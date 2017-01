Liverpool FC - Southampton 0-1 (0-0)

Liverpools något hackiga 2017 fortsätter och en sen kontring från bortalaget gör att Southampton vinner även det andra mötet med uddamålet.

Matchfakta

Matchrapport

Southampton: Long (90)Arena: AnfieldDet är returdags i semifinalen i Ligacupen och som bekant så har Liverpool ett underläge i form av 0-1 från första matchen att vända ikväll. Formen har varit lite vikande sedan vinsten mot Manchester City på nyårsafton och det är ingen vild gissning att Klopp inte bara vill ha med sig ett fint resultat ifrån den här matchen utan även ett spel som visar att laget är redo inför matchen mot serieledande Chelsea på tisdag.Klopp gör några ändringar inför kvällens match och startelvan ser ut som följande:Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Milner, Henderson, Can, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge.Bänken utgörs av de här spelarna denna kväll:Mignolet, Moreno, Lucas, Origi, Klavan, Woodburn, WijnaldumVärt att notera är att Matip är tillbaka på planen och att även Karius får chansen igen efter det att Mignolet har tagit över förstaspaden de senaste matcherna. Även Sturridge får chansen från start i en offensiv startelva där Lallana spelar på mittfältet.Bortalaget har med sig en ledning in i mötet och om det är därför som de inleder minst sagt defensivt låter jag vara osagt men Liverpool får många meter att rulla fotbollen på inledningsvis. Efter drygt tio minuter jämnar det ut sig något och när vi har kvarten spelad så har både Liverpool och Southampton varit uppe och nosat i offensivt straffområde. Dock utan att någon av målvakterna har behövt göra skäl för lönen ännu denna kväll.Halvtimman spelad och det här en bra fotbollsmatch med hög intensitet. Hemmalaget har dragit åt tumskruvarna något och närmar sig bortalagets straffområde gång på gång. Farligheterna har dock stannat vid inlägg och hittills så det inte varit någon röd spelare framme på något av inspelen. I vanlig ordning när Liverpool ångar på så dyker det upp tillfällen att kontra på och den här matchen är inget undantag. Southampton har haft några halvchanser och även om det har varit nära så har inget avslut riktigt på allvar nått fram till Karius.Intensiteten ökar ytterligare fram mot halvtidsvilan men utan att de riktigt farliga målchanserna vaskas fram från hemmalaget. Det är tydligt att det är Liverpool som behöver ett mål i den här matchen men det är Southampton som är närmast nätkänning, Karius kommer dock ut fint på ett avslut från nära håll och lyckas med tur och skicklighet att nypa bollen.Southampton inleder väldigt försiktigt och det är förmodligen överenskommet att det inte skall släppas in några mål den första kvarten. Liverpool gör inte så mycket med det inledande bollinnehavet och efter hand så tar sig bortalaget in i matchen.Det är dock fortsatt Liverpool som pressar på samtidigt som det är Southampton som är spetsigare när de väl anfaller, en fin parad från Karius ser till att det är mållöst i paus.Kvarten spelad av den andra halvleken och nu har Liverpool tagit upp det ett hack till. Skillnaden är att hemmalaget nu har mer spets i anfallen. De två hetaste målchanserna har varit ett skott från distans där Forster i Southamptons mål har svårt med studsen och bollen är så när på att ta sig över mållinjen. Forster lyckas slänga sig bakåt och tippa ut den med några centimeters marginal. Nästa läge hamnar hos Sturridge som med en halv cykelspark från fyra meter lyckas trycka bollen en bra bit över ribban.Dryga timman spelad av den här matchen och Liverpool försöker på ett metodiskt sätt att mala på och få fram den där målchansen som spräcker nollan. Coutinho är närmast när han böjer ett skott strax utanför den bortre stolpen där Forster inte gör mer än att försöka stirra bollen utanför stolpen. Desperationen har inte börjat visa sig hos hemmalaget men det där målet måste in förr eller senare om det inte skall bli respass här i semifinalen.Liverpool har tryckt på för glatta livet under matchens slutskede för att hitta det där målet som innebär en förlängning och den andra halvleken har inneburit en mindre belägring av Southamptons straffområde. Strax efter det att klockan har passerat nittio minuter så tar sig Origi in i straffområdet. Han är först på bollen och backen kommer därefter. Det är långt ifrån någon solklar straff och domaren tar den gyllene medelvägen och blåser hörna. Hörnan blir till en kontring där Shane Long till slut dunkar in bollen bakom Karius och därmed sätter spiken i det här dubbelmötet.Liverpool hittar inte ur formsvackan och den här matchen påminner i långa stunder om det som vi har sett under 2017. Ett massivt bollinnehav kombinerat med ett något trubbigare spel i den sista tredjedelen vilket gör att de där riktigt vassa målchanserna allt som oftast uteblir.Samtidigt så befinner sig Liverpool allt som oftast väldigt högt upp i planen så när motståndarna väl bryter så finns det mycket gräs att springa på och så även den här matchen. Trots att det är Liverpool som har det mesta av bollen i första halvlek så är det Southampton som är närmast att näta på en kontring.I andra halvlek så flyttar Liverpool upp succesivt desto längre halvleken pågår och de offensiva bytena avlöser varandra. Närmast är Sturridge som får en fin chans från ungefär fyra meter men än en gång så är krutet tyvärr inte riktigt torrt och hade vi spelat med något äggliknande läderstycke på andra sidan atlanten så hade den sparken genererat ett så kallat field goal.Det hela slutar med en fullfartskontring från bortalaget där ett distinkt avslut från Shane Long definitivt avgör det här dubbelmötet.gör en bra match och är pigg och aktiv när lägena uppstår, han har dock inte mycket att göra långa stunder men håller Liverpool kvar i matchen med en fin fotparad i första halvlek. Är nära att hålla nollan men även det spricker i slutminuterna.gör en stabil insats och det är gott gry i grabben. Lugnet och självförtroendet finns där även om det finns tillfällen att bidra än mer offensivt i en sådan här match.ochhar lite oreda i sitt försvar under några kontringar men utöver det så nickar de distinkt undan de längre bollar som singlar ner mot backlinjen.agerar i vanlig ordning spårvagn längs sin kant och han har några inlägg, vi ser honom dock inte lika långt in i straffområdet som han vanligtvis tar sig.Mittfältet medochhar ett fint bolltempo och hög intensitet matchen igenom och de bidrar samtliga till att bortalaget ständigt får jobba med förflyttningarna och täcka ytor.Längre fram går det inte riktigt lika smidigt och firmaochhar svårt att hitta luckorna i ett kompakt och lågt sittande försvar.Liverpools bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: