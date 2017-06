Liverpool och Salah överens

Mohamed Salah ska vara överens med Liverpool FC om ett avtal som ökar hans lön från 40 000 till 90 000 pund i veckan. Än så länge har dock klubbarna inte mötts kring övergångssumman.

Enligt The Times har Mohamed Salah och Liverpool FC kommit överens om de personliga villkoren som bland andra innefattar en lön på 90 000 pund i veckan för Romaspelaren.



Salah önskar en flytt till Anfield och ska ha en muntlig överenskommelse med Liverpool om att byta klubb under sommaren. Yttermittfältarens agent, Ramy Abbas, flög till England i början av veckan för att träffa representanter för Liverpool och befinner sig just nu i Cardiff i samband med Champions Leaguefinalen mellan Juventus och Real Madrid.



Liverpool har fått ett bud på 28 miljoner pund förkastat av Salah och Roma rapporteras kräva 35 miljoner för att släppa den tidigare Basel- och Chelseaspelaren som har en stark säsong bakom sig i Serie A.

MATTIAS HERNER

2017-06-03 14:19:53

2017-06-03 14:19:53

2017-06-03 01:13:20

2017-06-02 00:26:55

2017-06-01 00:17:12

2017-05-31 10:44:00

2017-05-30 20:40:28

2017-05-30 14:14:25

2017-05-30 11:02:00

2017-05-29 21:28:09

2017-05-28 11:11:01

