Liverpool vann ”miniderbyt”

…men Evertons u23-lag tog hem ligan i alla fall. Liverpool avslutar u23-säsongen som trea i ligan efter en 2-1-seger mot stadsrivalerna med målskyttar som vittnar om en ljus framtid.





Redan efter fem minuter öppnade Liverpool målskyttet när en Everton-försvarare slarvade med bollen i backlinjen. Ständigt pigge Harry Wilson roffade åt sig bollen och lyckades peta den till Sheyi Ojo som bara hade att skjuta in den i högra hörnet.



I andra halvlek kunde Everton starta bra, och målvaktstalangen Kamil Grabara som storspelat under första halvlek fortsatte sin goda form i andra. Istället kunde Grujic driva fram bollen centralt och släppa den till en framrusande Alexander-Arnold, vars inlägg-skott gick i mål.



Liverpool fortsatte att trycka på, och matchen fick under en kort tid avbrytas då ett gäng ungar invaderat planen. Innan domaren blåste av lyckades Everton faktiskt reducera med ett skott som styrts via spelare förbi Kamil Grabara.



Liverpools u23 slog faktiskt Everton på hemmaplan tidigare under säsongen, och kan fira dubbeln mot stadsrivalerna. Wilson, Grujic, Alexander-Arnold, Ojo och Kamil Grabara spelade alla riktigt bra, och åtminstone Grujic och Alexander-Arnold kan komma att bli viktiga kuggar i truppen under nästa säsong.

2017-05-08 22:52:42

…men Evertons u23-lag tog hem ligan i alla fall. Liverpool avslutar u23-säsongen som trea i ligan efter en 2-1-seger mot stadsrivalerna med målskyttar som vittnar om en ljus framtid.I samband med samtliga matcher i Premier League kommer vi att sammanställa officiell matchstatistik från Opta. Avslut på mål, andel vunna luftdueller, passningssäkerhet och lyckade inlägg är ett par av uppgifterna du kommer att hitta här.Liverpool frustrerades och förhindrades effektivt av ett Southampton som var i Liverpool för en promenad i halvtempo på Anfields gräsmatta snare än att spela fotboll. Jürgen Klopp talade efter matchen om en svår uppgift mot ett djupt försvarande lag och ett upplösande mål som aldrig kom.Liverpool skjuter sig själva i foten igen i jakten på Champions League-platser. En trött och avslagen match ser ut att lösa sig när Liverpool, lite turligt, får med sig en straff i mitten av andra halvlek. Milner, som varit hundraprocentig från straffpunkten, väljer fel dag att bryta sin svit. Matchen blir egentligen inte levande förrän Sturridge och Lallana byts in – byten som kommer för sent. Nu är Liverpool kraftigt beroende av att även de andra "topplagen" förstör för sig själva.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.0-0 borta mot Southampton i ligan i höstas och två gånger 0-1 i Ligacupens semifinaler i januari är facit den här säsongen så Liverpool har en nolla att spräcka och ska dessutom förhindra två raka hemmaförluster för första gången sedan 2012. Jakten på en direktplats till Champions League går vidare.Liverpool FC:s kanske största talang, Trent Alexander-Arnold, berättar att hans dröm – att få spela för LFC, redan har gått i uppfyllelse. Men än är vägen lång.Daniel Sturridge genomgår fortfarande viss specialträning efter sitt skadeuppehåll, men mot Watford gjorde han äntligen comeback och var nära att näta efter att bytts in. Det är just i rollen som inhoppare som Jürgen Klopp ser Sturridge under säsongsavslutningen.Jürgen Klopp säker på att mittfältarens framtid finns på Anfield.Lucas Lleiva är nöjd med hur laget har spelat i de senaste bortamatcherna och man har nu allt i egna händer efter att andra resultat har gått Liverpools väg i helgen.