benfica och nådde de nivåer som tog honom till England.Hans tid i Sporting får ändå beskrivas som medelmåttig. Han har varit in och ut i startelvan och även varit lite skadad. Blev utbuad av sina egna fans när de mötte Dortmund i Champions League. Har inte satt de avtryck eller visat den där utvecklingen som på något sätt skulle antyda att han har en framtid i Liverpool.– Red Bull Salzburg, Bundesliga (Österrike)12 matcher (varav 3 inhopp)Hade problem med en lårskada under september och har haft lite svårt att helt cementera sin plats i laget efter det. Har spelat de flesta Europa League-matcherna, men haft det tuffare i ligan. Hans roll får anses vara en sorts hjälpreda då han spelat både som mitt- och högerback och om någonsin ska ha en framtid i Liverpool så är det nog i en liknande roll han får rikta in sig på i så fall.– Hertha Berlin, Bundesliga (Tyskland)9 matcher (varav 6 inhopp)Utlånad främst för arbetstillståndsskäl och har inte riktigt satt jättestora avtryck i den tyska huvudstadsklubben. Gjorde sin debut mot självaste FC Bayern och har efter det fått speltid lite här och där men har inte lyckats göra några poäng. Klopp tror dock mycket på honom och förhoppningsvis får han mer speltid under våren.- NEC, Eredivisie (Holland)13 matcher (varav 5 inhopp), 4 målHar imponerat en hel del under hösten, med både snabbhet och sin fysiska styrka. Har placerats lite där han har behövts och gjort det med den äran. Målen har han främst gjort i cupen, men har allt mer spelat till sig en fast plats i laget. Högt ansedd i Liverpool och man tror mycket på honom.– Huddersfield Town, The Championship24 matcher, 29 insläppta, 5 hållna nollorHuddersfield har gått riktigt starkt under hösten och när 2016 läggs till handlingarna så ligger de på fjärde plats i ligan. Ward har stått alla matcher utom en och har gjort en riktigt fin höst. Med tanke på Liverpools under stundom problematiska målvaktsspel så har Ward stora möjligheter att spela till sig en plats i truppen till nästa säsong.– Wigan Athletic, The Championship17 matcher, 19 insläppta, 6 hållna nollorUngraren hade en stark höst innan oturen grinade honom i ansiktet och korsbandet rök. Var en stor bidragande orsak till att Wigan ändå hängde med så pass väl som de gjorde, men sedan skadan på Bogdan har de klappat ihop totalt. Han är nu tillbaka i Liverpool, men kommer inte att spela någonting mer den här säsongen.– Barnsley FC, The Championship25 matcher (varav 2 inhopp), 1 mål, 1 assistBarnsley ligger på nionde plats i Championship och Kent har i princip startat alla matcher under säsongen. Han har imponerat stort med sin fart och dribblingsförmåga, men har inte riktigt lyckats ha någon direkt påverkan på matcherna med mål eller assist. Det är en av sakerna han behöver utveckla på och i en intervju i november så säger han själv att det är det som han jobbar allra hårdast på för att förbättra. Spännande spelare att fortsätta följa.- Chesterfield, League One25 matcher, 47 insläppta, 3 hållna nollorLaget har det riktigt tungt och ligger på 22:a plats i ligan. Fulton har stått merparten av matcherna och gör ett ändå ett gott jobb.– Port Vale, League One17 matcher (varav 1 inhopp), 1 mål, 1 assistVänsterbacken har mest spelat yttermittfältare i ett lag som ligger i nedre mitten. Ingen poängspelare av rang, men får ju åtminstone mycket speltid, vilket är bra.– Swindon Town, League One21 matcher, 2 målHar på senare tid befäst sin plats i Swindons mittlås. Laget går lite knackigt och ligger på 19 plats i League One.– Morecambe United, League Two19 matcher (varav 7 inhopp), 6 mål, 2 assistMorecambe var missnöjde med Dunns period hos dem och i november bröts låneavtalet och han återvände till Liverpool. Hade en pigg start i laget och gjorde bl.a. ett hattrick i en cupmatch mot Rotherham.