Liverpool - Crystal Palace 1-2 (1-1)

En matchbild vi känner igen, Liverpool släpper mål på fast situation och Liverpool förlorar en hemmamatch mot ett bottenlag. Historien upprepar sig.

Liverpool: Philippe Coutinho (24’)Crystal Palace: Christian Benteke (42)Liverpool: Grujic (89’)Crystal Palace: Milivojevic (60’)Arena: AnfieldDomare: André MarrinerJürgen Klopp gör inga förändringar i starelvan jämfört med matchen mot West Bromwich. Det mest anmärkningsvärda i dagens trupp är att Rhian Brewster, född 1 april 2000 får en plats på bänken.Simon Mignolet i mål och en fyrbackslinje framför honom med beprövade kort. Nathaniel Clyne och James Milner på kanterna och Joel Matip och Dejan Lovren centralt.På mittfältet startar Lucas Leiva i den mest defensiva rollen, framför honom finner vi Emre Can och Georginio Wijnaldum.Den offensiva spetsen består av Divock Origi centralt med Philippe Coutinho till vänster och Roberto Firmino till höger. Det lär dock finnas gott om tillfällen då åtminstone Origi och Firmino byter position med varandra.Liverpools avbytarbänk: Loris Karius, Alberto Moreno, Joe Gomez, Ben Woodburn, Trent Alexander-Arnold, Marko Grujic och Rhian BrewsterSnittåldern på Liverpools bänk undrar du? 19,8.Tio minuter in och Liverpool startar avvaktande men på alla sätt påkopplade. Man dominerar matchen men med väldigt få händelser.Philippe Coutinho skruvar in en underbar frispark strax utanför straffområdet. En kopia på frisparksmålet mot Arsenal på premiärdagen.Liverpool tar sig en riktigt bra chans efter att Emre Can fått fritt skottläge framför mål men missar totalt, bollen till inkast.Christian Benteke kvitterar till 1-1 efter en boll bakom Liverpoolförsvaret till Cabaye som kan friställa Benteke framför liverpoolmålet. Dejan Lovren får tyvärr klä skott för det där målet. Benteke firar målet tillsammans med Mahmadou Sakho som är utanför dagens Crystal Palace trupp.Benteke får ännu ett läge innan paus som Mignolet räddar.Det är ett sent mål som kvitterar matchen. På något sett en klassisk matchbild för Liverpool där laget på många sätt bestämmer takten i matchen med både spel och bollinnehav. Crystal Palace ligger där dom ligger av en anledning och tittar man på backlinjen idag så är det också signifikativt för deras ligaplacering, Liverpool behöver vara med noggranna med sitt eget bollinnehav och utnyttja svagheter hos bortalaget för att få med sig tre poäng idag. Liverpool har varit tvungna att verkligen jobba extremt hårt för att ta trepoängare mot både Stoke och West Brom i de två senaste matcherna, det kommer säkerligen att krävas något liknande kommande 45 minuter.Andra halvlek startar som den första slutade, mycket bollinnehav för Liverpool och även en hel del på offensiv planhalva men alldeles för tveksam slutprodukt runt straffområdet.Coutinho får en möjlighet precis på straffområdeslinjen efter helt galet bra fotarbete. Skottet högt över målet och in på The Kop. Brassen kommer få fler chanser den här matchen.Liverpool börjar växla upp och Coutinho får ännu en chans men får inte in bollen bland alla gulklädda försvarare.Ja, Liverpool radar upp chans på chans. Lucas har ett skott efter hörna och Origi nickar ett inlägg från Clyne rakt i famnen på HennesseyEfter en timme så har Liverpool inte kommit närmre än ett par skott från Coutinho. Crystal Palace ställer nu upp två försvarslinjer framför eget straffområde och gör det bra. Tyvärr.En kvart återstår och det börjar bli uppgivet och frustrerat, känns som att man sett den här matchbilden 100 gånger och Liverpool kan fortfarande inte hantera det.: Benteke gör 1-2 på hörna.Trebackslinje för Liverpool när Alexander-Arnold kommer in för en skadad Dejan Lovren.Liverpool underpresterar igen. En matchbild vi har sett i 3-4 år upprepar sig gång efter annan. Vad är ett bollinnehav på 70% när du inte kan försvara fasta situationer? För det är någonstans där vi landar, ett problem som det har talats om sedan säsongen började som Liverpool misslyckats med att rätta till och det är inte bara fasta situationer. Det är att förlora hemma mot bottenlag, det är att omvandla bollinnehav till mål, det är att skriva långa kontrakt med försvarare som är otroligt misstagsbenägna. Att Benteke skulle komma till Anfield och göra mål är föga överraskande att det är ett hemmalag som bjuder på målen är inte heller särskilt överranskande. Uppgivet, besviket och oerhört pinsamt.står för en ok insats idag.är en alibi spelare idag som inte utnyttjar sina egna styrkor mot svagheterna som motståndarna. Clyne har fått mycket ros den här säsongen men ska också ha ris för att han springero ch gömmer sig när det hettar till nu i slutet.köptes in som en försvarschef men utstråla väldigt lite pondus idag precis som sin kollegasom idag är en direkt oduglig Premier League -försvarare.gör en ok första halvlek men är inte heller han någon som kliver fram när det blåser.Mittfältet, ja var ska vi börja? Det är två mediokra insatser idag iochdäremot är en oerhörd besvikelse, att Liverpool släpper in 2-1 är helt och hållet ett resultat av insatser som den Can gör i egen box. Det är oförsvarbart att tappa markering på det sättet.Framåt så görochpigga insatser i första halvlek.är osynlig hela matchen. Roberto Firmino är även han direkt ansvarig för 2-1 målet.Bäste Liverpoolspelaren enligt liverpoolsweden.se: Philippe Coutinho