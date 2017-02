2017-02-27 21:00

Leicester - Liverpool

3-1



Leicester City - Liverpool FC 3-1 (2-0)

Liverpool gör en av säsongens sämsta insatser, om inte den sämsta, när laget faller mot Leicester med 3-1. Hemmalaget är mer på tårna och utnyttjar Liverpools passivitet flera gånger och resultatet är rättvist. Ingen i Liverpool sticker ut positivt, och laget kommer nu få ta sig en funderare vilket slut den här säsongssagan kommer att få, för som det ser ut just nu är det något helt annat än det vi kanske trodde under hösten.

Matchfakta



Mål



Leicester:



Liverpool:



Arena: King Power Stadium



Publiksiffra: 32 034



Domare: Michael Oliver



Matchrapport



Jürgen Klopp tvingas alltså ställa Jordan Henderson utanför truppen på grund av skada, vilket ger Emre Can chansen från start.



Elvan som startar matchen är därmed precis som den uppdaterade Elvan klockan elva, Simon Mignolet i mål och en fyrbackslinje med Nathaniel Clyne och James Milner på kanterna med Lucas Leiva och Joel Matip centralt.



Mittfältet formeras då med Wijnaldum och Adam Lallana. Förmodligen är det tysken som kommer att ha Hendersons plats som ankare men det är inte otänkbart att Wijnaldum tar den positionen (eller att båda gör det). Den offensiva trion är precis lika trolig med Roberto Firmino som spets och Sadio Mané och Philippe Coutinho på kanterna.



Avbytarbänken: Ragnar Klavan, Alberto Moreno,



Första halvlek



Spekulationerna före matchen har framför allt handlat om hur Leicester kommer att agera nu med ny tränare och huruvida de kommer att försöka sig på ett defensivt och lågt spelsätt. Ett sätt att spela som Liverpool har haft stora problem att hantera under senaste månaderna. Matchinledningen antyder dock att Leicester fått en energiinjektion som heter duga och det är hemmalaget som trycker tillbaka Liverpool i matchinledningen. Flera långa inkast i matchinledningen har skapat problem och



Efter nästan tio minuter kommer första fasen där Liverpool har bollen mycket på Leicesters planhalva. Gästerna håller väl i bollen men Leicester känns väldigt bekväma med att ligga rätt och hugga när de får spelare tillräckligt nära bollhållaren. Liverpool klarar inte heller av att komma någonstans förrän en spelare bryter mönstret och den första att göra det på allvar är Joel Matip som gör en offensiv rusning som gör att Liverpool kan få till dagens första avslut som belönas med en hörna. Verkningslös sådan, men ett rejält steg i rätt riktning sett till matchbilden så här långt.



Liverpool känns inte riktigt på tårna, även om laget har mer kontroll på händelserna efter matchinledningen avklarats så händer det att laget inte riktigt verkar vara riktigt närvarande. En snabbt slagen frispark av



Enkelt sagt är Liverpool klart bättre om bollen får vara i spel mer än 30 sekunder, men vid varje avbrott när det skall bli fast situation eller liknande har Leicester chansen att åstadkomma något.



Mål: På precis en sådan situation tar Leicester också ledningen. Matchavbrott på grund av skada på



Precis så illa som matchbilden är för Liverpool precis så bra är den för Leicester. Att göra första målet och nu kunna bevaka resultatet samt hugga med Vardy i omställningsspelet är precis det som gör laget farligt. Otroligt frustrerande sextio minuter fotboll att beskåda för Liverpoolsupportrar lär det i alla fall bli, och inte blir det bättre för...



Mål: Leicester utökar till 2-0 när Milners nickrensning hamnar hos Danny Drinkwater som slår till direkt och bollen hittar ned i hörnet. Jag är beredd att säga game over, detta kommer Liverpool inte att kunna hantera. Den stora frågan är hur detta sätter sig som säsongspräglare, många lag i toppen har medvind just nu. Det har INTE Liverpool. Sjätteplatsen känns väldigt rimlig som slutdestination just nu tyvärr.



Sammanfattning



Något har onekligen hänt med Leicester, och det var ju självklart inför matchen mot Liverpool som beslutet att byta tränare skulle komma. Det är det klassiska tillbaka till det enkla och det laget kan bäst plus den obligatoriska energiinjektionen vid tränarbyte som vi ser här. Kombinera detta med ett Liverpool som inte alls verkar vara med första sekunderna efter varje avblåsning och vi har ett hemmalag som skapat sig en ledning som Liverpool knappast kommer att klara av att vända. Det skulle i alla fall förvåna mig något oerhört och det skulle också krävas att åtminstone halva Liverpools startelva höjer sig flera steg för att det ens skulle vara möjligt.



Andra halvlek



Det är få gånger som hela mitt väsen försöker få mig att hoppa över att se resten av en Liverpoolmatch men hade det inte varit för att dessa rader skall nedtecknas hade jag stängt av i halvtid, för den kommande halvleken kommer inte vara något annat än en ren plåga. Och jag kan verkligen inte tänka mig att vi kommer att göra något som ens är i närheten av att ge oss usla en poäng mot ett lag som knappast kommer att hamna bland de 14 bästa i ligan (mer troligt är att det efter den första boosten som tränarbytet ger kommer att åka ur



Med det sagt då: Liverpool börjar den andra halvleken klart bättre än de började den första, och Leicester slår i princip bara bollen ifrån sig. Problemet för Liverpool är att just detta är något Leicester inte har något problem med, Jamie Vardy kommer kunna agera på åtminstone var fjärde rensning och mycket talar för att Leicester kommer att skapa fler farliga chanser än Liverpool i den här halvleken.



Mål: Leicester gör 3-0 och det är många små fina detaljer som Leicester klarar av i det anfallet, den fina lilla dragningen, inläggsfinten, inlägget i sig, Vardys nick i bortre hörnet och så vidare. Samtidigt är det Liverpool som gång på gång misslyckas med att agera för att förhindra något av detta.



Finns det några som helst ljusglimtar i den här matchen ur Liverpoolögon? Det är svårt, och kräver en hel del ansträngning men Joel Matip är en av få som faktiskt gjort saker som kan lyftas fram i positiv dager. Simon Mignolet har också gjort några räddningar. Är det någon av dem som skulle få mer än med stora tvivel godkänt i ett betygsomdöme i det här skedet? Verkligen inte. Detta är på många sätt en sådan genomklappning av Liverpool att det är svårt att beskriva den i ord, och den sker på kollektiv nivå.



Jürgen Klopp gör ett dubbelbyte, av går



Mål: En reducering av Liverpool där Moreno och Emre Can samarbetar längs vänsterkanten för att sedan hitta Philippe Coutinho som enkelt rullar bollen i målvaktens vänstra hörn. Leicesters försvar såg ungefär lika avstängt ut som Liverpools hela lag har varit större delen av matchen.



Liverpool försöker bygga på reduceringen men det ser inte riktigt ut som om laget själva tror att något skall hända. Leicester bevakar ledningen väl och det är inte mycket till slutforcering som Liverpool försöker sig på heller. Det känns avslaget, ljummet och ganska poänglöst. Vilket också är vad Liverpool kommer vara från den här matchen. Som en sista manöver slänger Klopp in Woodburn istället för



Sammanfattning



Leicester vinner, välförtjänt, mot ett Liverpool som gör en usel insats på så många olika plan att det hade behövts mer än ett mirakel för att laget skulle få ut något av den här matchen. Liverpool klarar inte av att vara alerta under matchen och varje gång bollen slutar vara i spel är det som att Liverpool som lag och alla individer stänger av och behöver en uppstartsperiod för att kunna tänka och spela igen. Därför är det nästan farligt varje gång Leicester har en fast situation, många långa inkast, några hörnor och frisparkar är det som Leicester bygger hela anfallsspelet på. Vid båda målen i första halvlek har bollen varit i spel mindre än tio sekunder efter en fast situation när bollen är i nät, och det är symptomatiskt för helheten. Det enda Liverpool lyckas göra riktigt bra i den här matchen är att få ett ganska dåligt Leicesterlag att verka vara betydligt bättre än vad laget egentligen är.



Spelarkritik



Simon Mignolet släpper in tre mål, men kan egentligen inte lastas för något. Agerar helt okej som libero mot Leicesters långbollar mot Vardy och gör några bra räddningar i början av matchen. En av få spelare som inte skall skämmas för dagens insats.



Försvarsmässigt var det på papperet begripligt att vi skulle ha svårt att ha ett svar på Leicesters egentligen enda anfallslösning. Jamie Vardy är snabb och en smart omställningsspelare, och vår backlinje är i grunden allt annat än snabb. Framför allt vår vänstersida är oerhört svag mot snabba motståndare och utan Jordan Henderson som extra sköld hade Lucas och James Milner stundtals oerhört svårt att hantera Vardy. Nathaniel Clyne och Joel Matip något bättre, och framför allt Matip bjuder på några offensiva manövrer som inte har någon som helst betydelse så här i efterhand men där och då kändes det som om det var något av värde.



Mittfältet tappar mycket av att Henderson saknas. Framför allt försvinner balansen, Emre Can har en tendens att vilja göra mer än vad som förväntas av honom och det är en usel egenskap när ditt uppdrag är att vara den sittande mittfältaren. Ivern att ta sig framåt och få saker att hända när det istället hade varit klokt att göra allting enkelt och ha tålamodet att bevaka din position... Nä, Can har en riktigt dålig dag på jobbet och det som finns kvar på näthinnan är inte förarbetet till Liverpools enda mål utan alla de gånger Can är frustrerad och skriker rakt ut med vevande armar i frustration.



Märk väl, Cans lagkamrater på mittfältet har inte heller en bra dag på jobbet. Adam Lallana lyckas i princip inte med något vettigt alls, och visst kan spelare ha sådana matcher men då brukar det i Lallanas fall åtminstone finnas hårt jobb och ett bra deltagande i pressen. Inte den här kvällen. Lallana var oerhört blek rakt igenom och det var i mina ögon helt rätt att ta av honom.



I anfallet för många av spelarna en väldigt anonym tillvaro. Sadio Mané var en orkan mot



Det säger väldigt mycket när Liverpools bästa spelare i dag är en målvakt som släppt in tre mål mot ett lag som när matchen började låg under nedflyttningsstrecket. Men trots att det går att sätta stora frågetecken för Mignolets totalinsats med tre insläppta mål så är det bra mycket bättre prestation än vad många av lagkamraterna mäktar med.



2017-02-27

Liverpool gör en av säsongens sämsta insatser, om inte den sämsta, när laget faller mot Leicester med 3-1. Hemmalaget är mer på tårna och utnyttjar Liverpools passivitet flera gånger och resultatet är rättvist. Ingen i Liverpool sticker ut positivt, och laget kommer nu få ta sig en funderare vilket slut den här säsongssagan kommer att få, för som det ser ut just nu är det något helt annat än det vi kanske trodde under hösten.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Geoginio Wijnaldum menar att Liverpool måste spela på maximal nivå för att få ett resultat borta mot Leicester på måndag kväll.De regerande mästarna har halkat under strecket och sparkade i torsdags Claudio Ranieri i ett försök att vända den negativa trenden som sett laget gå segerlösa sedan nyårsafton och ha 1-14 i målskillnad på de åtta senaste. Liverpool har samlat krafterna i Spanien och ska plocka upp tempot från den övertygande segern över Tottenham för två veckor sedan.Philippe Coutinho känner att självförtroendet i laget är tillbaka efter den dålig starten av året.Danny Ings som dragit med otroliga skadebekymmer sen han kom till Liverpool är inte aktuell för någon comeback denna säsong. Istället lär han återvända till spel i tid till försäsongen.Till matchen mot Tottenham för två veckor sedan valde Jürgen Klopp att sätta Emre Can på bänken och starta med Giorginio Wijnaldum jämte Jordan Henderson på mittfältet och inför mötet med Leicester City förklarar han sitt beslut.På dagens presskonferens kom Jürgen Klopp med en uppdatering av skadestatusen för Dejan Lovren, Daniel Sturridge, Georginio Wijnaldum.När Liverpool drog till La Manga mitt under brinnande säsong för ett litet träningsläger satt det plötsligt en 18-åring på plats i flyget till Spanien.Coutinho har tilldelats the Samba Gold Award som varje år delas ut till den bäste brasilianske spelaren i Europa, något som han givetvis är stolt över.