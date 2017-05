Liverpool – Southampton 0-0 (0-0)

Liverpool skjuter sig själva i foten igen i jakten på Champions League-platser. En trött och avslagen match ser ut att lösa sig när Liverpool, lite turligt, får med sig en straff i mitten av andra halvlek. Milner, som varit hundraprocentig från straffpunkten, väljer fel dag att bryta sin svit. Matchen blir egentligen inte levande förrän Sturridge och Lallana byts in – byten som kommer för sent. Nu är Liverpool kraftigt beroende av att även de andra "topplagen" förstör för sig själva.

Matchfakta



Mål









Varningar

Liverpool: Lovren (89')

Southampton: Ward-Prowse(65'), Soares (65'), Bertrand (90+2')



Arena: Anfield



Domare: Robert Madley



Matchrapport

Klopp ställer upp med det förväntade laget: Mignolet står i mål, framför honom en backlinje av Clyne, Matip, Lovren och Milner. På mittfältet fortsätter Lucas att vikariera för Henderson medan Can och Wijnaldum fortsätter att spela från start – Lallana som gjorde ett piggt inhopp mot



Detta innebär att även Sturridge, som också han såg bra ut när han hoppade in mot Watford, börjar på bänken. Tidigare nämnde Lallana, Karius, Grujic, Klavan, Moreno och Alexander-Arnold finns alltså tillgängliga att byta in. Det är ingen vågad gissning att Lallana får speltid idag, och förhoppningsvis kan Sturridge när han för en gångs skull är frisk, få spela också. Han känns också som en av få spelare i truppen som kan innebära skillnaden mellan inte bara vinst och förlust, utan också mellan en ett-nollseger och en tre-nollseger. Med tanke på hur tajt säsongsavslutningen ser ut att bli kan målskillnad bli väldigt viktigt.



Första halvlek

Lagen delar på bollinnehavet under matchinledningen, utan att något lag har ett tydligt spelövertag. Liverpool kommer närmast med några halvchanser efter smart samspel kring straffområdet, men inget som kan kallas en ordentlig målchans. Strax därpå lyckas Firmino roffa åt sig bollen precis utanför straffområdet och avlossar ett skott som går rakt på täckande Romeu.



Southampton förlitar sig på kontringar som inte leder någon vart, men Liverpool har trots stort bollinnehav svårt att skapa farliga chanser.



Liverpool spelar bollen runt Southamptons straffområde men lyckas inte nå fram till något annat än enstaka långskott. Generellt ser spelet väldigt torftigt ut från båda lagen, men när Southampton ställer upp tio spelare bakom bollen är det svårt att tränga igenom för Liverpool utan att någon gör något speciellt – och det har inte hänt många gånger under matchen.



Sammanfattning

Första halvlek har sett väldigt trött och fantasilös ut. Försvarslinjen gör sitt jobb och har hittills inte släppt igenom någonting från Southampton. Men vi har tidigare sett att Liverpool inte har några problem med att släppa in ett chansmål i slutet av matchen, så det krävs något framåt.



På bänken finns både Sturridge och Lallana som kan förändra matchbilden, och Origi känns som den anfallare som är lättast att plocka ut. Frågan är om Klopp vågar byta ut Lucas och låta Can ta över det centrala mittfältet, eller om han heller byter ut en av Can och Wijnaldum för Lallana? Såväl Moreno som Alexander-Arnold skulle också kunna komma på tal för en av ytterbackspositionerna.



Andra halvlek

Halvleken börjar med att Southampton radar upp några hörnor i rad innan Liverpool återigen etablerar en sorts belägring på offensiv planhalva. En kvart in i andra halvlek har fortfarande inget nämnvärt inträffat och frågan är hur länge Klopp väntar innan han gör ett byte? Puel har redan gjort sitt första byte när Redmond har kommit in för Boufal – ett extra kontringshot för bortalaget.



Liverpool får straff efter att Jack Stephens tagit bollen med armen i straffområdet efter att Lucas siktat ett inlägg mot Origi– han försöker trycka till med axeln men missbedömer bollbanan och får bollen på överarmen. Klantigt, men mycket riktigt ska det vara straff.



Milner, som inte missat en enda straff under säsongen, gör tyvärr det idag. Han skjuter ett något för löst skott mot målvaktens högra hörn och han är tidigt ner och kan styra ut bollen. Ett straffmål hade varit välkommet idag.



Både Ward-Prowse och Cedric Soares fick gult kort i samband med straffen, efter att ha gnällt för mycket. Rimligen skulle även Foster fått gult efter väldigt elaborerat, och uppenbarligen lyckat, psykande mot Milner. I 67:e minuten gör Puel ett till byte, Gabbiadini ut och Long in. Klopp gör detsamma, och Lallana ersätter Lucas samtidigt som Sturridge ersätter Origi. Rimliga byten, men något sena kanske.



Southampton kan just efter bytena rada upp en bunt hörnor igen, men Liverpool hanterar dem väl. Strax därefter drar Milner på sig en frispark mitt på egen planhalva efter en nickduell, men inte heller den kan Southampton göra något av.



Spelet blir något luftigare med Lucas ute ur spelet, och Coutinho får till ett hyfsat skott med vänsterfoten utanför straffområdet efter bra förarbete av Sturridge. Inget mål men ett välkommet skott åtminstone.



Sturridge mycket nära att göra mål efter att han smart löpt in i straffområdet med boll. Tyvärr har han inte tid till mer än en tåfjutt när han väl kommit igenom, och Foster kan lätt rädda. Strax därefter blir Milner snyggt inspelad i straffområdet men får inte till passningen in framför mål, utan bollen styrs ut till hörna. På de senaste tio minuterna har Liverpool fått mer gjort än under hela matchen innan.



Klopps sista, och något oförklarliga byte, är när Grujic får ersätta Wijnaldum med fem minuter kvar av ordinarie tid. Frågan är vad det är tanken att han ska hinna göra.



Mignolet är ute och flaxar vid kanten av straffområdet och riskerar att släppa in ett sent bakåtmål men lyckas klara sig ur knipan – möjligen tar han bollen med händerna utanför straffområdet till och med. Strax därefter får Lovren gult kort efter att ha fått bollen på handen på mittfältet.



Liverpool är mycket nära ett segermål i slutskedet när Milner slår ett högt inlägg mot Grujic som nickar en hård boll rakt ovanför Foster som tyvärr kan rädda ut bollen. Efter den påföljande hörnan får Bertrand gult kort för att ha sparkat bort bollen för Matip.



Sammanfattning

Liverpool fortsätter i allt väsentligt i exakt samma stil i andra halvlek och det är inte förrän Sturridge och Lallana kommer in som det blir lite fart – byten som kommer alldeles för sent. Matchen ser ut att lösa sig när Liverpool, lite turligt, får en straff med sig men Milner gör det otänkbara och missar. Nej, Liverpool såg inte ut som ett lag som ens ville spela



Spelarkritik

Mignolet är i samma goda form som han varit de senaste veckorna men klantar sig lite när han är ute och flaxar i slutet av matchen. Lovren och Matip står båda för goda insatser och Southampton kommer inte riktigt nära ett mål ens. Clyne och Milner gör båda ett bra jobb i defensiven men lämnar något att önska i offensiven. Milner har väl tjänat ihop till en missad straff efter alla straffmål men visst svider det att det är just idag han missar.



Lucas hjälper till att hålla tätt bakåt och slår inlägget som leder till straffen, gör en bra insats och det skulle inte förvåna om han blir kvar efter sommaren. Wijnaldum och Emre Can kämpar på och gör sitt jobb, men idag är en sån dag då man hade önskat ett Emre Can mot Watford-mål av Wijnaldum som inte är på topp idag. Coutinho har inte en av sina bästa dagar men är ändå en av lagets bästa spelare. Firmino å andra sidan är slarvig och kommer, som vanligt inte till sin rätt på högerkanten. Origi fortsätter vara ett frågetecken och ser kantig och slarvig ut.



Liverpool : - Southampton : -Liverpool: Lovren (89')Southampton: Ward-Prowse(65'), Soares (65'), Bertrand (90+2')Arena: AnfieldDomare: Robert MadleyKlopp ställer upp med det förväntade laget: Mignolet står i mål, framför honom en backlinje av Clyne, Matip, Lovren och Milner. På mittfältet fortsätter Lucas att vikariera för Henderson medan Can och Wijnaldum fortsätter att spela från start – Lallana som gjorde ett piggt inhopp mot Watford börjar på bänken. Anfallet består av Coutinho, Origi och Firmino där man får förmoda att Origi spelar centralt.Detta innebär att även Sturridge, som också han såg bra ut när han hoppade in mot Watford, börjar på bänken. Tidigare nämnde Lallana, Karius, Grujic, Klavan, Moreno och Alexander-Arnold finns alltså tillgängliga att byta in. Det är ingen vågad gissning att Lallana får speltid idag, och förhoppningsvis kan Sturridge när han för en gångs skull är frisk, få spela också. Han känns också som en av få spelare i truppen som kan innebära skillnaden mellan inte bara vinst och förlust, utan också mellan en ett-nollseger och en tre-nollseger. Med tanke på hur tajt säsongsavslutningen ser ut att bli kan målskillnad bli väldigt viktigt.Lagen delar på bollinnehavet under matchinledningen, utan att något lag har ett tydligt spelövertag. Liverpool kommer närmast med några halvchanser efter smart samspel kring straffområdet, men inget som kan kallas en ordentlig målchans. Strax därpå lyckas Firmino roffa åt sig bollen precis utanför straffområdet och avlossar ett skott som går rakt på täckande Romeu.Southampton förlitar sig på kontringar som inte leder någon vart, men Liverpool har trots stort bollinnehav svårt att skapa farliga chanser. Emre Can och Lucas hjälps åt att fälla Tadic som lägger sig ner och grinar illa – den efterföljande frisparken kan Liverpool snabbt få ordning på. Klopp är däremot inte nöjd utan menar att Tadic lagt sig billigt.Liverpool spelar bollen runt Southamptons straffområde men lyckas inte nå fram till något annat än enstaka långskott. Generellt ser spelet väldigt torftigt ut från båda lagen, men när Southampton ställer upp tio spelare bakom bollen är det svårt att tränga igenom för Liverpool utan att någon gör något speciellt – och det har inte hänt många gånger under matchen.Första halvlek har sett väldigt trött och fantasilös ut. Försvarslinjen gör sitt jobb och har hittills inte släppt igenom någonting från Southampton. Men vi har tidigare sett att Liverpool inte har några problem med att släppa in ett chansmål i slutet av matchen, så det krävs något framåt.På bänken finns både Sturridge och Lallana som kan förändra matchbilden, och Origi känns som den anfallare som är lättast att plocka ut. Frågan är om Klopp vågar byta ut Lucas och låta Can ta över det centrala mittfältet, eller om han heller byter ut en av Can och Wijnaldum för Lallana? Såväl Moreno som Alexander-Arnold skulle också kunna komma på tal för en av ytterbackspositionerna.Halvleken börjar med att Southampton radar upp några hörnor i rad innan Liverpool återigen etablerar en sorts belägring på offensiv planhalva. En kvart in i andra halvlek har fortfarande inget nämnvärt inträffat och frågan är hur länge Klopp väntar innan han gör ett byte? Puel har redan gjort sitt första byte när Redmond har kommit in för Boufal – ett extra kontringshot för bortalaget.Liverpool får straff efter att Jack Stephens tagit bollen med armen i straffområdet efter att Lucas siktat ett inlägg mot Origi– han försöker trycka till med axeln men missbedömer bollbanan och får bollen på överarmen. Klantigt, men mycket riktigt ska det vara straff.Milner, som inte missat en enda straff under säsongen, gör tyvärr det idag. Han skjuter ett något för löst skott mot målvaktens högra hörn och han är tidigt ner och kan styra ut bollen. Ett straffmål hade varit välkommet idag.Både Ward-Prowse och Cedric Soares fick gult kort i samband med straffen, efter att ha gnällt för mycket. Rimligen skulle även Foster fått gult efter väldigt elaborerat, och uppenbarligen lyckat, psykande mot Milner. I 67:e minuten gör Puel ett till byte, Gabbiadini ut och Long in. Klopp gör detsamma, och Lallana ersätter Lucas samtidigt som Sturridge ersätter Origi. Rimliga byten, men något sena kanske.Southampton kan just efter bytena rada upp en bunt hörnor igen, men Liverpool hanterar dem väl. Strax därefter drar Milner på sig en frispark mitt på egen planhalva efter en nickduell, men inte heller den kan Southampton göra något av.Spelet blir något luftigare med Lucas ute ur spelet, och Coutinho får till ett hyfsat skott med vänsterfoten utanför straffområdet efter bra förarbete av Sturridge. Inget mål men ett välkommet skott åtminstone.Sturridge mycket nära att göra mål efter att han smart löpt in i straffområdet med boll. Tyvärr har han inte tid till mer än en tåfjutt när han väl kommit igenom, och Foster kan lätt rädda. Strax därefter blir Milner snyggt inspelad i straffområdet men får inte till passningen in framför mål, utan bollen styrs ut till hörna. På de senaste tio minuterna har Liverpool fått mer gjort än under hela matchen innan.Klopps sista, och något oförklarliga byte, är när Grujic får ersätta Wijnaldum med fem minuter kvar av ordinarie tid. Frågan är vad det är tanken att han ska hinna göra.Mignolet är ute och flaxar vid kanten av straffområdet och riskerar att släppa in ett sent bakåtmål men lyckas klara sig ur knipan – möjligen tar han bollen med händerna utanför straffområdet till och med. Strax därefter får Lovren gult kort efter att ha fått bollen på handen på mittfältet.Liverpool är mycket nära ett segermål i slutskedet när Milner slår ett högt inlägg mot Grujic som nickar en hård boll rakt ovanför Foster som tyvärr kan rädda ut bollen. Efter den påföljande hörnan får Bertrand gult kort för att ha sparkat bort bollen för Matip.Liverpool fortsätter i allt väsentligt i exakt samma stil i andra halvlek och det är inte förrän Sturridge och Lallana kommer in som det blir lite fart – byten som kommer alldeles för sent. Matchen ser ut att lösa sig när Liverpool, lite turligt, får en straff med sig men Milner gör det otänkbara och missar. Nej, Liverpool såg inte ut som ett lag som ens ville spela Champions League idag och det ser allt mindre sannolikt ut att det kommer hända.Mignolet är i samma goda form som han varit de senaste veckorna men klantar sig lite när han är ute och flaxar i slutet av matchen. Lovren och Matip står båda för goda insatser och Southampton kommer inte riktigt nära ett mål ens. Clyne och Milner gör båda ett bra jobb i defensiven men lämnar något att önska i offensiven. Milner har väl tjänat ihop till en missad straff efter alla straffmål men visst svider det att det är just idag han missar.Lucas hjälper till att hålla tätt bakåt och slår inlägget som leder till straffen, gör en bra insats och det skulle inte förvåna om han blir kvar efter sommaren. Wijnaldum och Emre Can kämpar på och gör sitt jobb, men idag är en sån dag då man hade önskat ett Emre Can mot Watford-mål av Wijnaldum som inte är på topp idag. Coutinho har inte en av sina bästa dagar men är ändå en av lagets bästa spelare. Firmino å andra sidan är slarvig och kommer, som vanligt inte till sin rätt på högerkanten. Origi fortsätter vara ett frågetecken och ser kantig och slarvig ut. Adam Lallana har inte samma tydliga inverkan på matchen idag som mot Watford. Han kommer in i ett skede där matchen öppnar upp sig, men kan ändå inte få till det. Daniel Sturridge gör nog rätt i att undra varför han suttit på bänken nästan hela matchen med tanke på hur mycket han får gjort på så kort tid. Där får man fråga sig hur Klopp tänkt, som väntar så länge med sina byten. Grujic är nära att avgöra med nicken på slutet, men är annars på plan för kort tid för att betygssättas.

0 KOMMENTARER 232 VISNINGAR 0 KOMMENTARER232 VISNINGAR LUCAS BRISCHETTO

2017-05-07 16:28:26

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-05-07 16:28:26

Liverpool

2017-05-07 11:07:00

Liverpool

2017-05-06 14:17:00

Liverpool

2017-05-06 10:51:37

Liverpool

2017-05-05 17:52:29

Liverpool

2017-05-05 15:53:00

Liverpool

2017-05-03 20:40:28

Liverpool

2017-05-02 22:54:21

Liverpool

2017-05-02 08:00:00

Liverpool

2017-05-01 23:55:00

ANNONS:

Liverpool skjuter sig själva i foten igen i jakten på Champions League-platser. En trött och avslagen match ser ut att lösa sig när Liverpool, lite turligt, får med sig en straff i mitten av andra halvlek. Milner, som varit hundraprocentig från straffpunkten, väljer fel dag att bryta sin svit. Matchen blir egentligen inte levande förrän Sturridge och Lallana byts in – byten som kommer för sent. Nu är Liverpool kraftigt beroende av att även de andra "topplagen" förstör för sig själva.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.0-0 borta mot Southampton i ligan i höstas och två gånger 0-1 i Ligacupens semifinaler i januari är facit den här säsongen så Liverpool har en nolla att spräcka och ska dessutom förhindra två raka hemmaförluster för första gången sedan 2012. Jakten på en direktplats till Champions League går vidare.Liverpool FC:s kanske största talang, Trent Alexander-Arnold, berättar att hans dröm – att få spela för LFC, redan har gått i uppfyllelse. Men än är vägen lång.Daniel Sturridge genomgår fortfarande viss specialträning efter sitt skadeuppehåll, men mot Watford gjorde han äntligen comeback och var nära att näta efter att bytts in. Det är just i rollen som inhoppare som Jürgen Klopp ser Sturridge under säsongsavslutningen.Jürgen Klopp säker på att mittfältarens framtid finns på Anfield.Lucas Lleiva är nöjd med hur laget har spelat i de senaste bortamatcherna och man har nu allt i egna händer efter att andra resultat har gått Liverpools väg i helgen.Philippe Coutinho fick en smäll tidigt i matchen mot Watford under måndagskvällen.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Emre Cans konstspark lyste upp en kväll på Vicarage Road som annars länge inte bjöd på mycket minnesvärt. Jürgen Klopp fokuserade efter matchen på att laget gjorde det som behövdes och att spelarna visade prov på tålamod för att hitta fram till målet.