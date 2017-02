Liverpool lämnar Melwood, flyttar hela verksamheten till Kirkby

Att slå ihop basen för ungdomsfotbollen tillsammans med seniorfotbollen har alltid ingått i managerns vision.

har alltid sett en sammanslagning av de två baserna som en nyckel i hans långiktiga vision för Liverpool.Det faktum att Liverpool nu presenterar en massiv satsning för runt 50 miljoner pund betyder att Kirkby kommer att bli en anläggning i världsklasI juli 2016 skrev Klopp på ett nytt kontrakt på sex år, Klopp var väldigt tydlig då att fotbollsbiten i klubben behövde utvecklas och ta ett kliv in i framtiden."Vi funderar på akademin och vad vi kan göra för att slå ihop senior och ungdomsfotbollen. Det handlar om en framtid som är längre än mitt kontrakt.""Det är viktigt att vi gör saker rätt så att den här underbara klubben kan vara framgångsrik både på kort och lång sikt. Vi har ett stort ansvar."Liverpool kommer att lämna ikoniska Melwood med ett tungt hjärta men Klopp är mer intresserad av framtiden än vad som har varit. Managern tror stenhårt på att det finns stora fördelar med att ha alla på en plats. Det är nära en mil mellan Melwood och Kirkby och det har varit en grund för en del frustration för Klopp sedan han tog över för 16 månader sedan.Klopp sätter stor vikt vid relationen till akademichefen Alex Inglethorpe och den så uppskattade tränaren Pep Lijnders som är en nyckelperson i länken mellan de två baserna.Liverpool vill föra a-laget närmre de 170 ungdomsspelarna och erkände i oktober att han inte hade sett en match med U18 liver på Kirkby sedan han tog över 12 månader tidigare."Förra säsongen hade vi absolut ingen tid, det är en stor anledning till att vi vill föra samman alla spelarna här. Det skulle bli mycket enklare och vi hade inte behövt åka till två olika platser."Klopp vet också vilken inspiration det skulle vara för de yngre spelarna att se spelare som Coutinho och Firmino jobba sida vid sida.Tysken har också känt att det är trångbott på Melwood med små och relativt gamla inomhusfaciliteter. Det är också kort om mötesrum och kontor.Det finns ett par funderingar kring förhållande på Kirkby dit alla så småningom ska flytta angående vind och andra väderförhållande. Liverpool tror sig dock ha löst problemet efter att ha fått hjälp av experter som håller på med bland annat trädplantering för att komma undan svårigheter med väder och vind.Ytterliggare något positivt med att flytta till Kirkby är att det inte är lika lätt för utomstående att se in. Fans och andra har tidigare kunnat använda soptunnor, bilar eller stegar för att ta sig över murarna på Melwood för att se Liverpool träna.Att lämna Melwood är ett stort steg för Liverpool med tanke på att det har varit a-lagets hem sedan 50-talet. Det var Bill Shankly som förvandlade platsen under 60-talet och Gerard Houllier som tog träningsanläggningen in i framtiden under en ombyggnad 2001.Tre år tidigare öppnade akademin på Kirkby efter ett beslut att ungdomsfotbollen skulle baseras på en annan plats.Den tidigare managern Brendan Rodgers vad också glad över idéen att blanda fotbollen på från Melwood och Kirkby och Liverpools tidigare VD Ian Ayre sa redan under 2013 att man undersökte möjligheterna."Bredan har sagt att han önskar se mer av akademin än han gör för nuvaranade men att det varken är optimalt eller riktigt möjligt så som logistiken ser ut just nu.""Detta är något vi har tittat på förr men för varje sånt här beslut som ska fattas så handlar det om att hitta rätt ekonomisk modell. Men visst finns det ett stort värde i att ha alla tillsammans.De nuvarande ägarna Fenway Sports Group backar Klopps vision och det håller nu på att bli verklighet. Om allt går som det ska så kommer Jürgen Klopp hålla träningar i splitternya världsklass förhållande i juli 2019.