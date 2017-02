liverpoolsweden.se efter matchen - Mittfältet komplett

Mot Tottenham spelade Liverpool precis den typen av fotboll som gjorde dem så framgångsrika i höstas och det är framför allt en faktor möjliggjorde den insatsen - mittfältet.

Jag var inför matchen mot Hull förra helgen inne på att Klopp äntligen skulle kunna spela med mittfältet Henderson, Lallana och Wijnaldum igen, det som jag då trodde var den trion som han föredrog framför alla när det kom till att formera ett mittfält. Just mot Hull verkade det inte vara det då formsvage Emre Can föredrogs framför Wijnaldum.Resultatet i den matchen var milt sagt svagt.Efter matchen mot Tottenham undrar jag om Can kommer att starta en enda match till under resten av säsongen. För så som mittfältet knycklade ihop Spurs dito och stoppade ner i sin ficka så måste det vara helt omöjligt att bryta upp det. Det är något speciellt dynamiskt med just den här trion, de kompletterar varandra på ett helt fantastiskt sätt. De är alla offensivt gångbara med fin teknik, blick och passningsspel och i defensiven är de så intelligenta att de alltid kommer in i press med en sådan minutiös tajming och frenesi att motståndarlaget inte får många andetag med bollen.Wijnaldum framför allt var alldeles lysande i allt han företog sig.Att mittfältet inte fungerade för Tottenham ledde till att Eriksen och Son på kanterna spelade perifera roller i matchen, vilket i sin tur ledde till att Kane knappt kunde närvara i matchen och när väl bollen kom upp mot honom så var Lucas och Matip stensäkra och kunde lösa alla situationer.Jag är kanske inte helt och hållet överraskad över insatsen mot Tottenham då det är i de här matcherna, mot de lagen som försöker spela fotboll, som Liverpool har spelat bra, även under den senare, formsvaga perioden. Men med ett mittfält i den här konstellationen i samma form så tror jag att vi kommer att få se en rejäl uppryckning även mot lag som ligger lägre ner i tabellen och som kanske är lite mer ointresserade av att komma över offensiv planhalva med fler än två spelare.Jag är kanske naiv och möjligen fortfarande något påverkad av insatsen senast, men jag ser verkligen den här våren an och tror att Liverpool till slut kommer att sluta på andra plats i tabellen efter Chelsea. Och det vore en rejäl framgång.