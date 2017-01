Liverpool - Plymouth 0-0 (0-0)

En kul Liverpool elva som är den yngsta i historien där vi får hoppas att de spelare som tar sina första (nåja) stapplande steg på Anfields matta tar med sig helt nödvändiga erfarenheter. Det är väldigt användbara matcher och Klopp är noga med att ingen ska kunna säga att de inte fått chansen eller möjligheten. En tuff match där båda lagen fick vad de förtjänade.

Matchfakta:



Mål

Liverpool:

Plymouth:



Varningar

Liverpool:

PLymouth:



Arena: Anfield



Domare: Paul Tierney



Inför:



Liverpool matchar en startelva som inte liknar något vi sett under senare tid, av helt förklarliga skäl. Den är en elva som är full av potential och ungdomlig entusiasm som Klopp ställer på benen.



Loris Karius startar i målet. Framför sig har han följande backlinje från höger: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Lucas Leiva och Alberto Moreno. På mittfältet spelar Emre Can tillsammans med Ovie Ejaria och Kevin Stewart. Längst fram startar Ben Woodburn, Sheyji Ojo och Divock Origi.



Bänken ser ut som följer: Simon Mignolet, Ragnar Klavan, Nathaniel Clyne, Adam Lallana, Daniel Sturridge, Roberto Firmino, Gigi Wijnaldum



Matchrapport



Första halvlek

Ojo, Ejaria och Alexander-Arnold är pigga i inledningen och skapar ett antal halvchanser men når inte hela vägen fram.



Liverpool äger allt vad bollinnehav heter men skapar inte jättemånga heta målchanser. Plymotuh försvarar sig väl.



Matchens hittills hetaste chans får Ojo men nicken är alldeles för tam efter Emre Cans frispark.



Liverpool får ett mål bortdömt efter att Origi är alldeles för tuff i offensivt straffområde.



Karius har inte haft något att göra efter ca 40 minuter spel och kunde i princip stannat hemma idag. Liverpool med 86% av bollinnehavet.



Sammanfattning

I halvtid har vi fortfarande 0-0, det som är mest glädjande efter första 45 är att se Joe Gomez tilbaka. Gomez som inte spelade en enda fotbollsmatchet under hela 2016 på grund av skada ser oförskämt trygg ut. Joe Gomez är en av aneldningar till att Klopp inte valt att vara superhet på försvarare in då han kan spela både centralt och på en kant i en backlinje. Liverpool i övrigt med ett massivt bollinnehav men alldels för dålig slutprodukt. Hade Plymouth verkligen försökt så hade de nog kunnat skapa en och annan tung målchas med tanke på att Liverpool ställer upp med en fyrbackslinje som aldrig tidigare spelat tillsammans och en målvakt med ganska tunnt med speltid bakom sig. Kevin Stewart klarade av att slå hela 53 passningar i första halvlek, lika många som Plymouth totalt.



Andra halvlek

Liverpool fortsätter på inslagen väg och dominerar bollinnehavet, Plymouth får en frispark på Liverpools planhalva som Karius får gå ut och plocka efter inlägg.



Liverpool byter ut Can mot Daniel Sturridge och inte Origi som har varit helt osynlig idag.



Sturridge skapar direkt oreda på offensiv planhalva och lossar bössan strax utanför.



Plymouth börjar nog se slutet på denna batalj som kan landa som en skalp för deras der, de börjar få energi av just detta faktum.



Det skapas förvånansvärt få riktigt heta lägen från Liveprool i andra halvlek, alldeles för många offensiva spelare som underpresterar. Divock origi och Sheyji Ojo för att nämna två.



Sammanfattning

Det här var en riktigt trist fotbollsmatch. Av förklarliga skäl finns det i princip inga ytor att spela loss bollen på när Plymouth följer sin matchplan till punkt och pricka. En kul Liverpool elva som är den yngsta i historien där vi får hoppas att de spelare som tar sina första (nåja) stapplande steg på Anfields matta tar med sig helt nödvändiga erfarenheter. Det är väldigt användbara matcher och Klopp är noga med att ingen ska kunna säga att de inte fått chansen eller möjligheten. En tuff match där båda lagen fick vad de förtjänade. Plymouth får applåder från publiken när de vandrar av gräsplanen och Liverpool får ge det ett riktigt bra försök i omspelet.



Spelarkritik



Loris Karius kunde stannat i sängen imorse.



Samtliga startspelare i Liverpools backlinje idag gör vad de ska idag. Trent Alexander-Arnold, Lucas Leiva, spelar båda stabilt och tryggt även om de har mer att göra offensivt än defensivt idag. Joe Gomez förtjänar en stor portion styrkekramar efter hans comeback idag. Gomez har inte spelat en match sedan 2015 och gör idag en bra match med tanke på omständigheterna. Alberto Moreno slår både usla frisparkar och hörnor idag vilket är hans bidra offensivt samtidigt som han har väldigt lite att göra defensivt.



Mittfältet får spela extremt mycket fotboll idag utan att egentligen ha någonstans att göra av bollen. Inte heller kan man dra några växlar om det hade varit bra eller dåligt i en Premier League match då vi inte kommer stöta på något liknande där. Emre Can och Kevin Stewart är trygga och lösningsorienterade men där kommer inte Ovie Ejaria till sin rätt idag. En spelare som är riktigt bra med bollen vid fötterna och yta framför sig har det svårt mot ett lag som Plymouth.



Av de spelare som spelar längst fram idag inkluderat de som kommer in från bänken plockar Ben Woodburn ut högst betyg. Divock Origi är helt osynlig medan Shejyi Ojo är lite piggare och gör en bra första halvlek, med lite flyt och skicklighet gör han också mål idag men det ville sig inte i avgörande läge.



Matchens bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: Joe Gomez



0 KOMMENTARER 886 VISNINGAR

2017-01-08 17:15:00

