Liverpool - Tottenham 2-0 (2-0)

Två mål av Sadio Mané inom loppet av 138 sekunder i första halvlek krönte en tempostark, aggressiv och finurlig förstahalvlek av Liverpool. Tottenham hade en chans i form av ett friläge som Simon Mignolet räddade. Andra halvlek jämnar Tottenham ut spelet på mittplan något, men de lyckas aldrig tränga igenom Liverpools defensiv och skapa en enda reduceringsmöjlighet. Hemmalaget kontrollerar matchen och sista fjärdedelen av matchen handlar mest om byten och gula kort.

Matchrapport

Liverpool: Mané (16, 18)Tottenham: ---Liverpool: Henderson (53), Lallana (53), Matip (56), Milner (68)Tottenham: Son (28), Kane (67), Winks (71), Dier (78)Arena: AnfieldPubliksiffra: 53 159Domare: Anthony TaylorDejan Lovren hinner inte bli spelklar till matchen och i stället går Lucas Leiva in som mittback jämte Joël Matip. Nathaniel Clyne och James Milner startar som vanligt på kanterna. Det hade spekulerats i att Loris Karius skulle ges chansen i mål, men när startelvan släpptes stod Simon Mignolet som namn mellan stolparna.En annan spelare som var småskadad i veckan var Adam Lallana, men han finns med från start och Jürgen Klopp behåller därmed sin föredragna uppställning på mittfältet med Jordan Henderson, Giordini Wijnaldum och Lallana. I offensiven bjuds det inte på några överraskningar utan det är Philippe Coutinho, Roberto Firmino och Sadio Mané.På bänken sitter förutom Karius även Trent Alexander-Arnold, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Emre Can, Divock Origi och Daniel Sturridge.Lovande start av Liverpool som trycker tillbaka Tottenham till egen planhalva och vi har redan sett ett antal situationer där hemmalaget har kontroll på bollen och hittar en användbar yta på kanten. Trots närvaro av rödtröjor i straffområdet har den berömda sista passningen inte suttit så här långt, vilket mycket beror på att vi möter ligans defensivt bästa defensiv och även om det uppstår blottor ute på planen står Spursspelarna bra i positionerna kring eget straffområde. Både Mané och Coutinho ser så här långt ut klart vassare än de föregående matcherna.Riktigt bra kontringsmöjlighet efter 13 minuter när Clyne driver fram på högerkanten innan han hittar Firmino inne i straffområdet. Brasilianaren försöker tre gånger om, men det var det här med välpositionerade Tottenhamspelare. De lyckas effektivt täcka alla försök att avsluta eller få loss bollen till en medspelare.Wijnaldum hittar Mané med en djupledspassning som öppnar upp för ett friläge där Mané kan ta emot bollen med enda försvararen i ryggen och sedan vända upp ensam med Hugo Lloris innan han placerar bollen i mål.Tottenham slarvar i högerförsvaret och Mané samt Firmino springer nästan ihop i ivern att få loss bollen och driva mot mål. Det blir Mané som transporterar in bollen i straffområdet och sedan släpper ut till Lallana som löpt in från högerkanten. Lallanas avslut räddas av Lloris liksom Firminos uppföljning, men det blir tredje gången gillt när Mané låter bollen studsar och sedan dunkar in 2-0 i nättaket.Mycket nära hattrick för senegalesen när Liverpool återigen stjäl bollen från en snål Spurspassning och Mané går för hattrick, men han får se sitt avslut gå via insidan på Lloris högerben och i utsidan av stolpen. Liverpool biter sig fast efter hörnan och det hela slutar med att Mané på distans avslutar tungt via händerna på Lloris. Rejäl Liverpoolpress nu.Plötsligt är det Tottenham som får en jättemöjlighet när Son Heung-min hamnar en mot en med Mignolet som kryper ihop och blockerar skottet. Strax efteråt nickar Lucas undan bollen framför mållinjen. En påminnelse om att Liverpool inte får bli överoptimistiska framåt.Son varnas för en hög spark mot Firmino i den 28:e minuten.Manés mottagning av Coutinhos passning ute till höger blir det något för dålig dämpning på och därmed kan Dier förhindra vad som hade varit en ny en-mot-en-situation.Milner sträcker ut benet och sparkar i minut 35 ner Eriksen utanför straffområdet i centralt högerläge. Eriksen bänder bollen över muren och en halvmeter över ribban i en position där Mignolet hade tagit den annars.Bästa förstahalvleken på mycket länge med aggressivitet i försvarsspelet, snabb bolltransport upp över mittplan och fullföljda löpningar i tempo in i motståndarnas straffområde. Alla spelare ser ut att tro på sig själva och laget i dag och Liverpool är närvarande i situationerna på ett annat sätt än vi har sett efter nyår.Det vi har sett tendenser till under första kvarten exploderar sedan under tio minuter när Mané gör 2 mål och kunde ha gjort minst ett till. Liverpool fortsätter under halvleken att kämpa sig till bollar på offensiv planhalva som öppnar för chanser och avslut. Det uppstår en dubbelchans bakåt efter en knapp halvtimme, men sammanlagt är tvåmålsledningen mycket välbefogad.Liverpool har genomgående den här säsongen varit ett annat lag när de haft 1-0 att gå på och i dag blir det 2-0 innan publiken hunnit sätta sig efter firande av det första målet. Ett problem under Klopps ledning har varit att Liverpool sällan haft ett kontrollerat bevakningsläge utan löst varje matchläge genom att ha taktiken "fullt ös framåt" intryckt. Givetvis finns det ingen anledning att börja med uttalat fegspel och riskera att hamna på hälarna på egen planhalva, men i tvåmålsledning hemma är det upp till motståndarna att agera och bevisa något för att det ska bli spännande igen.Enligt Opta har Tottenham inte släppt till så här många (8) avslut på mål sedan de började föra statistik säsongen 2003-04. Två mål på de första tjugo minuterna är lika många som Spurs släppt in på de tidigare tjugofyra matchernas första tjugo. Två siffror som understryker Liverpools starka insats.Liverpool behåller aggressiviteten från första halvlek och stressar omedelbart fram tre hörnor och en frispark efter paus.Taylor blåser för frispark till Tottenham och varnar samtidigt Henerson, vilket upprör Lallana så mycket att han varnas för tjafs med domaren. Mittfältaren menar att Mané borde ha fått en frispark i momentet dessförinnan.Matip blir tredje Liverpoolspelare i Taylors anteckningsbok på kort tid när han tacklar ner Eriksen i minut 56. Bollen hamnar i mål efter frisparken, men det är vinkat för offside. Tottenhamframstötarna har tilltagit nu och det gäller att Liverpool är på sin vakt. För tre veckor sedan hämtade Spurs upp 0-2 till 2-2 borta mot Manchester City, så det här är inte ett lag som redan är slaget på något sätt och Mauricio Pochetti tog säkert upp just den matchen för sina spelare i halvtid.Kane stämplar Clyne över foten och det där är minst det gula som Taylor visar upp. Frustration av att inte få ut något från matchen bubblar över där.Milner fäller Kane och varnas för tilltaget. Eriksen ersätts av Winks och den senare varnas inom två minuter när han glider in sent på Milner.Matip når högst på en frispark i den 71:a minuten, men det är dålig fart på nicken och Lloris kan greppa utan problem. Coutinho avslutar utanför med Alderweireld väldigt stillastående.Sissoko ersätter Dembélé i bortalaget och Can kommer in i stället för Coutinho i minut 77. Klopp håller sina vana trogen inne med bytena och det verkar som att vare sig Origi eller Sturridge kommer att ges speltid i dag om inte bara för att döda tid på slutet.Cans första insats är att bli sparkad av Dier som blir åttonde spelare att varnas i matchen.Lucas slår upp en skada i baksida lår och tvingas bryta matchen med tio minuter kvar. Klavan kommer in i försvaret. Synd att behöva bryta upp mittlåset som har fungerat så fint under matchen. Pochettino spelar sitt sista kort och adderar tyngd till offensiven med Vincent Janssen. Son går ut.Alderweireld trampar ner Firmino bakifrån och varnas. Nionde gula kortet i matchen och mittbackens första för säsongen faktiskt. Milner slår frisparken rätt i muren.En av de fyra stopptidsminuterna har passerat när Alexander-Arnold byts in och Mané får kliva av till stående ovationer.Öppningen på andra halvlek pekar mot att Liverpool kommer att behålla övertaget och att vi ska få se en matchbild som påminner om den första halvleken, men ganska snart jämnar spelet ut sig och Liverpool nöjer sig med att sätta in pressen framför allt när den behövs. En något mer återhållsam inställning när det gäller att skicka fram spelare i offensiven och att snabbt sticka fram på kanterna från egen planhalva. Liverpool har bara ett avslut på mål i andra halvlek att jämföra med de åtta i första. Ett kontrollerat agerande med tanke på förutsättningarna och en bevakning av tvåmålsledningen utan att blotta sig i onödan. Solklar seger och mycket stabilt.Tottenham syns oftare på offensiv planhalva än före paus och tvingar fram en del frisparkar och varningar. Men det bränner inte till framför Mignolet och frustrationen över det resulterar i en del småfula smällar tillbaka och ännu fler varningar i matchen. Vissa spelare ska nog till och med vara glada att de inte gavs en tidig dusch av Taylor.De starka resultaten mot topplagen under Klopp samt hemmafacit mot Tottenham håller i sig. Segern gör att Liverpool kapar avståndet till Tottenham och Arsenal till 1 poäng och håller Manchester United bakom sig med en pinne.Simonär följsam när Son får sitt friläge ur tomma intet i första halvlek. En mycket viktig insats vi inte ska glömma och som förhindrar att styrkeförhållandena i det läget växlar. Har i övrigt mycket lite att göra förutom att plocka ner några höjdbollar.Nathanielär mycket observant och ser till att hans löpningar har startat så tidigt att han ofta agerar vingback snarare än ytterback. Bildar en mycket farlig högerkant tillsammans med Mané, något som framför allt syns i första halvlek, men han ska inte ta avsluten själv.När mittbackarna står på tårna och inte hälarna får försvarslinjen en helt annan aggressivitet, på ett bra sätt, och sätter där tonen för det bollvinnande som karakteriserar Liverpools spel i idag och öppnar för alla spelvändningar. Joëlvar efter några svajiga matcher tillbaka på allvar i dag och ävenLeiva skötte sig mycket väl och utan att dra på sig de där frisparkarna som han har lite som tradition annars. Jameså sin sida drar på sig några frisparkar och var sett till totalinsatsen bara godkänd i dag.Mittfältstrean sitter som en solid enhet i dag, där Giordinidirekt visar att någon befarad trötthet inte står att finna och får normalt så starka kombon i Spurs, Dembélé och Wanyama, att se lätt bortkomna ut. Hård konkurrent till utmärkelsen matchens lirare. Adamverkar vara på väg uppåt i form igen, gås hårt åt av Tottenhamspelarna och tar en hel del stryk, men viker aldrig ner sig. Jordanär sitt stabila jag och ger Clyne och Mané frihet att flyta fram offensivt. Hjälper Wijnaldum att städa upp innan bollarna får fram till straffområdet.Philippelyckas inte med allt i dag och hans avslut är tamare än man kan begära, men det räcker att han höjt sig jämfört med tidigare matcher efter skadan för att han ska börja utmärka sig även mot ett så pass bra lag som Tottenham.I dag ser vi den Sadiosom terroriserade försvaren under hösten med sylvassa löpningar, blixtrande tempo och kontroll i avsluten. Hans insats första fyrtiofem visar varför han är så viktig för Liverpools anfallsspel. Roberto Firmino hamnar i skuggan av sin målglada lagkamrat, men det gör ingenting i dag.Bäste Liverpoolspelare enligt liverpoolsweden.se: