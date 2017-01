Liverpools transferfönster

I och med årsskiftet har också vinterns transferfönster öppnat. För Liverpool lär det inte handla om mer än en spelare in och en spelare ut, och Klopp har varit tydlig med att han inte vill ha några kortsiktiga lösningar.

Det blir med största sannolikhet inga större förändringar i Liverpool s trupp under januarifönstret. Klopp har tidigare signalerat att han är relativt nöjd med de spelare han har, och inte har några intentioner att köpa spelare för att täcka upp tillfälliga avbräck – om någon spelare köps ska det vara en spelare man lika gärna kunde köpt under sommarfönstret.Med den inställningen kan man se alla potentiella värvningar som tidiga sommarvärvningar. Liverpool får chansen att bädda in spelaren redan innan försäsongen, så att laget kan starta nästa säsong på bästa möjliga sätt. Å andra sidan är det givetvis svårt att värva en spelare i januari med löftet om att den får spela i augusti.Trots Klopps signal om att ingen spelare ska ses som en kortsiktig lösning är det uppenbart att Manés deltagande i afrikanska mästerskapen innebär ett problem, särskilt med tanke på att Coutinho varit skadad ett bra tag nu. Om någon spelare ska värvas handlar det förmodligen om en offensiv mittfältare/ anfallare som kan täcka upp och spela i Liverpools front-trea.De spelare som ryktats till Liverpool har varit många. En av de mer mystiska var ryktet omsom flöt upp i veckan. Flera mycket trovärdiga tidningar gjorde gällande att Liverpool var intresserade av Arsenal s ytter, men Klopp var väldigt bestämd och kallade ryktet ”nonens” vilket förstås får ses som slutet på den historien.Ett liknande rykte gör gällande att Liverpool är intresserade av att hämta hem Manchester C itys målvakttill England igen. Men förutom att det i sig är svårt att begripa, har även det ryktet sågats av tillförlitliga källor.Vidare till de mer sannolika ryktena. Att Klopp varit ute efter Dortmunds amerikanfår betraktas som en väldigt dåligt hållen hemlighet, och Dortmunds sportchef har till och med gått ut och aviserat att Pulisic inte är till salu, utan att Liverpool får se sig om på annat håll. Med det sagt kan nästan allt köpas för pengar, och inget indikerar tydligt att Liverpool gett upp tanken på att värva yttern. Blott artonårige Pulisic har gjort två mål för Dortmund denna säsong.En annan ung anfallare som kopplats till Liverpool är iraniernsom spelar för ryska FC Rostov. Den 21-årige anfallaren har gjort stort avtryck i Ryssland och i Champions League och har gjort mål på såväl Bayern München som Atletico Madrid. Det som talar för en övergång är hans låga ålder och relativt låga pris. Det som talar emot honom är att han inte matchar den spelartyp som Klopp förmodas vara ute efter – han är inte särskilt snabb och spelar hellre centralt än på kanten.Liverpool har dock ett till transfermål i Ryssland. Det handlar om holländarensom spelat riktigt bra för Spartak Moskva. Han är 24 år gammal och liknar Sadio Mané en hel del, han är en blixtsnabb anfallare som spelat både på kanten och centralt för sitt lag. Gigi Wijnaldum har i en intervju nämnt Promes och sagt: ”Jag hoppas han kommer till Liverpool, för jag vet att han är en bra spelare och en bra person som kan hjälpa laget..”. Promes har hittills hunnit med 6 mål för Spartak som leder ryska ligan. Liverpool Echo skriver dock att det är ”osannolikt” att transfern blir av i januari.Ett av de roligare ryktena som kommit ut de senaste veckorna gör gällande att Liverpool är intresserade av, vars RB Leipzig imponerat stort under säsongsinledningen. Med fem mål och åtta assist är han en av ligans mest målfarliga mittfältare. Dessa rykten har framför allt spridits av mindre trovärdiga tidningar som ESPN och The Mirror, men enligt dem har Klopp redan tidigare varit intresserade av Forsberg och kan tänka sig att göra slag i sak under detta transferfönster.Den enda spelare som omgärdats av seriösa flyttrykten är som vanligt. Flera säsonger i rad har Lucas blivit kvar i laget i sista sekund, men bristen på speltid gör förstås att han länge sett sig omkring efter alternativ. De ihärdigaste ryktena gör gällande att brassen ska till Inter på lån med köpoption, vilket på pappret ser ut att vara ett bra drag för alla inblandade – Lucas är trots allt en väldigt kompetent spelare, som haft svårt att passa in i Klopps spel.Jürgen Klopp har varit tydlig med att han uppskattar Lucas närvaro och speciellt den erfarenhet han bidrar med i ett annars ganska ungt lag, men har också sagt att han av respekt för spelarens bidrag till klubben inte skulle säga nej om Lucas säger att han vill flytta.Det senaste som sagts i historien är dock att Liverpool är missnöjda med det anbud som Inter kommit med, och att den italienska klubben ombetts att uppdatera sitt erbjudande om de verkligen vill ha Liverpools mittback. En annan sak att ha i åtanke är att Henderson fick kliva av mot Manchester City med en hälskada – om lagkaptenen blir skadad en längre tid är det inte omöjligt att Klopp ber Lucas stanna säsongen ut. Ungefär detsamma hände för ett år sedan då Galatasaray ville köpa Lucas, men skador på flera mittbackar gjorde att Klopp bad honom stanna.Utöver Lucas är det flera av Liverpools u23-spelare som ryktats till olika brittiska klubbar för lån. Av dem är det, en central mittfältare med en bunt framträdanden för A-laget, som verkat mest sannolik att flytta. Men sedan han för ett par veckor sedan drog på sig en skada som ska hålla honom utanför spel i några veckor till har dessa rykten svalnat ordentligt.