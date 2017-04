Liverpool - Everton 3-1 (2-1)

Liverpools dominans i Merseysidederbyna fortsätter efter att laget i dag vann på Anfield med 3-1 och spelade sin sjuttonde raka hemmamatch mot Everton utan nederlag. Undantaget ett fåtal fasta situationer skapade bortalaget ingenting, bortsett från flera fula tacklingar, och Liverpools seger var inte oförtjänt. Ett smolk i glädjebägaren var dock att Sadio Mané tvingades avbryta matchen med vad som såg ut som en knäskada.

Matchrapport



Mål

Liverpool: Mané (8), Coutinho (31), Origi (60)

Everton: Pennington (28)



Varningar

Liverpool: Can (69)

Everton: Davies (26), Barkley (39), Williams (62)



Arena: Anfield



Publiksiffra: 53 xxx



Domare: Anthony Taylor



Trots flera bra matcher på raken och att totalt ha kontrollerat Romelu Lukaku i derbyt i december får Ragnar Klavan stiga åt sidan för Dejan Lovren i mittlåset jämte Joël Matip. Nathaniel Clyne och James Milner startar som vanligt också i backlinjen framför Simon Mignolet i målet. Klopp hade kunnat välja att sätta in Alberto Moreno som vänsterback och flytta upp Milner till mittfältet i Adam Lallana och Jordan Hendersons frånvaro, men väljer en uppställning som medför så få förändringar som möjligt.



I stället är det Lucas Leiva som får chansen i sin klassiska balansroll framför backlinjen med Giorginio Wijnaldum och Emre Can på de övriga tre mittfältspositionerna.



Inga överraskningar i offensiven utan Philippe Coutinho, Roberto Firmino och Sadio Mané startar.



På bänken sitter förutom Klavan och Moreno även Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Marko Grujic, Divock Origi och Ben Woodburn.



Före avspark hyllas Liverpools tidigare manager Ronnie "Bugsy" Moran med ett vackert tifo och applåder.



Första halvlek



Efter en tackling av Ross Barkley på Emre Can där Evertonmittfältaren missar bollen och i stället träffar Cans fot kallar sig domare Anthony Taylor till sig de båda kaptenerna för ett snack. Barkley, som ni säkert minns, klarade sig obegripligt nog undan ett rött kort i derbyt i december och kan vara mycket glad att inte få en varning i det här läget.



Mål: Mané ger Liverpool ledningen efter åtta minuter med ett lågt precist avslut mellan benen på Matthew Pennington, förbi en statisk Joel Robles och in till den bortre stolpen. Det blev plötsligt väldigt tomt ute till vänster i Evertons försvar, som i Colemans frånvaro i dag är en trebackslinje, och Mané fick god hjälp av Coutinho löpning centralt in mot mål.



Coutinho hittar samma lucka i vänsterförsvaret som Mané och får möjlighet att driva fram med boll och avlossa sitt favoritavslut som är en skruvad boll med högern mot bortre krysset. Robles parerar först skottet och Jagielka nickar undan på mållinjen.



Everton vinner en höra efter 21 minuter och när Jagielka nickar högt över är det närmaste en målchans bortalaget har skapat i matchen.



Taylor har släppt var sin tackling, men när Davies dundrar in på Mané i minut 26 är det dags för matchens första varning och den är solklar.



Mål: Det krävdes en hörna för att Everton skulle skapa sin första målchans och på den andra hörnan blir det mål. Jagielka vinner höjdduellen i första klungan och skarvar bollen vidare mot mål där Williams trycker sig framför Lovren. Spelarna krokar ihop och faller snarar än att någon av dem får träff på bollen som dock blir liggande fyra meter från mål och först att reagera är Pennington som enkelt stöter in 1-1.



Mål: Coutinho återger Liverpool ledningen bara tre minuter efter målet med vad som nästan är en kopia av chansen i den 19:e minuten. Brasilianaren transporterar in bollen i straffområdet från vänster, lägger bollen till rätta med högerfoten och smeker upp den i bortre krysset utom räckhåll för Robles. Bättre koncentration bakåt nu, tack!



Kamerorna fångar hur Ashley Williams trampar en liggande Can i ryggen och inte såg det ut som att Evertonspelare var tvungen att göra det som en följd av hög fart eller liknande.



Barkley sätter foten rakt över Lovrens fotled som viker sig i träffögonblicket och precis som i början av matchen i tacklingen på Can har Barkley släppt bollen och går på spelare. Det är i mina ögon närmare rött än gult, vilket i det här fallet inte hade spelat någon roll om Taylor hade gjort som han borde, nämligen att ha halat upp det gula kortet till Barkley i den sjätte minuten.



Sammanfattning



Även om 1-0-målet kom väldigt enkelt ut och inte var resultatet av en intensiv Liverpoolpress i matchupptakten var det helt i linje med hur den första fjärdedelen av matchen kom att se ut. Liverpool hade bättre kontroll på sitt spel och fler spelare som löpte i rätt position offensivt. Everton lyckades egentligen bara spela sig fram till ett anfall när de hade bollen under kontroll i Liverpools straffområde. Därför framstår baklängesmålet som så smärtsamt onödigt och som ett resultat av bristande koncentration mer än något annat. Ett lag som skapar så oerhört lite som Everton ska inte tillåtas gå in i halvtid med ett mål på sitt konto.



Liverpool har en ny bra period efter målet medan slutet av halvleken mest präglas av Barkleys fula tackling, lite upprörda känslor efter det och en form av bevakningsfotboll in till halvtidsvilan. Det är nu det andra derbyt där Barkleys fula spel går ostraffat från domarna och det lämnar en rätt sur eftersmak i paus. Tre så farliga tacklingar utan att gå på boll på tre halvlekar är en rätt tydlig trend.



Lägg till Williams stämpling på Can och Davies överdrivna tackling på Mané och Evertons frustration över att inte få till sitt eget spel har spillt över på ett otrevligt sätt.



Andra halvlek



Lucas drar på sig en frispark halvvägs mot mittlinjen på högerkanten sett med Liverpoolögon sett. Bollen seglar över fältet bort mot Williams och Holgate som hamnar skrämmande obevakade. Williams avslutar ensam med Mignolet, men det är inte mycket mer än styrfart på bollen och Liverpoolmålvakten limmar den enkelt.



Mané vrider knäet och foten under sin egen kropp efter en duell med Baines och hjärtat far upp i halsgropen på alla Liverpoolfans. Senegalesen har legat bakom 18 mål för Liverpool den här säsongen och med Henderson, Lallana och Sturrige borta har vi inte råd med fler skador. Mané kan gå för egen maskin, men kan inte spela vidare utan ersätts av Origi i den 57:e minuten.



Mål: Evertons trebackslinje lämnar återigen stora hål när Coutinhos korta passning i sidled strax utanför straffområdet snurrar bort en försvarare och lämnar Origi med bara Robles mellan sig och nätmaskorna. Den belgiske forwarden dundrar in bollen högt med kraft och så som andra halvlek gestaltat sig kändes det väldigt skönt att få ett tvåmålsförsprång. Origi hade bara varit på planen i tre minuter och det här var hans första mål sedan den 14 december.



Williams tappar bollen för långtifrån sig och i ett försök att rädda det hela tacklar han i stället Can rakt över knäet. Mittfältaren blir liggande länge, men är efter tillsyn okej att fortsätta.



Koeman tar av Pennington och Davies, och sätter in Barry och Valencia i minut 67.



Can har foten högt i ett försök att ta bollen och varnas.



Ett skott av Holgate ändrar riktning på en Liverpoolspelare och Mignolet står för en vaken insats när han hinner slänga upp handen och få iväg bollen så långt att Liverpool hinner gruppera om innan Baines inlägg från vänster slås in och Holgates nick går ut över kortlinjen.



En hands på Milner ger Everton chansen att flytta upp mycket folk i straffomådet. Frisparken får dåligt lyft och Lovren nickar distinkt undan.



Coutinho kliver av till rungande applåder i den 74:e minuten och in kommer Alexander-Arnold.



Lucas dräller med boll på offensiv planhalva och Everton kan kontra på högersidan där Lukaku får tag i bollen. Lovren står för en mycket viktig brytning som siste man.



Can löper sig fri med boll högt upp på högerkanten och spelar in till Alexander-Arnold som avslutar på ett tillslag. Bollen ser ut att segla utanför den borte stolpen, men Robles tar inga chanser och parerar undan.



Mirallas ersätter Calvert-Lewin i minut 82 i vad som är Koemans sista byte i matchen.



Wijnaldum avslutar rakt på Robles från 18 meter efter en sekvens där Liverpools självförtroende och lugn i matchen syns på ett helt annat sätt än när det stod 2-1 i början av halvleken.



Mirallas åker slalom utanför Liverpool straffområde, men pressas sedan ut åt höger av mittförsvaret och tvingas ta ett svårt avslut som seglar högt över.



En Evertonspelare får omplåstring i eget straffområde och i samband med det passar Klopp på att ta av Firmino och sätta in Klavan som extra förstärkning i backlinjen. Fjärdedomaren visar samtidigt fyra minuters stopptid.



Nyinbytte Klavan blockerar ett inspel och täcker ut en tänkt framspelning över kortlinjen. Det är det sista som händer i matchen.



Sammanfattning



En fast situation av Everton som Liverpool går bort sig på inleder andra halvlek och det är ett mer aggressivt lag med större självförtroende som kliver ut i blå tröjor efter paus. Liverpool lyckas inte återuppta spelet från första halvlek och sedan kommer skadan på Mané som både stannar upp matchen och berövar Liverpool en av de individuellt farligaste offensiva pjäserna.

Det är därför inte helt väntat och i linje med matchbilden när Origi ges en jätteyta och kan kruta in 3-1. Det målet svänger märkbart tillbaka övertaget till Liverpool som kan behandla och flytta runt bollen med större lugn, inte förhasta sig och växer några centimeter. Everton å sin sida ser inte ut att riktigt tro på att de ska få med sig någon poäng och undantaget en halvchans här och där, med Holgates avslut som ändrar riktning i minut 69 som det farligaste, är de inte nära att ens reducera sista halvtimmen.



Ronald Koemans val att mönstra en trebackslinje i Séamus Colemans frånvaro föll sannerligen inte väl ut och de ytor som bjöds på i Evertons försvarslinje är vi inte vana att se.



Liverpool förlänger sviten till sjutton raka hemmaderbyt utan nederlag och med bara en förlust på de tjugoen senaste oavsett arena. Laget kniper också tre viktiga poäng direkt efter landslagsuppehåll och utan två ordinarie på mittfältet - ett styrkebesked och en skön sits för att nu kunna titta på medan de övriga lagen i toppen förhoppningsvis tappar några poäng.



Minuset i dag är att Evertonspelarna tillåts spela så fult utan att Taylor stävjar och bestraffar det i större utsträckning samt såklart Manés skada, som var följden av ett olyckligt fall och ingen annat ska sägas. Nu kan vi bara hålla tummarna för att senegalesen i första hand togs av som en försiktighetsåtgärd och inte skadade led- eller korsband.



Spelarkritik



Simon Mignolet var chanslös på 1-1-målet och har i övrigt mycket lite att göra. Undanpareringen på Holgates skott som ändrar riktigning kan dock ha stoppat en reducering och skapat ny nerv i matchen.



Det var ännu ett derby där Premier Leagues skytteligaledare knappt utgjorde ett hot och med tanke på att han var spelare ett, två och tre att hålla reda på i Evertons offensiv är det ett mycket gott betyg till Joël Matip och Dejan Lovren. Särskilt Lovren var mycket bra i dag och hans brytning vid Lukakus fötter en av matchens prestationer.



James Milner lät gästerna sällan få utrymme på sin kant, men hade svårt att ta sig fram och ge rejält understöd i offensiven. Nathaniel Clyne släppte iväg Leighton Baines vid några tillfällen och var undantaget ett tidigt misslyckat inlägg inte särskilt involverad framåt.



Emre Can togs hårt av alla möjliga spelare, men lät sig inte stoppas utan bet ihop och krigade på bra med många löpmeter tillsammans med Giorginio Wijnaldum som lyser av självförtroende i sina insatser numera. Särskilt i andra halvlek växlade Wijnaldum upp och det bjöds på så väl försök till klackar som distansavslut. Viktigt att dessa båda spelare presterar på topp om Henderson och Lallana blir borta länge.



Det här var den blott sjunde matchen Lucas Leiva startade för säsongen och en av mycket få han har spelat på mittfältet. Det ska vi ha med oss i bedömningen och att kastas in i ett derbyt trots att mittfältaren har väldigt lång erfarenhet är inte det enklast. Sett till det sköter han sig väl, men det är Lucas som drar på sig frisparken som skapar läget för Williams direkt i andra halvlek och det är Lucas som tappar boll i farligt läge som så när ger Lukaku fritt fram mot mål. Den typen av enstaka misstar har tyvärr präglat Lucas spel på senare år och drar ner betyget.



Sadio Mané sniffade upp en målchans redan efter åtta minuter och hans precisa avslut gav Liverpool just den start du vill ha i ett derby och att statistiken på Anfield hänger ännu tyngre kring halsen på Evertonspelarna. Tyvärr tog matchen slut redan tio minuter efter halvtid.



Robert Firmino spelade fram till 2-1-målet, men utmärkte sig annars inte så mycket framför motståndarmålet utan snarare med några delikatesser och mycket löpningar. Något anonym i första halvlek, men klart bättre efter paus.



I dag klev Philippe Coutinho upp två pinnhål på prestationsskala i närvaro, kvalitet och individuell betydelse för matchen. Med ett mål och två framspelningar är han svår att passera som matchens lirare. Nu hoppas vi att det här bara är början på en ljus vår för brasilianaren.



Det tog bara tre minuter innan Divock Origi påminde oss om sin målförmåga och det var helt rätt tillfälle och match att skaffa sig självförtroende och Liverpool 3 poäng. Agerande nästan väl kaxigt och egoistiskt i några situationer, men det kan han vara värd i slutet av ett derby när laget leder med två mål, och han hjälpte även till forwardspress som första linje i försvarsarbetet.



Trent Alexander-Arnold visade under sina tjugo minuter prov på snabbhet och att kvickt uppfatta situationer som kunde leda till en målchans.



Bäste Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: Philippe Coutinho

0 KOMMENTARER 272 VISNINGAR 0 KOMMENTARER272 VISNINGAR MATTIAS HERNER

2017-04-01 16:56:01

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-04-01 16:56:01

Liverpool

2017-04-01 11:48:40

Liverpool

2017-04-01 11:00:00

Liverpool

2017-03-31 14:00:00

Liverpool

2017-03-30 23:56:32

Liverpool

2017-03-30 13:07:53

Liverpool

2017-03-29 21:46:39

Liverpool

2017-03-29 11:25:58

Liverpool

2017-03-29 10:16:33

Liverpool

2017-03-28 23:14:18

ANNONS:

Liverpools dominans i Merseysidederbyna fortsätter efter att laget i dag vann på Anfield med 3-1 och spelade sin sjuttonde raka hemmamatch mot Everton utan nederlag. Undantaget ett fåtal fasta situationer skapade bortalaget ingenting, bortsett från flera fula tacklingar, och Liverpools seger var inte oförtjänt. Ett smolk i glädjebägaren var dock att Sadio Mané tvingades avbryta matchen med vad som såg ut som en knäskada.Jürgen Klopp försöker inte på något sätt att dölja att den här matchen är speciell och att det finns mer energi runt den än en vanlig match. Everton befinner ju sig dock i precis samma sits.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Liverpool går in till det 228:e Merseysidederbyt med bara ett nederlag på de tjugo senaste mötena med Everton som dock har stark form och till skillnad från Liverpool har en historia av att prestera väl efter landslagsuppehåll. Båda lagen drabbades av tunga skadeavbräck under kvalspelet och för Everton är det sista realistiska chansen att blanda sig i toppfyrastriden.Jordan Henderson skulle eventuellt komma att bli spelklar till lördagens Merseysidederby, men idag stod det klart att kaptenen missar matchen mot Everton.Simon Mignolet har ett fint facit mot lokalkonkurrenterna och längtar efter få ta del av stämningen som brukar råda under matcherna.Georginio Wijnaldum har imponerats av kvaliteten och attityd hos spelarna i akademin som fått chansen att träna på Melwood under säsongen.Philippe Coutinho inledde målskyttet när Brasilien besegrade Paraguay i det sydamerikanska VM-kvalet.Återigen grinar ett landslagsuppehåll Liverpool rakt i ansiktet när Adam Lallana - en av säsongens bästa Liverpoolspelare - nu blir borta i vad som väntas vara en månad.Everton har inte vunnit på Anfield sedan 1999 och det är en svit som Robbie Fowler gärna ser blir förlängd på lördag.