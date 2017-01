Liverpool - Chelsea 1-1 (0-1)

Liverpool blev rejält tagna på säsongen av en frispark i mitten av andra där David Luiz kunde prickskjuta in 1-0 mot en mur som inte var uppställd och en Simon Mignolet som inte var med. Liverpool var sedan det bättre laget i andra och kunde kvittera inom drygt tio minuter genom en nick från nära håll av Giordini Wijnaldum, men mitt i jakten på ett segermål kontrade Chelsea och vann en straffspark som Mignolet kunde rädda. Stora chanser åt båda hållen på slutet, men inga fler mål föll.

Matchrapport

Liverpool: Wijnaldum (57)Chelsea: Luiz (26)Liverpool: Henderson (44), Milner (58)Chelsea: Willian (79)Arena: AnfieldPubliksiffra: xx xxxDomare: Mark ClattenburgSadio Mané är tillbaka från Afrikanska mästerskapen och meddelade Jürgen Klopp att han var redo för spel, men Liverpoolmanagern väljer ändå att placera den kvicke och irrationelle senegalesen på bänken. Med undantag av Mané kan Klopp mönstra sin starkaste ela för första gången på evigheter, något som innebär att Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Joël Matip och James Milner formerar backlinjen framför Simon Mignolet med Jordan Henderson, Emre Can och Giordini Wijnaldum på mittfältet och Adam Lallana, Philippe Coutinho och Roberto Firmino i frontlinjen.På bänken sitter Loris Karius, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Lucas Leiva, Daniel Sturridge och Divock Origi.Antonio Conte har inte en enda skada i truppen och ställer upp med starkaste manskap och väntad startelva.Liverpool tar kommandot i matchen med mycket boll på offensiv planhalva och kring Chelseas straffområde, men ser försöken under de första tio minuterna stanna på en blå spelare inne i boxen eller att passningarna täcks ut över kortlinjen. I minut elva skaffar sig så Coutinho yta för sig själv med några finter, men just som han ska lägga upp bollen för skott slinker den iväg och han måste vända ut ur straffområdet. Han hinner dock upp bollen och kan släppa till Wijnaldum som får på ett distansskott upp mot högra delen av målet. Thibaut Courtois kan inte hålla bollen, men har inga större problem att mota bort det.En fin kontringsmöjlighet i den 17:e minuten försvinner när Firmino slarvar med ett väggspel. Andra gången i matchen som brasilianaren inte har riktigt koll på fötterna.Liverpool har lidit svårt mot flera lag på sistone när bolltapp högt upp följt av blottade ytterbacksytor givit enorma kontringsytor. En sådan möjlighet öppnar sig för Chelsea efter 20 minuter när Matip passar fel på mittplan och det ser en stund riktigt farligt ut innan Milner kan blockera ut till en resultatlös hörna. Matip hade just dessförinnan fällt Costa vid mittlinjen och fått en längre tillsägelse av Mark Clattenburg. Nästan så att jag undrar om mittbacken fortfarande hade tankarna där när han drällde med bollen.Mål: Lallana trycker ner Hazard bakifrån och drar på sig en frispark i vänsterläge sett med Chelseaögon, 25 meter från mål. Det ska mycket till för att överlista en mur och en målvakt på det avståndet, men det hela underlättas enormt av att muren fortfarande håller på att justeras och att Mignolet över huvud taget inte är med när Luiz kan placera in 1-0 till Chelsea. På reprisen syns vilken väldigt dippande bollbana Luiz får på där bollen liksom rullar över Henderson och sedan har Chelsea tur att den går stolpe in.Ny frispark av Luiz något längre bak och ut mot sidlinjen i minut 29 och även den blir farlig. Bollen böjer in mot mål och undviker precis två Chelseaspelare framför mål, men tvingar ändå Mignolet att parera undan till en hörna.Liverpool har inte hittat rytmen efter målet och efter Wijnaldums skott i minut tolv har hemmalaget inte skapat i närheten av en målchans.Henderson varnas i minut 44 för att ha käftat med domaren.Liverpool inleder solitt med lagom hård press framåt utan att gå bort sig och kontrollerar bollinnehav och tempo högt upp på Chelseas planhalva. Några nästanlägen där bollen stannar på en blå fot eller täcks undan av en bortaförsvarare samt Wijnaldums avslut och Coutinhos vändningar gör att det ser riktigt bra ut.Med start vid det avbrott som sker i samband med att Matip fällt Costa, utan att utpeka det som en utlösande faktor i sig, sker en scenförändring. Chelsea vinner strax senare sin första hörna efter en farlig kontring och tar för sig något mer, något som leder fram till den ödesdigra frisparken halvvägs in på halvleken.Undrar om det var en intränad variant där Luiz låtsas vända tillbaka för att småprata med en mittback för att sedan vända om, stega fram och placera in bollen eller om han bara snabbt uppfattar en blotta som bjuds. Vaket oavsett, men amatörmässigt agerat av Liverpool och inte jätteresolut signalerat av Clattenburg.Målet och hur det uppkommer rubbar märkbart Liverpool som inte hittar tillbaka till spelet från de första tjugo minuterna och har svårt att över huvud taget trä ihop något vettigt konstruktivt. Lallans och Firminos löpningar samt Coutinhos vändingar fick vi spana långt efter och när vi sammanfattar fyrtiofem minuter har vi bara Wijnaldums långskott att redovisa.Chelsea hann visa upp hur blixtsnabbt de ställer om i samband med två kontringar och när de nu har en 1-0-ledning att luta sig mot kan vi förvänta oss en ännu mer utpräglat kontringsbaserad taktik där de nöjer sig med att ligga lågt och suga upp Liverpools hittills mycket tama offensiva försök och sedan hugga på de möjligheter som bjuds.Det är riktigt, riktigt dåligt av vilken spelare som helst och av en forward är det en oförlåtlig miss när Firmino ensam med Courtois från 10 meter missar målet så grovt att han verkade sikta på The Kop. Hela upprinnelsen till målchansen var dock klockrent spelat av Liverpool med vaken bollstöld, smarta rörelser och passningar på rätt ställen. I den här typen av matcher måste du ta tillvara på de få lägen som bjuds och så mycket bättre än det här kommer du knappast att få.Ett lyckosamt motlägg ger Moses chansen att avsluta nära mål från snäv vinkel och bollen tar i utsidan av stolpen.Mål: Milner hinner upp en krossboll av Henderson ut mot vänsterkanten och skickar in den med pannan via Willian till Wijnaldum som har tagit en djupledslöpning ända in i den inre boxen. Holländaren gör inget misstag två meter från mållinjen och lämnar Courtois utan chans.En övertänd Milner klipper Moses vid sidlinjen och han hamnar följdriktigt i Clattenburgs anteckningsbok.Liverpool har en bra period efter målet och har skruvat upp pressen, något som dock gör laget sårbart när det blir för ivrigt eller går bort sig lite.Hazard byter med Pedro i minut 72 och tre minuter senare ersätter Mané Coutinho.Straff: Matip håller ut benet när Costa för in bollen i Liverpools straffområde och Clattenburg pekar på straffpunkten. Costa tar själv hand om elvametaren och placerar bollen utan särskilt mycket kraft längs marken mitt i vänsterhalvan av målet. Eftersom Mignolet dyker åt rätt håll har han inga problem att blockera ut avslutet till en hörna.Willian ställer sig i vägen för en frispark på offensiv planhalva och blir varnad.Milner blir överlistad på kanten i den 88:e minuten och Chelsea kan gå till anfall. Costa söker en öppning i höjd med straffområdet och får fram bollen till Pedro när Henderson dyker upp och oskadliggör situationen.Pedro bänder bollen bara någon decimeter utanför med vad som är en stor chans för Chelsea att göra 2-1 just som klockan når de nittio.Firmino går upp mellan Moses och Azpilicueta i den 91:a minuten med fint läge att avgöra matchen, men brasilianaren får vare sig tillräcklig kraft eller riktning på nicken som bara är fem meter från mål.Efter Firminos dundermiss går matchen in i en otäck lunk där Liverpool rullar boll utan att skapa något och Chelsea förnöjt kontrollerar matchen. Så dyker situationen upp där Lallana och Henderson gör en form av hockeyväxling och den snabba vändningen som Milner uppfattar ställer Chelsea något. Sedan har vi lite tur att bollen studsar rätt via Willian. Efter en trög start på andra halvlek tänds Liverpool rejält av målet som har sin bästa period i matchen de följande tio minuterna även om laget stundtals blir något ivrigt, vilket Chelsea är vindnabba att fånga upp.Just hur hyperfarliga och effektiva Chelsea kan vara blir vi påminda om efter 76 minuter när Hazard nyss klivit av och Costa inte haft en vettig bollkontroll sista tredjedelen på evigheter, men så dyker en liten öppning upp och vips så är det straffspark. Mignolets räddning ger Liverpool ny energi och en tro på att tre poäng ska gå att fixa. Liverpool ligger på mest, men i ett böljande slutskede kunde det lika gärna gått åt andra hållet.Simonfår ta på sig merparten av skulden för 0-1-målet även om Clattenburg hade kunnat visa mer känsla i den situationen, men revanscherar sig till viss del för straffräddningen i andra. Spelade vid flera tillfällen med små marginaler och ingav inte trygghet.Jamesstår för en viktig blockering i mitten av första halvlek och så klart inblandningen i uppbyggnaden till kvitteringen. Går bort sig med en glidtackling före paus som öppnar för en Chelseakontring och samma sak sker i slutet av matchen, men det är kritiken mot en i övrigt stabil insats. Nathanielhann tillbaka efter skada och det kändes tryggt att ha standardvalet i en match där just utnyttjandet av flankerna var ett hot på förhand. Skötte sig utmärkt och gav bra understöd framåt när Liverpool låg på framåt.Joëlsåg inte ut att vara hundra procent återställd i huvud och fötter. Klumpig in på Costa när han fick en tillsägelse i första, tappar sedan boll till en jättekontring, drar på sig straffsparken och satte för många resningar till en motståndare eller ut över sidlinjen. Dejanhöll koll på Costa de gånger de stötte ihop och klarade sig bättre än sin mittlåskamrat.Jordangör en riktigt bra slitinsats åt båda hållen där han också får en andrassist på 1-1 och i minut 87 jobbar hem och reder upp en spelvändning för Chelsea. Giordinikan också kvittera ut ett mycket högt betyg. Sköter sin mittfältsroll med bravur och adderar dessutom 1-1-målet efter en påpasslig löpning. Hendersons och Wijnaldums starka insats gör att Emresvagare dito målas över något och tysken verkade inte riktigt veta vad han skulle göra i alla lägen när han väl förflyttat bollen från egen planhalva och över mittlinjen. Gör dock ändå en okej insats med tanke på det tuffa motståndet.Philippebrukar sällan hålla i nittio minuter och så nära inpå skadan var det väntat att han skulle kliva av i andra. Dippar dock snabbare än så och efter första tjugo satte han inte den prägel i offensiven som jag hade förväntat mig. Har dock sett bättre och bättre ut för varje match sedan han var tillbaka. Adamvar framgångsrik när Liverpool hade sina två bästa perioder och i övrigt när tempot var för lågt kommer hans styrkor inte alls lika mycket till sin rätt då han spelar mer stillastående. Skillnaden jämfört med före jul är dessutom att den där skarvningen, det där lyftet eller det där väggspelet precis inte sitter nu jämfört med att det gjorde det då och frisparken han drar på sig när han springer ner Hazard blir kostsam.Robertomissar två jättelägen i andra halvlek och kritiken på att han inte är tillräckligt närvarande i tanke och fokus framför mål får nytt bränsle. Minst en av dessa chanser måste sitta, så är det bara. Klopp hänvisar till att Firmino har matchats hårt, men är det en tillfällighet att dippen i form kommit efter rattfylleincidenten?Bäste Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: