Liverpools kvalmotstånd börjar klarna

Nio av tio lag som Liverpool kan få möta i kampen om en plats i Champions League är nu klara.





Vilket lag kommer Liverpool få mäta sig med i kampen om en plats i gruppspelet i den finaste av klubbturneringar, Champions League?



Igår klarnade bilden allteftersom ligorna ute i Europa tog slut och nio av de tio möjliga motståndarlagen är nu klara. Det tionde laget är ett grekiskt och det blir antingen PAOK, AEK Aten eller Panathinaikos.



De seedade lagen som går in i sista kvalrundan är Liverpool, Napoli, Sevilla. Alltså inget av dessa lagen riskerar att få möta Liverpool.







De lag som Liverpool kan få möta innehåller ändå en skara lag med stark och troféfylld fotbollshistorik och vilket lag som än lottas fram att komma till Anfield så lär det inte bli en "walk in the park".



Viktoria Plzen (Tjeckien) - slutade tvåa, tio poäng efter Slavia Prag



CSKA Moskva (Ryssland) - slutade tvåa, sju poäng bakom Spartak Moskva och en poäng före Zenit



Club Brügge (Belgien) - slutade tvåa, två poäng bakom Anderlecht







Sporting Lissabon(Portugal) - slutade trea, bakom mästarna Benfica och andraplacerade Porto



Steua Bukarest (Rumänien) - slutade tvåa bakom Viitorul



Young Boys (Schweiz) - tvåa efter suveränerna Basel som vann ligan med hela 17 poäng







Nice (Frankrike) - Balotellis gäng som kom på tredje plats bakom mästarna Monaco och tvåan PSG



Hoffenheim (Tyskland) - fyra, två poäng bakom Dortmun och 20 poäng bakom Bayern München som vann Bundesliga



Istanbul BB (Turkiet) - tvåorna bakom BEsiktas och långt före både Fenerbahce och Galatasaray



Den sista möjliga motståndaren spelar just nu en kvalserie i Grekland om vem som blir sista laget in i Champions League play-off och det blir alltså AEK Aten, PAOK som är från Thessaloniki eller Panathinaikos som också är från Aten.



Om det skulle bli så att Ajax och/eller Kiev inte vinner och tar en plats i sista kvalrundan där Liverpool återfinns då flyttas Plzen och/eller CSKA Moskva "upp" och blir seedade , vilket betyder att Liverpool inte kan lottas mot dem.



Lottningen kommer att ske fredagen den 4 augusti och matcherna spelas 16 eller 17 augusti. Returerna spelas den 23 eller 24 augusti.



Det ser ut att kunna bli ett tufft motstånd oavsett vilka lotten faller på i en match som kommer att betyda så mycket för så många.







2017-05-30 11:02:00

