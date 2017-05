2017-05-21 16:00

Liverpool - Middlesbrough

3-0



Liverpool-MIddlesborugh 3-0 (1-0)

Liverpool klarade av det. Efter 45 riktigt risiga minuter så gjorde Gigi Wijnaldum sitt viktigaste mål den här säsongen. Andra halvlek var autopilot från Liverpool som på ett stiligt sett seglade igenom sista 45. Ett fantastiskt sätt att avsluta säsongen. Vi ska till Champions League.

Matchfakta



Mål:

Liverpool: Wijnaldum (45+1'), Coutinho (51'), Lallana (56')

Middlesbrough:



Varningar:

Liverpool:

Middlesbrough: Gestede (56')



Arena: Anfield



Domare: Martin Atkinson



Matchrapport

Jürgen Klopp gör en förändringi statrelvan jämfört med matchen senast mot West Ham. Med Roberto Firmino tillbaka från skadelistan tar han platsen längst fram istället för Divock Origi som förpassas till bänken. Daniel Sturridge får fortsatt förtroende.



Simon Mignolet i mål och en fyrbackslinje framför honom med beprövade kort. Nathaniel Clyne och James Milner på kanterna och Joel Matip och Dejan Lovren centralt.



På mittfältet startar Emre Can i den mer defensiva rollen, framför honom finner vi Philippe Coutinho och Georginio Wijnaldum.



Den offensiva spetsen består av Adam Lallana centralt och lite droppande bakom Daniel Sturridge och Roberto Firmino.



Liverpools avbytarbänk: Loris Karius, Alberto Moreno, Ragnar Klavan, Lucas Leiva, Trent Alexander-Arnold, Marko Grujic och Divock Origi





Första halvlek

Vi känner igen upptakten från tidigare matcher, Liverpool lägge i högsta växel från start och dominerar både bollinnehav och initiativ framåt mot MIddlesbroughs straffområde. Nathaniel Clyne får också en riktigt bra möjlighet långt in i offensivt straffområde där han tyvärr skjuter hårt utanför.



Liverpool vill spela spela bollen snabbt framåt och uppåt på motståndarnas planhalva vilket resulterar i att man tappar bollen relativt enkelt ett par gånger och publiken suckar högljutt. Tålamod efterlyses.



I princip första gången MIddlesbrough skapar något på offensiv planhalva är det genom ett hyperfarligt frisparksläge. Stewart Downing skjuter i muren. Andas ut.



Liverpool skjuter in sin och får dubbelmöjlighet genom Firmino och Wijnaldum, en stund senare trycker Emre Can ett hårt skott tätt utanför stolpen.



Liverpool lyckas med nöd och näppe undvika vad som ser ut att vara en självklar straff för Middlesbrough. Bortalaget protesterar högljutt.



En halvtimme har gått och Liverpool spelar mot ett handbollsförsvar, det var väntat att det inte skulle bli en lätt match.



Så fort Liverpool växlar upp i tempo så skapar man bra möjligheter, det hittills bästa läget avslutas av Daniel Sturridge som skjuter tätt utanför.



Ju längre matchet går desto sämre ser det ut för Liverpool, man har tappat både i initiativ och energi. Inspiration tack!



MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! Efter att ha underpresterat i stort sett hela första halvlek så gör Gigi Wijnaldum mål, han som gjort så många viktiga mål detta året kan precis ha gjort det viktigaste.



Sammanfattning

Är det egentligen någon som bryr sig att första halvlek inte varit bra när den avslutas perfekt? Ja kanske, Middlesbrough sticker trots allt upp en del gånger och kommer absolut att ha någon möjlighet i andra också på omställningar och fasta situationer men det målet som Wijnaldum gör kan visa sig vara otroligt viktigt. Dejan Lovren skulle kunna ha stängt den här matchen helt för Liverpools del om Martin Atkinson blåst straff och gett kroaten ett rött kort. En svag första halvlek som förlänger tendensen från den senaste månaden.



Andra halvlek

Andra halvleken är igång och elvan är oförändrad. Detta är dock inte över än, Liverpool kommer någon gång under andra halvlke behöva försvara en fast situation på defensiv planhalva.



MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! Direkt i upptakten på andra halvlek får Liverpool ett frisparksläge som Philippe Coutinho ganska enkelt förvaltar och trycker in lågt ner till vänster.



MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL! Liverpool flyger fram i andra halvlek och Adam Lallana gör sin första poäng under 2017!



Ännu en omställning och Coutinho tvingar Brad Guzan till en svettig räddning. Liverpool bara kör nu.



Liverpool spelar fin fotboll vilket resluterar i att Wijnaldum kommer nära sitt andra för dagen. Tjugo minuter kvar och Liverpool är totalt överlägsna i andra halvlek.



Sturridge vill så gärna göra mål i vad som spekuleras bli hans sista match för Liverpool, han kommer nära han skruvar ett hårt skott tätt utanför stolpen. 18 minuter kvar.



I minut 80 gör Liverpool sitt första byte, ut går Roberto Firmino och in kommer Lucas Leiva.



I matchminut 82 gör Liverpool sitt andra byte när Divock Origi kommer in istället för Daniel Sturridge.



Liverpool går just nu på autopilot och ser till att spela av den här matchen som kommer att ta Liverpool till ett Champions League-kval.



Hemmalaget gör också sitt sista byte när James Milner går av till förmån för Alberto Moreno som har fått nöta bänk den här säsongen.



Anfieldpubliken vill så gärna se Lucas Leiva göra mål och ropar SHOOOOOOT varje gång brassen får bollen oavsett vart han finns på banan. Klass.



Sammanfattning

Efter att Liverpool gjort 1-0 är det inget snack som saken, andra halvlek blir en föreställning av Klopps filosofi, full fart framåt och lite lurigt bakåt. Sista 25 minuterna är ett Liverpool på autopilot och allt känns tryggt.





Spelarkritik

Simon MIgnolet står för en bra insats längst bak idag och han har presterat på en hög nivå sedan han tog handskarna från Loris Karius



Nathaniel Clyne, James Milner och Joel Matip står för bra och trygga insatser idag. Dejan Lovren kunde kostat Liverpool en plats i nästa års Champions League om Martin Atkinson blåst straff, en ojämn mittback som kan bli kostsam även framöver.



Framför backlinjen så kämpar mittfältet med att hitta öppningar i första halvlek. Gigi Wijnaldum som underpresterar gör dock sitt viktigaste mål för säsongen och i andra halvlek är han riktigt fin när han får plats med boll och kombinerar det med väldigt hårt arbete. Emre Can är också en spelare som är bättre i andra halvlek när han får mer plats att löpa på, en spelare som växt efterhand som säsongen spelats. Philippe Coutinho startar lite längre bak än vad vi sett honom i början på säsongen och gör det helt okej, mot ett lågt stående försvar kommer han ändå längre upp i banan. Han gör ett fint frisparksmål och avslutar den här säsongen som en av de vassaste i truppen.

Adam Lallana har sett sin säsongen slitas lite i stycken av skador men visar under delar av året att han är enormt viktig, en spelare som ser till att Liverpool sitter ihop i de olika lagdelarna.



Framåt så visar Daniel Sturridge att han besitter fina kvaliteter, det spekuleras mycket i att han kommer att lämna, mycket på grund av alla de skador han haft. Hur hade det sett ut om han varit skadefri? Roberto Firmino är osynlig under stora delar idag, samarbetet med Sturridge fungerar inte riktigt och vem han ska kampera ihop med nästa säsong återstår att se.





Bäste Liverpoolspelaren enligt liverpoolsweden.se: Gigi Wijnaldum

Liverpool-Middlesbrough 22. S Mignolet

2. N Clyne

32. J Matip

6. D Lovren

7. J Milner

23. E Can

5. G Wijnaldum

20. A Lallana

10. P Coutinho

15. D Sturridge

11. R Firmino



Avbytare

Trent Alexander-Arnold

16. M Grujic

1. L Karius

17. R Klavan

21. L Leiva

18. A Moreno

27. D Origi

12. B Guzan

2. F da Silva

25. C Chambers

6. B Gibson

3. G Friend

8. A Clayton

Patrick Bamford

7. G Leadbitter

34. A Forshaw

19. S Downing

Rudolphe Gestede



Avbytare

4. D Ayala

14. M De Roon

5. B Espinosa

11. V Fischer

1. D Konstantopoulos

10. Á Negredo

18. C Stuani



2017-05-21 18:13:00

